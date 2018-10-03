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    Какой вы футболист?

    Влашич: «Реал» – сильнейшая команда мира. Победа ЦСКА заслуженная и тяжелая»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями от победы над «Реалом» (1:0) в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Хорват забил единственный гол в этой встрече.

    «Мы начали матч именно так, как и планировали, то есть достаточно агрессивно, оказывали мощный прессинг. Потом я увидел, что соперник сделал слабую передачу, ускорился, прервал мяч и поразил ворота. Конечно, было сложно представить, что этот гол станет единственным в игре.

    Мы прекрасно понимали, что «Реал» — сильнейшая команда мира. Нужно с ними очень компактно играть в обороне, близко друг к другу, не допускать разрывов, что мы и сделали. Кажется, эта победа заслуженная, очень тяжелая, наработанная», — сказал Влашич.

    «Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2018 00:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100907

      zigbert 3 октября 2018, 10:53

      Влашич сделал свое дело, воспользовавшись ошибкой Крооса. Мастерски ушел от опеки защитников.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 октября 2018, 08:24

      Браво Никола!!!....засадил исторический гол Реалу))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 октября 2018, 08:12

      Удачно парень заиграл у нас. " Ириски", они и в Англии ириски. Не разглядеть такой потенциал у парня и не дать ему играть...

      1
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 3 октября 2018, 01:23

      Остаётся только отметить хорошими тостами)))

      2
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 3 октября 2018, 01:04

      Красавчик !

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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 3 октября 2018, 01:02

      Все четко сказал

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      Рейтинг: +986

      Mirak92 3 октября 2018, 00:31

      Оставайся,ты тут точно заиграешь ,как бог!!!спасибо тебе за стольль шикарный подарок)

      2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 3 октября 2018, 00:28

      Красава, хорватский брат! Ты будешь с нами!

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