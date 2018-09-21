Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «Сразу сказал игрокам сборной: «Не читаем регламент Лиги наций, разобраться в нем сложно»

Черчесов: «Сразу сказал игрокам сборной: «Не читаем регламент Лиги наций, разобраться в нем сложно»

21 сентября 2018, 16:54
13

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что серьезно относится к Лиге наций. По словам специалиста, россияне хотят выйти в первый дивизион, чтобы играть с соперниками более высокого класса.

«Мое отношение к Лиге наций? Я на собрании сразу сказал футболистам: «Не читаем регламент, разобраться в нeм сложно». Если будем выигрывать, всe в любом случае будет нормально. Разумеется, относимся к Лиге наций серьeзно. Сейчас мы находимся во втором дивизионе турнира и хотим подняться в первый, чтобы играть с командами более высокого класса. Для этого нужно занять первое место в группе.

Плюс через Лигу наций можно завоевать прямую путeвку на чемпионат Европы. Нам нужно побеждать как можно чаще, чтобы поправить своe положение в рейтинге ФИФА, хотя мы уже поднялись на 24 строчки вверх по сравнению с июньскими цифрами. А от нашего места там зависит, в какую корзину попадeм при жеребьeвке отборочного этапа Евро-2020. Нужно оказаться хотя бы во второй», – сказал Черчесов.

Сборная России выступает в группе 2 Лиги В, где ее соперники – Турция и Швеция. В первом матче в турнире команда Черчесова победила турков со счетом 2:1.

Источник: RT
Россия Черчесов Станислав
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FaTeK1945ru
1537538662
...у меня есть переводчик( работает со словарём) могу предложить Черчесову.
Ответить
acer2003
1537538672
Зачем читать, там мозги нужны, что бы понять ....за их отсутствием читать не нужно ...))
Ответить
3a zenit
1537540241
типо он считает игроков сборной тупыми баранами?
Ответить
insider_retro
1537540892
Станислав, в общем, верно и просто разложил сложную комбинацию Лиги... Цель и задачи обозначены, так что - вперёд, орёлики, завоёвывать победы, очки и коэффециенты!:))
Ответить
андрей андреев
1537541650
И контракты не читайте,там вообще никто ничего не понимает.Тем более,что зарплату будете получать налом.))))
Ответить
multiscan
1537542459
Сам себе Черчесов противоречит! Не читая основной документ любого свойства до конца не поймёшь назначения того, о чём он написан. А призывая своих "академиков с тросточками" не читать регламент, Черчесов хочет показать, что его ребята - те ещё "академики"! Вообще-то, для них это должно быть достаточно унизительно, на мой взгляд.
Ответить
Grey33
1537542892
Почитав -таки регламент, становится понятно, что если выиграем группу, есть вероятность пересечься со сб. Украины в плей-офф.
Ответить
zigbert
1537552664
Вряд ли напрямую удастся выйти на ЧЕ ,поэтому лучше играть не обращая внимание на своих соперников.
Ответить
slavа0508
1538393967
Что ж там сложного....уж не надо совсем футболистов считать за даунов...тем более если уж в чём то принимаеш участие должен иметь представление в чём участвуеш
Ответить
Dmirubo
1538416113
В футболе вообще все просто - нужно просто выигрывать в каждом матче и тогда со временем станешь чемпионом мира.
Ответить
Главные новости
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
2
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
1
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
10:39
10
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
3
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
7
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
9
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Назван клуб Второй лиги, который может закрыться по окончании сезона
10:51
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
3
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
7
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
9
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
09:39
1
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
08:53
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
08:42
2
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
6
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков двумя словами описал трансфер в «Галатасарай»
00:39
1
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над махачкалинским «Динамо»
00:25
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Евсеев – после поражения от «Балтики»: «Я очень доволен»
Вчера, 23:43
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
4
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+