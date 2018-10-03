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Акинфеев пропустит только один матч Лиги чемпионов

3 октября 2018, 18:55
26

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев дисквалифицирован на одну игру в Лиге чемпионов. Об этом сообщил представитель УЕФА.

Российский вратарь заработал удаление в матче второго тура группового раунда турнира с «Реалом» (1:0), получив две желтые карточки в течение одной минуты за споры с арбитром.

«Мы подтверждаем, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дисквалифицирован на один матч из-за двух желтых карточек, которые он получил в одной и той же игре. Дисквалификации на большее число матчей для Акинфеева не будет», – сообщили в УЕФА.

Акинфеев пропустит встречу третьего тура с «Ромой» на выезде 23 октября.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ЦСКА Реал Рома Акинфеев Игорь
Комментарии (26)
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ALEX ML
1538582475
Всё равно пиндосы мокрожопые
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abhvfdtcn
1538582677
5 матчей дисквы, и в следующий раз будет свой поганый язык держать за зубами
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Mario84
1538582906
Очень глупо получилось. Но кто бы смог сдержаться на таких эмоциях? Я бы не смог. Молодец, несколько, очень важных, раз спас вчера.
Ответить
Grey33
1538583892
Стопудово, Рома проплатила румыну.
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Рубик Докоян
1538584795
Всё согласно дисциплинарного регламента и ничего больше не могло быть.
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bzfar
1538585349
А мог бы и не пропускать! Ощущение, что Игорь на румынском матом покрыл судью, раз тот так начал карточки энергично доставать)))
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cska-62
1538585680
Одновременно с этим стало известно о положительном решении итальянских властей о предоставлении права на жительство и работу в Серии А одному очень узкому румынскому специалисту. :-))) Хозяева "Ювентуса" и "Ромы" при встрече раскланялись, что означало: "Судья Рокки постарел, нужно подобрать достойную замену!".
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Федорыч-НН
1538587306
Не хрен соглашаться на судей из бывшего соцлагеря, надо давать отвод. Эти приебалты, поляки, болгары, румыны и т.д. обоср. готовы, это у них называется России нагадить.
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Cules2013
1538589668
Я, конечно, видел и ранее, как игрок в течение 1 минуты 2 ЖК получал (Крис из Лиона), то первую ЖК тогда дали за фол, а только вторую за разговоры. Я лично удивлён, как можно дать 2 ЖК подряд за разговоры. Бред какой-то. Это что же Игорь ему такого сказал? Страшно представить. Буквально в каждом матче сплошь и рядом, когда игроки спорят, как до, так и после ЖК, и что-то никто сразу вторую ЖК не даёт и не выгоняет с поля.
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zigbert
1538635321
Что и следовало ожидать.
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