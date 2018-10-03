Моуринью: «Все видели, как мы старались»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о недостатке технических качеств своих игроков для организации перехода из обороны в атаку в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией».

«В этой встрече наши игроки старались. Они подняли планку своих усилий и интенсивности на новый уровень.

Все видели, как мы старались, но на некоторых важных позициях на поле «МЮ» не хватает технических качеств для организации перехода из обороны в атаку», – сказал Моуринью.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Валенсия» завершился со счетом 0:0. Англичане после этой игры занимают вторую строчку в турнирной таблице группы Н с четырьмя очками. Испанский клуб идет третьим, имея в своем активе лишь одно очко.