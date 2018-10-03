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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Грушевский: «Некоторая часть спартаковской общественности не может безболезненно воспринимать достижения ЦСКА в Европе»

    Российский юморист, шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский высказал мнение, что определенная часть болельщиков «Спартака» не умеет адекватно реагировать на хорошие результаты других российских команд в еврокубках.

    Вчера армейцы победили «Реал» (1:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

    «У нас вчера был праздничный вечер, сегодня мы обмениваемся друг с другом исключительно радостными переживаниями. Но если некоторая часть спартаковской общественности не способна безболезненно воспринимать достижения ЦСКА на европейской арене, то она должны научиться с этим жить.

    Понимаю, что приятно вспоминать о том, что в свое время «Спартак» блистательно обыгрывал в «Лужниках» «Реал». Это достижение и достояние славной московской команды, и этого не отнять. Но как-то надо уметь мириться с тем, что другие клубы тоже имеют свою историю и свои великолепные победы.

    Так что ЦСКА добавляет вчерашний вечер в копилку немалых клубных успехов и идет дальше», – сказал Грушевский.

    «Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2018 17:42
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100908

      zigbert 4 октября 2018, 09:09

      У каждой команды свои достижения и разные периоды взлетов и падений. Болеть конечно надо за свою команду ,потому что она должна быть одна. Другим командам можно просто симпатизировать. И главное не унижать команду соперника.

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      Рейтинг: +862

      Jack24 4 октября 2018, 08:26

      Да почему спартачи должны думать о достижения других команд? Это удел коней, мусоров, паровозов и бомжей думать о Спартаке.

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      Рейтинг: +3022

      Dgad > Jack24 4 октября 2018, 08:58

      Да ладно сознайся что завистно успехам ЦСКА с таким составом, бюджет то ЦСКА с вашим не сравнить.

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      Рейтинг: +862

      Jack24 > Dgad 4 октября 2018, 09:47

      у меня не зависть, а радость за российский клуб успешно выступающий на международной арене.

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      Рейтинг: +3022

      Dgad > Jack24 4 октября 2018, 09:57

      Вот это правильно) надо радоваться победам всех наших клубов)

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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 3 октября 2018, 23:22

      Грушевский юморит или он серьезно? Я например рад за коней.Молодцы,пятерка им и Гончаренко. Но Грушевский видимо не читал комментарии армейских и зенитовских болельщиков после матча Спартак-Севилья,выигранного спартаковцами 5:1.Желчь на конебомжовых губах так и пузырилась...

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      Рейтинг: +3022

      Dgad > Геннадьич 4 октября 2018, 09:00

      Вот я за Коней болею всю жизнь, но я рад успехам всех наших клубов в Европе, Спартак когда красиво играл и выигрывал я очень за него рад был, но больше был раз за то что наконец то команда нашла своего тренера, наконец то Спартак стал семьей, но не на долго это судя по их игре и результатам. И когда Спартак проигрывает АЕКам и Рапидам то приятного мало....

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      Рейтинг: +20933

      derrik2000 3 октября 2018, 22:47

      Херню какую-то несёт.
      БОЛЕЛЫ (не ФАНЫ!) Спартака сейчас обеспокоены тем, что творится внутри своей родной команды, а не успехами ЦСКА в ЛЧ.
      Хотя, что скрывать, я, например, от души порадовался за армейцев после их выигрыша у реала.
      Но всё равно: почти все мысли, что касаемо футбола, у меня занимает ситуация в Спартаке.

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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 3 октября 2018, 21:00

      Как же безболезненно можно относится к удалению к бывшему члену сборной Акинфеева?)))
      А если серьезно, нефиг тут угрожать нам своей любовью, Грушевский. Не любим-с мы вас. Вот я лично когда радуюсь за свою команду, мне дела нет до того, как Грушевский к этому относится. А Грушевский чуть не плачет из-за недолюбленности и отсутствия аплодисментов с нашей стороны. Дитя природы, честное слово.

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 3 октября 2018, 20:29

      Спартак не только реал об игрывал в свое время)) Теперь и цска об играл) молодцы, спору нет. Но чё хотел сказать этот юморист, кого под.. е5ть, непонятно)) Как в лужу пернул, Ничего нового в общем-то))

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      Рейтинг: +2364

      bzfar 3 октября 2018, 19:56

      Я болею за свою команду, при этом у меня совершенно нет ненависти какой-то к другим клубам.

      В Европе однозначно за любой российский клуб!
      ЦСКА респект за результат с Реалом!
      Надеюсь и другие российские клубы поддержут в этом туре

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      Рейтинг: +3542

      aaaaahhhh 3 октября 2018, 19:19

      не слишком ли вы о себе высокого мнения пан Грушевич? время тратить на всякое дерьмо:)))

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      Рейтинг: +49

      Mr_Jobber 3 октября 2018, 19:07

      Так можно сказать про болельщиков любой команды. Нормальные фанаты есть везде, ровно, как и быдло. Я, как фан ЦСКА обожаю угорать с провалов Спартака и Зенита в ЧР, да и в ЕК тоже. Но в ЛЧ и ЛЕ, при этом, до финального свистка болею за все наши команды. Пролетят - есть повод посмеяться, но победам наших всегда рад)

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 октября 2018, 18:54

      Дол...**, ху...ню какую-то несет!!!

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