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    Сарри: «Надеюсь, «Наполи» обыграет «Ливерпуль»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Наполи» и «Ливерпулем».

    «Я думаю, игра будет сложной для обеих команд. Очень сложной для «Ливерпуля», потому что играть в Неаполе в Лиге чемпионов сложно всем.

    Сложной для «Наполи», потому что «Ливерпуль» сейчас очень силен. Так что это очень сложная игра для обеих команд. Не хотел бы делать прогноз, но, надеюсь, «Наполи» победит», – сказал Сарри.

    Сарри возглавил «Наполи» с 2015 по 2018 год.

    Матч «Наполи» – «Ливерпуль» пройдет сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    03.10.2018 20:38
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    Комментарии129
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    • ...
      Рейтинг: +100909

      zigbert 4 октября 2018, 10:12

      Видать не зря Сарри предупреждал.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 октября 2018, 22:28

      Ставлю на победу" Ливера" в этом матче.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 4 октября 2018, 08:26

      Вот и "Ливер" разочаровал вчерашней своей игрой. Непобедимых команд нет, любая может проиграть, но при какой игре ? А " Ливер" просто был неузнаваем.

      5
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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Рубик Докоян 4 октября 2018, 08:31

      Я позавчера в таком же ауте был после игры Хоффенхайма и МС

      4
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Рубик Докоян 4 октября 2018, 08:33

      Олег, утро доброе !
      Вот так вот и проигрываются состояния , но больше всего вымораживает, когда это происходит за минуты до окончания матча или в добавленное время, или вообще с помощью судей

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 4 октября 2018, 08:33

      Привет, Толя ! Согласен. Мало того, что походу игры ничего не показали, так ещё и в концовке были беспомощны. И это такие команды и игроки...

      5
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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Рубик Докоян 4 октября 2018, 08:37

      Лишнее подтверждение тому, что наша жизнь и все наши прогнозы весьма хаотичны и условны, а теория вероятности в большей части случаев оказывается сильнее нас

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 4 октября 2018, 08:40

      Кто-то дожимает, играя до самого конца, а другие на табло смотрят или за судьёй бегают, ждут когда он свистнет. А потом начинаются объяснения про потерю концентрации или невезуху.

      5
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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Рубик Докоян 4 октября 2018, 08:45

      Вот интересно, смотрю на повторе гол и думаю, почему вдруг защитник Ливера в той ситуации не добежал до конца, а на миг приостановился?
      Буквально на миг, и его, этого мига, хватило....

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 4 октября 2018, 08:47

      Там же много факторов как и элементов случайности. Мы отталкиваемся от игры команд, что они демонстрировали прежде, от имён игроков. А потом начинается игра и мы не узнаём команды. Игры нет, гол может влететь случайный, шальной с рикошетом, судья может игру испортить удалениями и пенальти и т.д. Вот "Барса" вчера могла и не выиграть. Сколько раз в штангу попали и и невезуха была, притом, что вратарь у "шпор" чудил вчера. А сами пропускали какие голы ?...

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      Рубик Докоян > MaxRnD 4 октября 2018, 08:49

      Скорей всего посчитал, что мяч уйдёт, а игрок "Наполи" его не догонит. А тот в прыжке вытянулся и достал мяч, сыграв как и должен был. А то все ждут мяч, блин, в ноги.

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      MaxRnD > Рубик Докоян 4 октября 2018, 08:55

      Если бы так играл защитник уровня ПФЛ, то было бы простительно, но тут же играют монстры за сумасшедшие бабки и каждое очко ЛЧ на вес - золотое !
      Да и ежу же понятно, что эпизод доигрывать до конца надо, а не думать (считать) !

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 4 октября 2018, 08:56

      Да все чудят, невзирая на опыт, мастерство и класс команды. Ну а в данном случае может уже и физики не хватило, а итальянец здорово набежал.

      5
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 октября 2018, 09:20

      что вы всё о футболе да о футболе, давайте о девках поговорим))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 4 октября 2018, 09:21

      карпина на них нет)) привет Макс !

