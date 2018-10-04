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    Главные новости утра. Аленичева могут уволить в случае поражения от «Спартака», «Монако» мечтает выйти в Лигу Европы

    «Енисей» может уволить Аленичева в случае поражения от «Спартака»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2018 11:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5072

      Т34 4 октября 2018, 15:39

      Аленичев? Это на "багаже" которого Спартак стал чемпионом? Явно руководство "Енисея" торопится. Подождите, когда Каррера освободится, возьмете главным и вы уже чемпионы, на "багаже" Аленичева.)))

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      Рейтинг: +1122

      Alex Flash 4 октября 2018, 15:15

      Сегодня игра до полуночи.завтра отдых,в субботу перелет. А утром уже игра. Бери- не хочу

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 4 октября 2018, 13:38

      Спартак настолько слаб, что за поражение от него все остальные клубы будут увольнять главного тренера.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 октября 2018, 13:38

      Тяжела доля тренера.
      Причём везде.

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