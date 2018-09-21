Черчесов: «Сразу сказал игрокам сборной: «Не читаем регламент Лиги наций, разобраться в нем сложно»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что серьезно относится к Лиге наций. По словам специалиста, россияне хотят выйти в первый дивизион, чтобы играть с соперниками более высокого класса.

«Мое отношение к Лиге наций? Я на собрании сразу сказал футболистам: «Не читаем регламент, разобраться в нeм сложно». Если будем выигрывать, всe в любом случае будет нормально. Разумеется, относимся к Лиге наций серьeзно. Сейчас мы находимся во втором дивизионе турнира и хотим подняться в первый, чтобы играть с командами более высокого класса. Для этого нужно занять первое место в группе.

Плюс через Лигу наций можно завоевать прямую путeвку на чемпионат Европы. Нам нужно побеждать как можно чаще, чтобы поправить своe положение в рейтинге ФИФА, хотя мы уже поднялись на 24 строчки вверх по сравнению с июньскими цифрами. А от нашего места там зависит, в какую корзину попадeм при жеребьeвке отборочного этапа Евро-2020. Нужно оказаться хотя бы во второй», – сказал Черчесов.

Сборная России выступает в группе 2 Лиги В, где ее соперники – Турция и Швеция. В первом матче в турнире команда Черчесова победила турков со счетом 2:1.