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    Перед Габуловым поставили задачу возродить «Аланию» 

    Министр спорта Северной Осетии Владимир Габулов рассказал о своих задачах. Габулов был назначен на должность 13 ноября.

    «Главой республики Вячеславом Битаровым поставлена задача в том числе по возрождению футбольного клуба «Алания», и мы будем принимать непосредственное участие в реализации этого вопроса.

    В период своего футбольного простоя два года назад я обучался спортивному менеджменту, и этот опыт и знания теперь послужат на пользу.

    Я знаю, что сейчас воспитанники школ Северной Осетии получают предложения от ведущих академий страны, у нас очень большой отток талантливых молодых футболистов.

    Хочу обратиться к ним и к их родителям с просьбой набраться терпения, мы вместе поднимем футбол на новый уровень, на котором будут выступать наши воспитанники», – сказал Габулов.

    «Алания» перестала существовать в 2014 году из-за долгов. В 2016 году команда возродилась под названием «Спартак» и сейчас выступает во ПФЛ в зоне «Юг».

    Источник: ТАСС

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    15.11.2018 01:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 13:14

      Все это будет сопряжено с большими трудностями.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 15 ноября 2018, 11:18

      очередной Глацких и не более

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 ноября 2018, 08:28

      На одном патриотизме и призыве команду не возродить. Нужны деньги и не малые, причём постоянно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 ноября 2018, 07:07

      за свой счёт. Вперёд и с песней!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 15 ноября 2018, 06:52

      Потом Сирию возраждать будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 15 ноября 2018, 05:36

      возродить легко кто содержать будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -41

      shmatkovilya 15 ноября 2018, 03:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -4
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      Рейтинг: +36

      AEerr 15 ноября 2018, 03:11

      интересно!

      1
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      Рейтинг: +47

      Slepoy71 15 ноября 2018, 02:51

      Газаева тренером

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Slepoy71 15 ноября 2018, 08:34

      Быстрее подойдет С.Черчесов.

      1
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