Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Фанаты «Наполи» напали на болельщиков «Ливерпуля». Один из них попал в больницу

    Вчера в Неаполе фанаты «Наполи» атаковали компанию болельщиков «Ливерпуля» накануне матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов. На поклонников английского клуба напали ​​во время прогулки по улице Виа Чеаре Россароль. Один из них был доставлен ​​в больницу.

    По информации источника, группа молодых бескомпромиссных фанатов «Наполи» пересекают город попарно и на скутерах, в поисках так называемых хулиганов. Тем не менее нет никаких предположений, что атакованные прошлой ночью болельщики «Ливерпуля» были вовлечены в какие-либо нарушения.

    «Инцидент, случившийся прошлой ночью, совершенно бескомпромиссный и немотивированный.

    Эти события не очень хорошо отражают город. Мы сделали обращение к болельщикам «Наполи», но, очевидно, оно не доходит до их более молодых представителей.

    Это действия, которые не имеют никакого отношения к футболу. Специальный отряд внимательно следил за городом и выявил 28 человек различных групп болельщиков», – сказал начальник полиции Неаполя Антонио Де Иесу.

    Матч «Наполи» – «Ливерпуль» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2018 17:59
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +93

      Aaisberg 3 октября 2018, 19:46

      Ливерпуль на поле накажет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7550

      серега кашин 3 октября 2018, 18:14

      и это уже не в первый раз и уефа пора принимать жестокие меры

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 3 октября 2018, 18:14

      Пора бы создать UFC лигу спортивных фанатов, сколько можно бить машины и стекла магазинов . . .

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11