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      MaxRnD > Project Бабангида 4 октября 2018, 09:21

      Андреас, здорово ! Командировка по всей видимости удалась ? ))))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 4 октября 2018, 09:24

      мытарства закончились! два дня по гостиницам, в том числе и ростове) хоть погода не подвела, на левбердоне погулял

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Project Бабангида 4 октября 2018, 09:25

      Во, нормально - теперь понятно почему о девках ! ))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 4 октября 2018, 09:27

      у иранцев самая вкусная шаурма!! мяса не жалеют! в краснодаре хачики лука навалят, и жри...! ростовские иранцы щедрые ребята

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 октября 2018, 09:28

      Привет, Макс ! Мало тебе было девок в реале? Иногда от них лучше отдохнуть и поправить здоровье... )))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 4 октября 2018, 09:29

      до обеда мне отдохнуть дали, надо успеть почитать что вы тут корябали без меня)

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 октября 2018, 09:31

      Олег, ты ника на валидоле французском с утра?)) уехал андреем, приехал - Максом) вот что с людьми Ростов делает)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 октября 2018, 09:35

      Один раз ел эту фигню в 1994г. Я был проверяющим от управление в территориальном отделении недалеко от дома где живу во время, длительного усиления и какого-то очередного плана. И после того как отчитаемся по показателям, садились с ребятами за большим столом. Рядом с метро все эти ларьки. И вот оттуда нанесли всей этой жратвы, у приятеля не один ящик баночного пива и бухалова был в кабинете. И вот мы до поздней ночи там ели и пили. Кавказскую кухню лучше отведать в хорошем кафе или ресторане, особенно, если этих ребят знаешь по жизни или по работе. А так всюду халтурят и химичат.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 октября 2018, 09:35

      Олег, в Ставрополе меня бараниной накормили, сами вином запивали, а мне пить нельзя, я чая зелёного ведро выпил. всем тошнило, а мне хорошо)

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      MaxRnD > Рубик Докоян 4 октября 2018, 09:36

      Олежка, ты вчера французского валидола не хватил лишку ? )
      Меня Толиком обозвал, но я корректно промолчал, теперь Андреаса переименовал в Макса )))

      Не вноси хаос в наши стройные разговоры ))))))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 октября 2018, 09:37

      Уже машинально, Андрюха. ))) Тебя два дня не было, только с Максом и общались. Да, сейчас отвлекаюсь, бегая на кухню. Позавтракаю и в магазины, а потом к дочери.

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      Project Бабангида > MaxRnD 4 октября 2018, 09:38

      Макс, ЕНТО всё фигня, пару дней назад Олежик антарктиду - аргентиной обозвал)) нам то пофиг, а пингвины могут и обидится )

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      Рубик Докоян > MaxRnD 4 октября 2018, 09:42

      ))) Вчера точно нет. А позавчера было. Это видно уже возраст и впопыхах имена путаешь. Главное ночью в постели с жёнами не перепутать. )))

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      MaxRnD > Project Бабангида 4 октября 2018, 09:42

      Пусть они (пингвины) привыкают, условия обитания неожиданно изменились. Никто и не обещал, что будет легко )))

      4
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      Project Бабангида > MaxRnD 4 октября 2018, 09:42

      кстати о девочках - говорят солдаты мадридскую принцессу обидели ) я только самую концовку застал. глаза даже потёт, думал померещилось)

      5
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      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 октября 2018, 09:44

      Ну вот говорю же возраст. Я только хорошо различаю белое и красное, а так уже зрение не то. )))

      5
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      Project Бабангида > MaxRnD 4 октября 2018, 09:44

      пингвины как и мы в ожидании коллапса)

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 октября 2018, 09:47

      с таким своеобразным "дальтонизмом" вам только в алкотеку ходить можно) но не через дорогу)

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      MaxRnD > Project Бабангида 4 октября 2018, 09:49

      (с)... мадридскую принцессу обидели
      Это они не со зла. В условиях военного времени всяко может быть )

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      MaxRnD > Рубик Докоян 4 октября 2018, 09:52

      (с) ....постели с жёнами не перепутать. )))

      Олег, проснуться холостым - это же мечта ! ))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 4 октября 2018, 09:53

      салдатня! что с них взять))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 4 октября 2018, 09:54

      Даже ноут не выдержал, что-то курсор за хандрил и картинка за ним следом ходила.))) Пришлось пере загрузиться. У меня такое бывало не раз в соцсети на личке, когда одновременно с несколькими подругами общался онлайн. Пишешь одной, а отвечаешь другой. Одни обижались, другие понятливые смеялись, так что всякое бывало.

