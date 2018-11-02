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    Фердинанд помолвился с актрисой Кейт Райт. В 2015 его жена умерла от рака

    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд сообщил о помолвке с английской актрисой Кейт Райт.

    «Она сказала «да»! Никогда не узнаю, каким образом три моих ребенка держали это (идею о предложении выйти замуж – прим. «Бомбардира») в секрете», – подписал англичанин фотографию с избранницей и детьми, сделанной на крыше небоскреба в Абу-Даби.

    В 2009 году Фердинанд женился на Ребекке Эллисон после трех лет отношений. У пары родились сыновья Лоренц и Тейт, дочь Тиа. 2 мая 2015 года Ребекка умерла от рака груди, а Рио спустя четыре недели объявил о завершении карьеры в статусе игрока «Куинз Парк Рейнджерс».

    Период переживаний Фердинанда после смерти жены описан в книге Thinking Out Loud («Думая громко вслух»), изданной в октябре 2017 года.

    По информации ряда СМИ, Фердинанд и Райт вместе более двух лет.

    За 20 лет профессиональной карьеры англичанин выиграл 14 трофеев, включая шесть побед в английской Премьер-лиге и одну в Лиге чемпионов. В составе сборной Англии он играл на чемпионатах мира 1998, 2002 и 2006 года.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Рио Фердинанда

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    02.11.2018 00:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 2 ноября 2018, 10:22

      Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 ноября 2018, 00:14

      Мир им да любовь!

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