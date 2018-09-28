Разрыв контракта с Моуринью обойдется «Манчестер Юнайтед» в 26 миллионов

«Манчестер Юнайтед» придется заплатить круглую сумму, если клуб захочет уволить главного тренера Жозе Моуринью.

В случае досрочного расторжения контракта со специалистом «Юнайтед» будет обязан заплатить ему 26 миллионов евро в качестве неустойки.

Нынешнее соглашение Моуринью рассчитано до середины 2020 года. По его условиям португалец зарабатывает около 15 миллионов евро за сезон.

После шести туров «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. Кром того, команда вылетела из Кубка английской лиги, проиграв «Дерби» (2:2, 7:8 по пенальти).