Фердинанд помолвился с актрисой Кейт Райт. В 2015 его жена умерла от рака

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд сообщил о помолвке с английской актрисой Кейт Райт.

«Она сказала «да»! Никогда не узнаю, каким образом три моих ребенка держали это (идею о предложении выйти замуж – прим. «Бомбардира») в секрете», – подписал англичанин фотографию с избранницей и детьми, сделанной на крыше небоскреба в Абу-Даби.

В 2009 году Фердинанд женился на Ребекке Эллисон после трех лет отношений. У пары родились сыновья Лоренц и Тейт, дочь Тиа. 2 мая 2015 года Ребекка умерла от рака груди, а Рио спустя четыре недели объявил о завершении карьеры в статусе игрока «Куинз Парк Рейнджерс».

Период переживаний Фердинанда после смерти жены описан в книге Thinking Out Loud («Думая громко вслух»), изданной в октябре 2017 года.

По информации ряда СМИ, Фердинанд и Райт вместе более двух лет.

За 20 лет профессиональной карьеры англичанин выиграл 14 трофеев, включая шесть побед в английской Премьер-лиге и одну в Лиге чемпионов. В составе сборной Англии он играл на чемпионатах мира 1998, 2002 и 2006 года.