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      MaxRnD > Project Бабангида 4 октября 2018, 09:54

      Андреас, подровнял до 8000 )))
      Ну вот уже кто-то взял и всё испортил ))

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      Project Бабангида > MaxRnD 4 октября 2018, 09:57

      ))) прикольно! я если честно даже внимания не обращал сколько там) у тебя есть запасной ник? это в случаи если в бан попал?
      у меня просто оден , может тоже на всякий пожарный второй похожий сделать

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 октября 2018, 09:57

      Шашлык из баранины тяжело идёт. Мы как-то на день уголовного розыска сидели в кабаке. ( кстати он завтра ) И тоже ели шашлык из баранины и свинины. Вначале быстро съели из свинины, потом уже давились бараниной. Желудок с печенью нам этот день не простили.)))

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Project Бабангида 4 октября 2018, 09:58

      Да, это для случаев с баном !

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 4 октября 2018, 09:59

      Макс, я уже 25 лет засыпаю и просыпаюсь им. )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Рубик Докоян 4 октября 2018, 09:59

      Олег, подруги тебе за труды в таком (твоём) возрасте должны уже новый ноут купить причём ещё и с их доплатой ; ))))))))))))))

      4
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Рубик Докоян 4 октября 2018, 10:00

      Это пьянящее слово свобода !!! )))

      4
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 октября 2018, 10:00

      как нам говорил один абрек - барашка нада кюшять горячий

      4
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 октября 2018, 10:02

      так вас капитан Мегре завтра можно поздравлять? ) или это не ваш праздник?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 4 октября 2018, 10:03

      У меня этому 6 лет и он ещё хорошо пашет. Это я в нём ни петь ни читать. Сайт Привет.ру навернулся уже больше года и мы не общаемся. Они разбрелись по другим соцсетям, а я уже кроме спортивных сайтов нигде не бываю.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > MaxRnD 4 октября 2018, 10:04

      ВВП подписал закон о поднятии пенсионного возраста. Демократия в полном расцвете сил - вся страна против, но наши так называемые избранники насрали на мнение народа и решили сделать нас рабами . Веселуха ёп.... Чем это всё отличается от хунты или диктатуры ? С.у.к.и

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 4 октября 2018, 10:05

      там сидят одни инородцы, гнобить русских их предназначение

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 октября 2018, 10:06

      Так ели его горячим, но мясо было жёстким. У меня много там праздников, Андрюша. Я же в разных службах работал. И этот один из них.

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 4 октября 2018, 10:06

      когда говорят - наше правительство, мне слух режет! нашего там давно ничего нет

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > MaxRnD 4 октября 2018, 10:09

      Решили всё-таки подтвердить теорию, по которой история развивается по спирали, и прийти к новому залпу из Авроры досрочно ! Ё.б.а.н.ы.е (извините меня за плохой французский) новые дворяне !

      Я ещё в начале нулевых всем при общении говорил, что коммунистов вы ещё в своё время с умилением и слезами вспоминать будете, но все снисходительно тогда улыбались !

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 4 октября 2018, 10:10

      бой света и тени, осталось выбрать какую сторону занять.

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 4 октября 2018, 10:13

      у сталина была идея, максимально развить человека как личность. как только он перешёл к выполнению этого плана, его ликвидировали

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 октября 2018, 10:14

      Олег, с днём космонавтики мы тебя тогда тоже на всякий случай поздравим)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 октября 2018, 10:15

      Тёмная нам ещё предстоит. У нас в городе смена караула, опять начнётся очередная возня и перестановки своих людей.

