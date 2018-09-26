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    Линекер – о Лэмпарде: «Родилась новая тренерская звезда»

    Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер назвал главного тренер «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда​ новой звездой после победы над «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Кубка лиги.

    «Родилась новая тренерская звезда. Поздравляю «Дерби Каунти» и отлично сыгравших Фрэнка Лэмпарда и его команду», – написал Линекер в твиттере.

    Матч 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» – «Дерби Каунти» в основное время завершился вничью – 2:2. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Чемпионшипа.

    Источник: Twitter

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    26.09.2018 09:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 26 сентября 2018, 14:37

      Вот вам и Лэмпард!
      Своего учителя вынес и вытолкнул из Кубка Лиги.
      У Жозе Моуринью титулов много, так что не обеднеет.
      Это большой успех Лэмпарда и его команды.
      Плод плодотворного процесса подготовки и тренировки.
      Дай Бог, не последний!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 сентября 2018, 12:25

      Одна выигранная игра ,даже у титулованного клуба ,не показатель.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 сентября 2018, 12:09

      Не рано ли петь дифирамбы?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 сентября 2018, 09:36

      Звёздными тренерами не рождаются -- ими становятся.

      5
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 26 сентября 2018, 09:59

      А "звёздочками" взятых кубков, чемпионатов и турниров, как башня танка, обрастают со временем!.. Время, труд, нервы и заслуги...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 26 сентября 2018, 10:33

      Лэмпард и Джеррард были звёздными игроками, посмотрим какими они будут тренерами.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 26 сентября 2018, 11:07

      Посмотрел программу на сегодня и завтра. Не показывают "Ливер"-"Челси" ни в прямом эфире и ни в повторе, предпочли "Севилья"-Реал". Надо будет в интернете посмотреть.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 26 сентября 2018, 11:09

      На ТВ свои усмотрения, нам часто не понятные... Балуют, но всё реже и реже... Миром правят правила медиа!:))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 26 сентября 2018, 11:13

      Подписали с Испанией новый договор, и там Тина теперь рулит представляя их и рекламируя. Нам АПЛ не мало показывают, но проигнорировать такой матч...

      3
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