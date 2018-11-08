Недвед: «Погба – фантастический игрок с прекрасной историей в «Ювентусе»

Вице-председатель совета директоров «Ювентуса» Павел Недвед не стал говорить о возможном возвращении в клуб полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Француз выступал за туринцев с 2012 по 2016 год, после чего перебрался в Англию. Ранее сообщалось, что «Ювентус» заинтересован в его возвращении.

«Погба – фантастический игрок с прекрасной историей в «Ювентусе», и болельщики это знают.

Я бы не стал говорить его о будущем, потому что сейчас для этого не совсем подходящее время. Мы противостоим «Манчестер Юнайтед» [Недвед говорил это до начала вчерашнего матча с «МЮ» в Лиге чемпионов], команде, за которую он играет. Поэтому говорить об этом неправильно.

Всегда трудно сказать, кто является фаворитом Лиги чемпионов. Это такой сложный турнир с таким количеством факторов, включая удачу, что есть несколько претендентов на победу. Я вижу не только «Барселону», но и «Манчестер Сити». «Ювентус», конечно, тоже в хорошей форме. Но это только начало», – сказал Недвед.