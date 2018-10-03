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    Моуринью: «Все видели, как мы старались»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о недостатке технических качеств своих игроков для организации перехода из обороны в атаку в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией».

    «В этой встрече наши игроки старались. Они подняли планку своих усилий и интенсивности на новый уровень.

    Все видели, как мы старались, но на некоторых важных позициях на поле «МЮ» не хватает технических качеств для организации перехода из обороны в атаку», – сказал Моуринью.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Валенсия» завершился со счетом 0:0. Англичане после этой игры занимают вторую строчку в турнирной таблице группы Н с четырьмя очками. Испанский клуб идет третьим, имея в своем активе лишь одно очко.

    Источник: BBC

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    03.10.2018 09:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100907

      zigbert 3 октября 2018, 16:31

      Ничья хотя и неприятная для МЮ ,все же выход из группы возможен.

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      Рейтинг: +97

      Костефан 3 октября 2018, 16:05

      Все видели, как вы обосрались

      0
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 3 октября 2018, 12:34

      теперь Моурнью сам стал "чемпионом по неудачам" - жаль Манчестер.

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 3 октября 2018, 11:36

      и когда же тебя уволят

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 октября 2018, 10:34

      На жене старайся, а на поле должен давать результат.

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      Рейтинг: +364

      neofizer 3 октября 2018, 10:31

      Это ЦСКА вчера старались с Реалом(Акинфеев даже перестарался),а МЮ опять капперам ставки обосрал..

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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 3 октября 2018, 10:25

      Может тогда не стоит выпускать феллаини который пас вперёд не может сделать, а выпустить фреда или эрреру?

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 3 октября 2018, 09:35

      А что ж ты,тренер, в межсезонье делал для выработки этих технических качеств? А ведь большинство этих самых игроков у тебя не первый год. Тогда так и говори в интервью, мол не умею я таким качеством научить. Примите заявление об отставке.

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