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 октября 2018, 10:17

      Олег, ты к авроре ближе всех - заряжай))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 октября 2018, 10:18

      Ух ты, ах ты все мы космонавты... Туда чуть не попал, когда хотел свалить из дознавателей. Так у нас ОМОН называли за их шлемы. Но мне должность не могли подобрать выше ротного, но и сам вовремя тормознулся. )))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 октября 2018, 10:20

      Там теперь охотней вечеринку или тусовку проведут, чем из неё пальнут. Теперь заряжают в других местах... )))

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Рубик Докоян 4 октября 2018, 10:34

      Вот когда все там особо одиозные соберутся на очередную вечеринку, так сразу трапы убрать и кингстоны на*ер открыть )))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 4 октября 2018, 10:56

      атлантида видать тоже не просто так затонула! видать всех достала)

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 октября 2018, 10:58

      сейчас не по зимнему, а по офису газпрома палить надо )
      "порох всегда надо держать сухим")

      4
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Project Бабангида 4 октября 2018, 11:15

      Ох, Андреас, Андреас, как же это все напоминает движение к новому рабовладельческому строю !

      4
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      MaxRnD > Project Бабангида 4 октября 2018, 11:21

      С чего СМИ нам в уши вливают, что работающие должны платить пенсии нынешним пенсионерам ?
      Где этот бред законодательно закреплён и кем такой механизм пенсионного обеспечения придуман ?

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      MaxRnD > MaxRnD 4 октября 2018, 11:21

      А может пенсии должны платиться с инфраструктуры (заводы, фабрики, месторождения итп, которые построили и разведали нынешние пенсионеры), т.е. как рента с их вложений в экономику страны в прошлом ? Тем более, что все эти заводы и месторождения до сих пор функционируют

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      Project Бабангида > MaxRnD 4 октября 2018, 11:24

      чуйка тебя не подводит! население достаточно отуплено до этого. отдельные индивиды не в счёт, они утопают в общей биомассе любителей потреблять

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      MaxRnD > Project Бабангида 4 октября 2018, 11:26

      А то что эти заводы и фабрики были когда-то бандитским путём приватизированы/украдены у народа и пенсии платить теперь не с чего, то кто в этом виноват ? Нынешние работающие ? С какого хе*а на наши плечи сейчас перекладываются преступления властных нуворишей, тем самым обрекая нас сдохнуть на работе, не дожив даже до 65 ?

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      Project Бабангида > MaxRnD 4 октября 2018, 11:27

      этими вопросами Макс мало кто задаётся, все спешат узнать в каких трусах бузова ходит.
      когда проснутся , будет уже поздно, всех без трусов оставят , даже бузову

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      Project Бабангида > MaxRnD 4 октября 2018, 11:29

      оказывается в СССР был журнал крокодил, посмотри в интернете, так карикатуры на империализм... всё точь в точь как там обрисовано.
      нас предупреждали, но кока кола была слишком вкусной

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      MaxRnD > Project Бабангида 4 октября 2018, 11:30

      В тарасовских семейниках, чо !!! ))
      На кружевные денег не хватает. Суровый россиский бизнес !!

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      MaxRnD > Project Бабангида 4 октября 2018, 11:33

      Андреас, у меня матушка работала библиотекарем всю жизнь, поэтому я всю периодику СССР, включая естественно и "Крокодил" читал в то далёкое время в оригинале и на бумаге ))

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      Project Бабангида > MaxRnD 4 октября 2018, 11:34

      с нетерпением жду когда эти два сапога дуэтом споют о несчастной любви, которая их разлучила)) это будет очередной шедевр!!
      хотя по суте очередной высер

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      Project Бабангида > MaxRnD 4 октября 2018, 11:36

      сейчас всё перенесли на электронный носитель, библиотеки ликвидируют, на полках только дарья данцова остается, потом интернет, обрубить , и вуаля, мы в каменном веке!

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      Project Бабангида > Project Бабангида 4 октября 2018, 11:40

      на часик отлучусь, потом на часик появлюсь, а потом в краснодар надо будет по буржуйским делам смотаться

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 октября 2018, 13:04

      чувствует мой зад что из сивильи я сегодня основательно в краснодарских пробках завязну

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 октября 2018, 13:08

      Это да. У вас сегодня наплыва народа будет на авто много отовсюду.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 октября 2018, 13:13

      нашим пробкам москва может позавидовать. здесь развязок и кольцевых никто не строит. шинник, и тот благоустройствам питера озадачен, а у нас коллапс

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 октября 2018, 13:16

      У нас всё-таки много настроили. Я как раз живу на выезде Московского ш. Киевского и Таллинского и здесь много развязок построили как для легкового так и грузового транспорта, но в центре там не развернутся, а все туда едут как на личном так и на городском транспорте.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 октября 2018, 13:26

