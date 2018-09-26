Линекер – о Лэмпарде: «Родилась новая тренерская звезда»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер назвал главного тренер «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда​ новой звездой после победы над «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Кубка лиги.

«Родилась новая тренерская звезда. Поздравляю «Дерби Каунти» и отлично сыгравших Фрэнка Лэмпарда и его команду», – написал Линекер в твиттере.

Матч 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» – «Дерби Каунти» в основное время завершился вничью – 2:2. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Чемпионшипа.