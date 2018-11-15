Перед Габуловым поставили задачу возродить «Аланию» 

Министр спорта Северной Осетии Владимир Габулов рассказал о своих задачах. Габулов был назначен на должность 13 ноября.

«Главой республики Вячеславом Битаровым поставлена задача в том числе по возрождению футбольного клуба «Алания», и мы будем принимать непосредственное участие в реализации этого вопроса.

В период своего футбольного простоя два года назад я обучался спортивному менеджменту, и этот опыт и знания теперь послужат на пользу.

Я знаю, что сейчас воспитанники школ Северной Осетии получают предложения от ведущих академий страны, у нас очень большой отток талантливых молодых футболистов.

Хочу обратиться к ним и к их родителям с просьбой набраться терпения, мы вместе поднимем футбол на новый уровень, на котором будут выступать наши воспитанники», – сказал Габулов.

«Алания» перестала существовать в 2014 году из-за долгов. В 2016 году команда возродилась под названием «Спартак» и сейчас выступает во ПФЛ в зоне «Юг».