Акинфеев пропустит только один матч Лиги чемпионов

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев дисквалифицирован на одну игру в Лиге чемпионов. Об этом сообщил представитель УЕФА.

Российский вратарь заработал удаление в матче второго тура группового раунда турнира с «Реалом» (1:0), получив две желтые карточки в течение одной минуты за споры с арбитром.

«Мы подтверждаем, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дисквалифицирован на один матч из-за двух желтых карточек, которые он получил в одной и той же игре. Дисквалификации на большее число матчей для Акинфеева не будет», – сообщили в УЕФА.

Акинфеев пропустит встречу третьего тура с «Ромой» на выезде 23 октября.