      в краснодыре в основном торговых центров напихали куда только можно было напихать, и сидят все в пробках задыхаются. у нас торгашня превыше всего..! всё под их интересы подстроено

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 октября 2018, 18:03

      Тут тоже этого добра хватает. На месте заводов которые были в городе на их месте элитное так называемое жилье понастроили. Развалив ДК и кинотеатры настроили бизнесцентров всяких и сдают в аренду под офисы. Уплотнительной застройкой престижный р-н где я живу весь, блин, застроили, дворов свободных мало осталось.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 октября 2018, 19:09

      тесней чем в краснодаре, только на в шанхае!
      фух, еле вырвался

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 октября 2018, 19:18

      "Шанхай," наверное всюду есть ))) В городе где я вырос у нас так называли самострой на отшибе города, где частники застраивались в разные халупы, а потом уже там и добротные частные дома строили.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 октября 2018, 19:20

      "шанхай" слово нарицательное)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 октября 2018, 19:47

      Совершенно верно. Его можно считать за самострой, бардак и т.д.

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      MaxRnD > Рубик Докоян 4 октября 2018, 20:11

      Олег, тут причин того, что происходит у тебя в браузере может быть несколько. Удалённо пытаться на тех. языке что-то объяснять, если ты с компом на ВЫ скорее всего не принесёт результата. Был бы рядом конечно бы помог, но в нашей ситуации совет найти толкового парня и переустановить начисто ОС Windows остаётся в силе.

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      MaxRnD > shlomo 4 октября 2018, 20:26

      Толик, дарова ! Никакие пяди не помогут, если на той стороне человек, которому в силу возраста, образования и специализации тяжело с айти. PS Зачастую когда тебе пользователи описывают характер проблемы и потом девайс попадает тебе непосредственно в руки, то понимаешь, что все предыдущие рассказы пользователя по своей сути и наполнению были ниочём, и проблема находится совершенно в другой плоскости

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      MaxRnD > shlomo 4 октября 2018, 20:29

      Ну, да Линуху ресурсов в разы меньше нужно, чем Форточкам, но простому пользователю ставить Линукс это хуже чем на костёр его самого отправить - люди дай бог, если на вы с майкрософтом

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      MaxRnD > shlomo 4 октября 2018, 20:33

      У Олега проблемы :
      1. С проигрыванием флэшек в браузере (видно плагины к адобе либо старые, либо браузер в силу старости их уже не поддерживает)
      2. Какие-то проблемы с буфером обмена при работе с браузером - не копируются ссылки
      Так что тут двумя нажатиями не обойдёшься

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      Project Бабангида > shlomo 4 октября 2018, 20:43

      два юзера Андрей и Олег с открытым ртом послушали язык двух программистов)

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      Project Бабангида > MaxRnD 4 октября 2018, 20:44

      Макс вы для нас сейчас на птичьем языке разговаривали , если что ) было прикольно)

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      Project Бабангида > shlomo 4 октября 2018, 20:46

      я то думал это мы покаленее НЕКСТ))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 4 октября 2018, 20:47

      Я с компом глубоко на Вы , Макс. Но мне этот старый браузер нравится и я им пользуюсь, он мне удобен по многим вопросом и я его не обновляю, ибо пропадут все мои закладки, на новом этого нет. То, что я не могу посмотреть на нём, я смотрю на Мазиле все матчи, просмотры голов и т.д.

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      MaxRnD > shlomo 4 октября 2018, 20:48

      Включает - выключает он его каждый день, но проблема перманентная ))
      Про настройки браузера, ну попробуй может у тебя больше красноречия ... Я лично понял, что Олегу с этим всем тяжело ...
      Дрова и всё, что с ними вместе это вообще не для рядового пользователя ))

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      MaxRnD > Project Бабангида 4 октября 2018, 20:50

      Андрюха, мы просто с Толиком перешли на общение на ультразвуке ))

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      Рубик Докоян > shlomo 4 октября 2018, 20:51

      ))) Я тут полный чайник, Толя. Я уже Максу ответил почему я не меняю старый браузер и сижу на нём на всех сайтах где зарегистрирован. Где-то видео проходят, но чаще нет. Поэтому, я смотрю спорт чаще на втором, на Мазиле, а на этом только ля-ля. )))

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      Project Бабангида > MaxRnD 4 октября 2018, 20:52

      Во во! Олег побежал в срочном порядки язык китов и дельфинов осваивать)

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      MaxRnD > Рубик Докоян 4 октября 2018, 20:53

      Олег, просто Толик не видел наши предыдущие с тобой общения по поводу компа и поэтому, исходя из своих познаний, ему кажется что не всё так плохо ))

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      Project Бабангида > MaxRnD 4 октября 2018, 20:55

      сейчас я постараюсь на своей волне Олегу объяснить.

