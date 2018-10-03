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    Какой вы футболист?

    Акинфеев пропустит только один матч Лиги чемпионов

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев дисквалифицирован на одну игру в Лиге чемпионов. Об этом сообщил представитель УЕФА.

    Российский вратарь заработал удаление в матче второго тура группового раунда турнира с «Реалом» (1:0), получив две желтые карточки в течение одной минуты за споры с арбитром.

    «Мы подтверждаем, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дисквалифицирован на один матч из-за двух желтых карточек, которые он получил в одной и той же игре. Дисквалификации на большее число матчей для Акинфеева не будет», – сообщили в УЕФА.

    Акинфеев пропустит встречу третьего тура с «Ромой» на выезде 23 октября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2018 18:55
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    Комментарии26
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    • ...
      Рейтинг: +100909

      zigbert 4 октября 2018, 09:42

      Что и следовало ожидать.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 4 октября 2018, 00:02

      наверное пид...ром назвал и нечаянно угадал...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 4 октября 2018, 00:01

      Могло быть и хуже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      DESSNA 7 3 октября 2018, 21:04

      Молодец!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop > DESSNA 7 4 октября 2018, 00:32

      Мне тоже нравится Акелла - Акинфеев.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > DESSNA 7 4 октября 2018, 00:38

      Смотрю, к нам присоединился молодой специалист по футболу DESSNA 7 ...
      Надо поддержать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 октября 2018, 21:01

      Я, конечно, видел и ранее, как игрок в течение 1 минуты 2 ЖК получал (Крис из Лиона), то первую ЖК тогда дали за фол, а только вторую за разговоры. Я лично удивлён, как можно дать 2 ЖК подряд за разговоры. Бред какой-то. Это что же Игорь ему такого сказал? Страшно представить. Буквально в каждом матче сплошь и рядом, когда игроки спорят, как до, так и после ЖК, и что-то никто сразу вторую ЖК не даёт и не выгоняет с поля.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 3 октября 2018, 20:31

      Все стараются учиться на чужих ошибках, а мы на своих.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 3 октября 2018, 20:21

      Не хрен соглашаться на судей из бывшего соцлагеря, надо давать отвод. Эти приебалты, поляки, болгары, румыны и т.д. обоср. готовы, это у них называется России нагадить.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12193

      ВетеR > Федорыч-НН 3 октября 2018, 20:35

      Вы больны на голову, уважаемый ((

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН > ВетеR 3 октября 2018, 21:32

      Уважаемый, я смотрю вы экстрасенс, судя по всему участник шоу экстрасенсов, раз ставите диагноз на расстоянии. Страшно представить, что бы вы определили по фотографии

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 октября 2018, 19:54

      Одновременно с этим стало известно о положительном решении итальянских властей о предоставлении права на жительство и работу в Серии А одному очень узкому румынскому специалисту. :-)))
      Хозяева "Ювентуса" и "Ромы" при встрече раскланялись, что означало:
      "Судья Рокки постарел, нужно подобрать достойную замену!".

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 3 октября 2018, 19:49

      А мог бы и не пропускать!

      Ощущение, что Игорь на румынском матом покрыл судью, раз тот так начал карточки энергично доставать)))

      5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > bzfar 3 октября 2018, 19:57

      Хватило на английском! Теперь "пацана" под "танки" бросят! Это аукнулась боязнь наших судей перед нашими "звездами"!

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 октября 2018, 19:39

      Всё согласно дисциплинарного регламента и ничего больше не могло быть.

      9
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