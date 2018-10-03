Фанаты «Наполи» напали на болельщиков «Ливерпуля». Один из них попал в больницу

Вчера в Неаполе фанаты «Наполи» атаковали компанию болельщиков «Ливерпуля» накануне матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов. На поклонников английского клуба напали ​​во время прогулки по улице Виа Чеаре Россароль. Один из них был доставлен ​​в больницу.

По информации источника, группа молодых бескомпромиссных фанатов «Наполи» пересекают город попарно и на скутерах, в поисках так называемых хулиганов. Тем не менее нет никаких предположений, что атакованные прошлой ночью болельщики «Ливерпуля» были вовлечены в какие-либо нарушения.

«Инцидент, случившийся прошлой ночью, совершенно бескомпромиссный и немотивированный.

Эти события не очень хорошо отражают город. Мы сделали обращение к болельщикам «Наполи», но, очевидно, оно не доходит до их более молодых представителей.

Это действия, которые не имеют никакого отношения к футболу. Специальный отряд внимательно следил за городом и выявил 28 человек различных групп болельщиков», – сказал начальник полиции Неаполя Антонио Де Иесу.

Матч «Наполи» – «Ливерпуль» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.