      Олег, компьютер и вся информационная база созданы по образу и подобию человека! так что изучай анатомию, и станешь хакером)

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      Рубик Докоян > MaxRnD 4 октября 2018, 20:56

      У меня 7-й год устаревший браузер Опера, где есть для такого чайника как я удобные ресурсы. Закладки, Правка,. Инструменты. Справка. У меня в закладках много сайтов, куда я сражу захожу без поисковика. Есть ещё эквпресс-панель, где я тоже завёл спортивные сайты. Мне всё тут удобно и я уже на нём наблатыкался. А на Мазиле смотрю то, что не проходит по Опера.

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      MaxRnD > shlomo 4 октября 2018, 20:56

      Толян, ну не в силе железа дело, а в том что даже удалённо покомандовать Олегом на эту тему будет тяжело.

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      Project Бабангида > shlomo 4 октября 2018, 20:59

      не, ну если вы Олегу его на расстоянии перезагрузите, то я поверю в телекинез и Кашпировского )

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 октября 2018, 21:00

      Мне достаточно того, что я могу общаться, читать и рыться. выискивая нужную информацию и смотреть спортивные трансляции. Когда мой коллега просмотрел мой ноут и какие в нём программы и что на нём можно делать, он сказал, что я его и на 10% не использую ))) я тогда ещё музыку хоть слушал на нём. ))) Сейчас только спорт и спортивные сайты.

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      MaxRnD > shlomo 4 октября 2018, 21:01

      Во, во ! И как говаривал разваливший страну меченый чёрт: "И это правильно !"
      Заодно и отметите знакомство французским валидолом ; ))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 4 октября 2018, 21:01

      Совершенно верно, от туда всегда мимо меня проезжаешь. )))

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      Project Бабангида > shlomo 4 октября 2018, 21:01

      да наоборот прикольно)) продолжайте в том же духе

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 октября 2018, 21:02

      Олег, музыку слушать надо обязательно, но только не Гамулу с Кридом )

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 октября 2018, 21:08

      Я иногда включаю Панасоник и фоном разные музыкальные радио ФМ слушаю. На ноуте только фильмы, сериалы, какие-нибудь программы в повторе, когда накладки по телеку, ну и спортивные передачи прежде всего. Рэп, Крид и вся эта шобла не для моих ушей. )))

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      ...
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      Project Бабангида > shlomo 4 октября 2018, 21:11

      меняю французский валидол, на авганский табак))

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      ...
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      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 октября 2018, 21:16

      представляю как ты в наушниках репчик слушаешь))
      а когда тебя жена спалила за этим делом, начал бы по ребячи оправдываться, мол - не я... это подкинули))

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      ...
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      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 октября 2018, 21:18

      Олег, зенит чё то устал по моему

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      ...
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      Project Бабангида > shlomo 4 октября 2018, 21:20

      у меня есть возможность его пить хоть каждый вечер, но я ещё не стал аристократом) не созрел я для вина)
      пью конечно, но потехи ради.
      оно время в отличии от "табака" не приостанавливает

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shlomo 4 октября 2018, 21:21

      удачи Толик!

