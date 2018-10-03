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    Какой вы футболист?

    Розанов: «Гончаренко сейчас – лучший тренер России»

    Комментатор Юрий Розанов высказал мнение о победе ЦСКА над «Реалом» (1:0) во втором туре Лиги чемпионов и об удалении голкипера москвичей Игоря Акинфеева в конце встречи.

    «Лучший тренер, работающий нынче в России, – это Виктор Гончаренко. Если скажете «спасибо, кэп», не обижусь ничуть. Давно понятно было. Но и он сам должен быть жизни благодарен. Это какую ж ему науку подбросил прошлый сезон!

    ЦСКА с победой! И над «Реалом», и над собой!

    И пару слов по Игорю [Акинфееву]. Как важно правильно ругаться! Пошли ты судью [на фиг] в одно слово! Получи свою одну желтую и играй! А он, видно, раздельно послал. Потому и две... Виноват, че. Но наука важная, согласитесь», – написал Розанов в телеграме.

    Источник: Telegram

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    03.10.2018 13:30
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 4 октября 2018, 00:02

      А что состав Ростова лучше состава ЦСКА? Карпину пришлось скрести по сусекам, чтобы набрать состав. И если бы этот комментатор соизволил одеть очки и взглянуть на таблицу, он бы к своему удивлению увидел, что Ростов выше ЦСКА. За одно и вспомнил, кто обыграл ЦСКА.Так, кто лучший тренер? Не надо усердствовать и лизать Гинеру, всё что только возможно.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 октября 2018, 23:37

      Лучшего выбирают либо в конце сезона, либо того, кто идёт на первом месте на сегодняшний день. А это Семак.)
      Карпин с мёртвым Ростовом вообще на третьем месте. Чем не лучший? А чего ещё такого сделал Гончаренко, что бы его считать лучшим? Два года подряд чемпионство выиграл?
      Обыграл автобусом Реал и вдруг стал лучшим.
      Каррера Севилью сделал (которая обыграла тот же Реал, который обыграл ЦСКА)), но никто его тогда лучшим не называл. Лишь по итогу сезона.

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      Рейтинг: +100907

      zigbert 3 октября 2018, 17:45

      Спору нет Гончаренко ,один из лучших тренеров РПЛ ,но Розанов сказал все это на эмоциях после матча с Реалом. А лучшего тренера надо выбрать по итогам всего сезона.

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 3 октября 2018, 16:56

      Король королей

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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 3 октября 2018, 15:59

      А Розанов пожалуй лучший комментатор в России

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      Рейтинг: +2610

      АЛЕКС 58 3 октября 2018, 15:40

      Он давно это доказал!

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      Рейтинг: +380

      Гуус 3 октября 2018, 15:10

      Да даже я не спорю что на данный момент лучший, даже маэстро Курбан бекиевич под сдел свои позиции в этом плане... но думаю КББ вернется так же как и возвращается Рубин и будет заруба между ними!

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      Рейтинг: +4899

      neveldomha 3 октября 2018, 14:33

      Лучшим из везунчиков, тогда согласен.

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      Рейтинг: +67523

      portero 3 октября 2018, 14:23

      а еслиб у Реала половина залетела из всех моментов, то сразу плохой тренер??? результат этот -
      фортуна, чудо , подарок нашим болелам и игрокам за настрой с которым играли.

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      Рейтинг: +254

      Vagner44 > portero 3 октября 2018, 14:35

      констатация сего факта было вне зависимости от результата в матче с Реалом. Виктор Михайлович действительно лучший он это доказал с Бате и Кубанью, и сейчас это доказывает с ЦСКА

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      Рейтинг: +862

      Jack24 3 октября 2018, 14:16

      однозначно и причем уже давно, очень сожалел что его тогда еще в Спартак не заманили

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      Рейтинг: +131

      rizonator > Jack24 3 октября 2018, 16:42

      Ему бы в первый же сезон начали замену искать, как это в Спартаке бывает. Карьере повезло, что он свою попытку с первого раза использовал. Щас то уже кредит доверия пропал, хотя ещё рано о чем либо говорить.

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