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    Какой вы футболист?

    Модрич: «Никто не ожидал, что мы потеряем очки с ЦСКА»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился наблюдениями после матча группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (0:1). Лучший игрок 2018 года по версии ФИФА начал эту встречу на скамейке запасных, но вышел на поле на 58-й минуте.

    «Не ожидали, что потеряем очки в Москве. Конечно, атмосфера в раздевалке сейчас не лучшая. Но нужно поднять головы и постараться вернуться на правильный путь как можно скорее. Последние три матча, особенно с «Севильей» и ЦСКА, мы провели ниже своего уровня. Когда не забиваешь в трех играх подряд, это беспокоит. Уверен, мы сможем найти выход из этой ситуации.

    Почему я не играл с первых минут? Тренер сказал, что решил дать мне немного передохнуть из-за очень плотного графика. То, что я буду сидеть на скамейке, было запланировано заранее, но по ходу матча меня выпустили на поле», – сказал Модрич.

    «Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

    Источник: AS

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    03.10.2018 01:51
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +53

      Законник 2017 3 октября 2018, 16:10

      Повезло? Да! Должно же и нам когда-то везти (только 3 штанги, которые могли изменить игру, чего стоят). Жаль, что что-то происходит с Акинфеевым, раздраженным играет, из сборной ушел...Тем удивительнее и приятнее победа, где ее никто не ждал)))

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      Рейтинг: +100907

      zigbert 3 октября 2018, 15:24

      Времени отыграться у вас Лука было вагон и маленькая тележка.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 3 октября 2018, 10:42

      БлогодарЯ цска зимние шины... и на целую зиму можна каждый день кайфовать

      1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 3 октября 2018, 10:40

      Оставили Модрича на скамейке, хотели выиграть малыми силами. Не получилось))) ЦСКА с важной победой, все игроки сражались до последнего патрона!

      4
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      Рейтинг: +895

      xkixerx 3 октября 2018, 10:15

      "Лучший игрок 2018 года по версии ФИФА начал эту встречу на скамейке запасных" Мячик верни!!!! Ты не заслужил!

      0
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      Рейтинг: +954

      Юрэс 3 октября 2018, 09:29

      Совпадение? Не думаю

      1
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      Рейтинг: +954

      Юрэс 3 октября 2018, 09:29

      Никто не ожидал кроме БУКМЕКЕРОВ. ХА ХА ХА!!!!

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 октября 2018, 08:22

      Лука, сами удивляемся, но человек предполагает, а Бог располагает...

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 октября 2018, 08:08

      "Индюк тоже думал....)))

      1
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      Рейтинг: +508

      triton004 3 октября 2018, 07:46

      Ну прям звёзды о.хуеные,этот коллектив себя ещё покажет

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