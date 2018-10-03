Фанаты «Наполи» напали на болельщиков «Ливерпуля». Один из них попал в больницу

Вчера в Неаполе фанаты «Наполи» атаковали компанию болельщиков «Ливерпуля» накануне матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов. На поклонников английского клуба напали во время прогулки по улице Виа Чеаре Россароль. Один из них был доставлен в больницу.
По информации источника, группа молодых бескомпромиссных фанатов «Наполи» пересекают город попарно и на скутерах, в поисках так называемых хулиганов. Тем не менее нет никаких предположений, что атакованные прошлой ночью болельщики «Ливерпуля» были вовлечены в какие-либо нарушения.
«Инцидент, случившийся прошлой ночью, совершенно бескомпромиссный и немотивированный.
Эти события не очень хорошо отражают город. Мы сделали обращение к болельщикам «Наполи», но, очевидно, оно не доходит до их более молодых представителей.
Это действия, которые не имеют никакого отношения к футболу. Специальный отряд внимательно следил за городом и выявил 28 человек различных групп болельщиков», – сказал начальник полиции Неаполя Антонио Де Иесу.
Матч «Наполи» – «Ливерпуль» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.