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Розанов: «Гончаренко сейчас – лучший тренер России»

3 октября 2018, 13:30
27

Комментатор Юрий Розанов высказал мнение о победе ЦСКА над «Реалом» (1:0) во втором туре Лиги чемпионов и об удалении голкипера москвичей Игоря Акинфеева в конце встречи.

«Лучший тренер, работающий нынче в России, – это Виктор Гончаренко. Если скажете «спасибо, кэп», не обижусь ничуть. Давно понятно было. Но и он сам должен быть жизни благодарен. Это какую ж ему науку подбросил прошлый сезон!

ЦСКА с победой! И над «Реалом», и над собой!

И пару слов по Игорю [Акинфееву]. Как важно правильно ругаться! Пошли ты судью [на фиг] в одно слово! Получи свою одну желтую и играй! А он, видно, раздельно послал. Потому и две... Виноват, че. Но наука важная, согласитесь», – написал Розанов в телеграме.

Источник: Telegram
Лига чемпионов ЦСКА Реал Гончаренко Виктор
Комментарии (27)
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Derzkiy1
1538562971
Слуцкий был хороший тренер , но сейчас Гончаренко на много сильнее любого тренера рпл
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Axe111
1538563859
Ой бл* одна невнятная победа, у реала миллион моментов УЖЕ С**А ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР МИРА
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Дима Цэ
1538564396
Чушь...
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тщмек 19
1538564571
А Кырнац - лучший вратарь, он установил рекорд по сухим матчам в ЛЧ
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piligrim1986
1538564736
в данный момент без вариантов
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bset
1538565061
Вне зависимости от результата это было понятно. Но так организованно в обороне сыграть... Это нечто.
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Jack24
1538565415
однозначно и причем уже давно, очень сожалел что его тогда еще в Спартак не заманили
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portero
1538565822
а еслиб у Реала половина залетела из всех моментов, то сразу плохой тренер??? результат этот - фортуна, чудо , подарок нашим болелам и игрокам за настрой с которым играли.
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Razvedchik - sniper
1538571541
А Розанов пожалуй лучший комментатор в России
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zigbert
1538577958
Спору нет Гончаренко ,один из лучших тренеров РПЛ ,но Розанов сказал все это на эмоциях после матча с Реалом. А лучшего тренера надо выбрать по итогам всего сезона.
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