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      MaxRnD > Рубик Докоян 4 октября 2018, 21:24

      1. Олег, выкинь приёмник - это лишнее устройство в доме ! Все радиостанции можно слушать через интернет на ноутбуке
      2. Славия унижает Зенит. Счёт пока 0-0, но удары в створ 1-10

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 4 октября 2018, 21:28

      Я с техникой не дружу с детства. Вот нажать и слушать как на старых магах, а что случись уже проблемы. Расскажу случай. Друг приехал из деревни, был в Курской обл. и привёз от туда ром Симбл, если мне память не изменяет. Там такая губастенькая была негритянка на этикетке. Мы с ним по 100гр самогончика и подкрашивали этим красным ромом. Мне было 16-17 лет он на 2г. старше. Хорошо так посидели, он пошёл и привёл свою подругу с которой встречался и уединился с ней в другой комнате, а я стал слушать музыку на маге "Днепр" -14. Плёнка закончилась, и я заправляю по новой с другой стороны и прогоняю её, но голова уже не соображает, и я её не пропускаю через головку, а напрямую с кассеты на кассету, она у меня перематывается просто. Я ему кричу из комнаты:" Саня, что -то маг не работает." Он приходит, смотрит и ржёт. Сделал всё как надо и опять ушёл к подруге. Я послушал ещё немного и ушёл домой. Мама дома даёт мне 22 копейки, чтобы я отцу купил папиросы "Беломор-канал" ему на работу. Только их курил. Я пошёл в магазин и купил буханку хлеба. Хлеб стоил 17 копеек. продавщица даёт мне пятак сдачи, а я ей говорю, я вам дал под расчёт. Прихожу домой, мама смотрит на меня: " Ты что купил ?"-- Хлеб, как ты и просила. --- Я тебя за папиросами отцу послала... Вечером приходит за мной Саня, чтобы вместе пошли на танцы. Мама у него и спрашивает :" Что вы с ним пили, голова совсем не соображает, послала за папиросами, а он хлеб купил"... Долго потом этот случай вспоминали.

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      Рубик Докоян > MaxRnD 4 октября 2018, 21:32

      Чего его выбрасывать он пашет уже больше 20-и лет. Подарок, когда на пенсию провожали. Что я смотрю по ноуту я уже писал. Он у меня задействован больше 12ч в сутки. А на Панасонике я и музыку послушаю и кассеты старые при желании, и новости разные.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 октября 2018, 21:33

      это всё негритянка губастенькая))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 октября 2018, 21:34

      Родили, блин, гол. Матчи после "Анжи" это какие-то похороны уже третий год для " Зенита". Не зря Данни говорил, что "Зениту" трудно будет.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 октября 2018, 21:35

      Только она, намешали с ним. Дело было зимой. Под сало, картошечку и синенькие как на Украине баклажаны называют. )))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 октября 2018, 21:36

      но гол качественный каккора присунул

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 октября 2018, 21:39

      Саня техничный, координированный и юркий игрок. При том. что хорошая скорость и физика при всей его субтильности. Он большой объём работы на поле проводит. Наберёт ещё игровой практики и игрового тонуса и с Себой будут на острие в атаке.

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 октября 2018, 21:42

      интрига вечера - чем спартак нас сегодня удивлять будет?)

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Project Бабангида 4 октября 2018, 21:43

      чё то мы опять не с того не с чего на футбол свалились)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 октября 2018, 21:47

      Думаю такой же будет валидол, только испанцы не чехи. И "Спартаку" в его нынешнем состоянии будет тяжко сыграть вничью. Но посмотрим, ЦСКА удивил может и тут будет удача.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 октября 2018, 21:49

      Ну так смотрим эту тягомотину. Как, блин, наступает октябрь-ноябрь " Зенит" никакой в игре...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 октября 2018, 21:51

      краснодар тоже с испанцами бодается. прям бесконечный испанский сериал )

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 октября 2018, 21:54

      Семак всё же молодец, мало кто смог бы так качественно из ж.о.п.ы зенит вытащить

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 октября 2018, 22:00

      Это да, там сейчас дружественная семейная атмосфера. При иностранцах тренерах был бы раздрай и выяснение отношений. У "Краснодара" самый сильный соперник сегодня. Придётся смотреть по интернету их, а "Спартак" по телеку. Завтра повторяют в 15:00, но я буду у дочери с внучкой гулять и не посмотреть будет. Поэтому уже сейчас не смогу общаться, а только в перерыве.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 4 октября 2018, 22:02

      ты тогда сегодня площадку зарезервируй. а то лифт уже в недра уходит)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 4 октября 2018, 22:04

      У меня на этом браузере показывает один испанский канал этот матч и могу изредка переключаться. А туда дальше ближе к полуночи найду площадку для посиделок на завтра.

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