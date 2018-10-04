Главные новости утра. Аленичева могут уволить в случае поражения от «Спартака», «Монако» мечтает выйти в Лигу Европы

Аленичев? Это на "багаже" которого Спартак стал чемпионом? Явно руководство "Енисея" торопится. Подождите, когда Каррера освободится, возьмете главным и вы уже чемпионы, на "багаже" Аленичева.)))
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