Влашич: «Реал» – сильнейшая команда мира. Победа ЦСКА заслуженная и тяжелая»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями от победы над «Реалом» (1:0) в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Хорват забил единственный гол в этой встрече.

«Мы начали матч именно так, как и планировали, то есть достаточно агрессивно, оказывали мощный прессинг. Потом я увидел, что соперник сделал слабую передачу, ускорился, прервал мяч и поразил ворота. Конечно, было сложно представить, что этот гол станет единственным в игре.

Мы прекрасно понимали, что «Реал» — сильнейшая команда мира. Нужно с ними очень компактно играть в обороне, близко друг к другу, не допускать разрывов, что мы и сделали. Кажется, эта победа заслуженная, очень тяжелая, наработанная», — сказал Влашич.

«Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!