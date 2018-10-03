Сарри: «Надеюсь, «Наполи» обыграет «Ливерпуль»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Наполи» и «Ливерпулем».

«Я думаю, игра будет сложной для обеих команд. Очень сложной для «Ливерпуля», потому что играть в Неаполе в Лиге чемпионов сложно всем.

Сложной для «Наполи», потому что «Ливерпуль» сейчас очень силен. Так что это очень сложная игра для обеих команд. Не хотел бы делать прогноз, но, надеюсь, «Наполи» победит», – сказал Сарри.

Сарри возглавил «Наполи» с 2015 по 2018 год.

Матч «Наполи» – «Ливерпуль» пройдет сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.