Грушевский: «Некоторая часть спартаковской общественности не может безболезненно воспринимать достижения ЦСКА в Европе»

Российский юморист, шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский высказал мнение, что определенная часть болельщиков «Спартака» не умеет адекватно реагировать на хорошие результаты других российских команд в еврокубках.

Вчера армейцы победили «Реал» (1:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«У нас вчера был праздничный вечер, сегодня мы обмениваемся друг с другом исключительно радостными переживаниями. Но если некоторая часть спартаковской общественности не способна безболезненно воспринимать достижения ЦСКА на европейской арене, то она должны научиться с этим жить.

Понимаю, что приятно вспоминать о том, что в свое время «Спартак» блистательно обыгрывал в «Лужниках» «Реал». Это достижение и достояние славной московской команды, и этого не отнять. Но как-то надо уметь мириться с тем, что другие клубы тоже имеют свою историю и свои великолепные победы.

Так что ЦСКА добавляет вчерашний вечер в копилку немалых клубных успехов и идет дальше», – сказал Грушевский.

«Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!