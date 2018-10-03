Розанов: «Гончаренко сейчас – лучший тренер России»

Комментатор Юрий Розанов высказал мнение о победе ЦСКА над «Реалом» (1:0) во втором туре Лиги чемпионов и об удалении голкипера москвичей Игоря Акинфеева в конце встречи.

«Лучший тренер, работающий нынче в России, – это Виктор Гончаренко. Если скажете «спасибо, кэп», не обижусь ничуть. Давно понятно было. Но и он сам должен быть жизни благодарен. Это какую ж ему науку подбросил прошлый сезон!

ЦСКА с победой! И над «Реалом», и над собой!

И пару слов по Игорю [Акинфееву]. Как важно правильно ругаться! Пошли ты судью [на фиг] в одно слово! Получи свою одну желтую и играй! А он, видно, раздельно послал. Потому и две... Виноват, че. Но наука важная, согласитесь», – написал Розанов в телеграме.