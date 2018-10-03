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  • Грушевский: «Некоторая часть спартаковской общественности не может безболезненно воспринимать достижения ЦСКА в Европе»

Грушевский: «Некоторая часть спартаковской общественности не может безболезненно воспринимать достижения ЦСКА в Европе»

3 октября 2018, 17:42
22

Российский юморист, шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский высказал мнение, что определенная часть болельщиков «Спартака» не умеет адекватно реагировать на хорошие результаты других российских команд в еврокубках.

Вчера армейцы победили «Реал» (1:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«У нас вчера был праздничный вечер, сегодня мы обмениваемся друг с другом исключительно радостными переживаниями. Но если некоторая часть спартаковской общественности не способна безболезненно воспринимать достижения ЦСКА на европейской арене, то она должны научиться с этим жить.

Понимаю, что приятно вспоминать о том, что в свое время «Спартак» блистательно обыгрывал в «Лужниках» «Реал». Это достижение и достояние славной московской команды, и этого не отнять. Но как-то надо уметь мириться с тем, что другие клубы тоже имеют свою историю и свои великолепные победы.

Так что ЦСКА добавляет вчерашний вечер в копилку немалых клубных успехов и идет дальше», – сказал Грушевский.

«Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ЦСКА Реал Спартак
Комментарии (22)
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Vizual
1538578013
Груши обожрался или как обычно Бомберы всю хрень собирают
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Мары
1538578144
Это вообще то у всех болельщиков разных команд присутствует. Пусть заглянет на соккер и удивится откуда столько коней балбесов.Хотя и нормальных болел тоже хватает.
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multiscan
1538578495
Стадо диких "небразильских обезьян" под кликухой "фанаты" (неважно какой команды и прошу не путать с болельщиками) уже называются у нас спортивной (в данном случае "спартаковской") общественностью? "Неисповедимы пути твои..."
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piligrim1986
1538578701
а я вот не понимаю этого - в еврокубках всегда болею за наших вне зависимости от клубных пристрастий. И жлобить из-за того, что ЦСКА обыграл Реал на фоне неудач Спартака - ну эт детсад, ей Богу.
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кузнецов артем
1538579419
Ну конечно все рады тому что Цска принес копилку клубные очки, но то что Гончара при подносят тренером гением, хотя команда Лопетеги создала кучу моментов, а Цска не реализовал ни одной атаки и ошибка приведшая к голу не является заслугой команды Гончара и вот как думаете у кого план на игру был выполнен не больший процент... Типичный матч где победила команда которая не должна, но все почему то превозносят эту победу, победы антифутбола над комбинационным... Почему я должен радоваться тому что Цска популяризуют автобус, эта игра учебник как при должном везении можно закрыться, отстоять с грандом в защите и возможно заполучить какие то очки. Это не игра на какое то историческое достижение, раз может любой клуб любой обыграть, это не стадия плейофф. Конечно я понимаю, что по другому играть против Реала нельзя но превозносить за это, за то, что и так всем понятно, по моему это перебор...
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aaaaahhhh
1538583583
не слишком ли вы о себе высокого мнения пан Грушевич? время тратить на всякое дерьмо:)))
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bzfar
1538585775
Я болею за свою команду, при этом у меня совершенно нет ненависти какой-то к другим клубам. В Европе однозначно за любой российский клуб! ЦСКА респект за результат с Реалом! Надеюсь и другие российские клубы поддержут в этом туре
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Д Альбертини
1538587793
Спартак не только реал об игрывал в свое время)) Теперь и цска об играл) молодцы, спору нет. Но чё хотел сказать этот юморист, кого под.. е5ть, непонятно)) Как в лужу пернул, Ничего нового в общем-то))
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Blossiya
1538589640
Как же безболезненно можно относится к удалению к бывшему члену сборной Акинфеева?))) А если серьезно, нефиг тут угрожать нам своей любовью, Грушевский. Не любим-с мы вас. Вот я лично когда радуюсь за свою команду, мне дела нет до того, как Грушевский к этому относится. А Грушевский чуть не плачет из-за недолюбленности и отсутствия аплодисментов с нашей стороны. Дитя природы, честное слово.
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derrik2000
1538596020
Херню какую-то несёт. БОЛЕЛЫ (не ФАНЫ!) Спартака сейчас обеспокоены тем, что творится внутри своей родной команды, а не успехами ЦСКА в ЛЧ. Хотя, что скрывать, я, например, от души порадовался за армейцев после их выигрыша у реала. Но всё равно: почти все мысли, что касаемо футбола, у меня занимает ситуация в Спартаке.
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