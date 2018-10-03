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Модрич: «Никто не ожидал, что мы потеряем очки с ЦСКА»

3 октября 2018, 01:51
26

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился наблюдениями после матча группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (0:1). Лучший игрок 2018 года по версии ФИФА начал эту встречу на скамейке запасных, но вышел на поле на 58-й минуте.

«Не ожидали, что потеряем очки в Москве. Конечно, атмосфера в раздевалке сейчас не лучшая. Но нужно поднять головы и постараться вернуться на правильный путь как можно скорее. Последние три матча, особенно с «Севильей» и ЦСКА, мы провели ниже своего уровня. Когда не забиваешь в трех играх подряд, это беспокоит. Уверен, мы сможем найти выход из этой ситуации.

Почему я не играл с первых минут? Тренер сказал, что решил дать мне немного передохнуть из-за очень плотного графика. То, что я буду сидеть на скамейке, было запланировано заранее, но по ходу матча меня выпустили на поле», – сказал Модрич.

«Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

Источник: AS
Лига чемпионов ЦСКА Реал Модрич Лука
Комментарии (26)
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Отправить
Dellleone
1538531321
Надо же, лучший футболист мира проиграл на одном и том же стадионе уже 2 раза за 1 год.
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Krossmen73
1538532179
Не дрейфь Лука!В остальных матчах ЛЧ (кроме с ЦСКА) вы ещё возьмёте своё...А наших на выезде в Мадриде и ничья устроит ;)
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+50/-50
1538538184
Спасибо Реалу, что поделился очками на 100%. Лука не переживай, у тебя всё впереди. Ты в этом году - Лучший.
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ДСА
1538539473
Просто заранее записали себе победу.
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Рубик Докоян
1538544121
Лука, сами удивляемся, но человек предполагает, а Бог располагает...
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Юрэс
1538548155
Никто не ожидал кроме БУКМЕКЕРОВ. ХА ХА ХА!!!!
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xkixerx
1538550959
"Лучший игрок 2018 года по версии ФИФА начал эту встречу на скамейке запасных" Мячик верни!!!! Ты не заслужил!
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Антибиотик
1538552430
Оставили Модрича на скамейке, хотели выиграть малыми силами. Не получилось))) ЦСКА с важной победой, все игроки сражались до последнего патрона!
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de bruyne
1538552531
БлогодарЯ цска зимние шины... и на целую зиму можна каждый день кайфовать
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zigbert
1538569488
Времени отыграться у вас Лука было вагон и маленькая тележка.
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