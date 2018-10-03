Модрич: «Никто не ожидал, что мы потеряем очки с ЦСКА»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился наблюдениями после матча группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (0:1). Лучший игрок 2018 года по версии ФИФА начал эту встречу на скамейке запасных, но вышел на поле на 58-й минуте.

«Не ожидали, что потеряем очки в Москве. Конечно, атмосфера в раздевалке сейчас не лучшая. Но нужно поднять головы и постараться вернуться на правильный путь как можно скорее. Последние три матча, особенно с «Севильей» и ЦСКА, мы провели ниже своего уровня. Когда не забиваешь в трех играх подряд, это беспокоит. Уверен, мы сможем найти выход из этой ситуации.

Почему я не играл с первых минут? Тренер сказал, что решил дать мне немного передохнуть из-за очень плотного графика. То, что я буду сидеть на скамейке, было запланировано заранее, но по ходу матча меня выпустили на поле», – сказал Модрич.

«Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!