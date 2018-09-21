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    Черчесов: «Сразу сказал игрокам сборной: «Не читаем регламент Лиги наций, разобраться в нем сложно»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что серьезно относится к Лиге наций. По словам специалиста, россияне хотят выйти в первый дивизион, чтобы играть с соперниками более высокого класса.

    «Мое отношение к Лиге наций? Я на собрании сразу сказал футболистам: «Не читаем регламент, разобраться в нeм сложно». Если будем выигрывать, всe в любом случае будет нормально. Разумеется, относимся к Лиге наций серьeзно. Сейчас мы находимся во втором дивизионе турнира и хотим подняться в первый, чтобы играть с командами более высокого класса. Для этого нужно занять первое место в группе.

    Плюс через Лигу наций можно завоевать прямую путeвку на чемпионат Европы. Нам нужно побеждать как можно чаще, чтобы поправить своe положение в рейтинге ФИФА, хотя мы уже поднялись на 24 строчки вверх по сравнению с июньскими цифрами. А от нашего места там зависит, в какую корзину попадeм при жеребьeвке отборочного этапа Евро-2020. Нужно оказаться хотя бы во второй», – сказал Черчесов.

    Сборная России выступает в группе 2 Лиги В, где ее соперники – Турция и Швеция. В первом матче в турнире команда Черчесова победила турков со счетом 2:1.

    Источник: RT

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    21.09.2018 16:54
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 1 октября 2018, 20:48

      В футболе вообще все просто - нужно просто выигрывать в каждом матче и тогда со временем станешь чемпионом мира.

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 1 октября 2018, 14:39

      Что ж там сложного....уж не надо совсем футболистов считать за даунов...тем более если уж в чём то принимаеш участие должен иметь представление в чём участвуеш

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 22 сентября 2018, 00:39

      я тоже так поступил. Платини явно не мое ) включая конструкцию ЧЕ

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 20:57

      Вряд ли напрямую удастся выйти на ЧЕ ,поэтому лучше играть не обращая внимание на своих соперников.

      1
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 21 сентября 2018, 18:14

      Почитав -таки регламент, становится понятно, что если выиграем группу, есть вероятность пересечься со сб. Украины в плей-офф.

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 21 сентября 2018, 18:07

      Сам себе Черчесов противоречит! Не читая основной документ любого свойства до конца не поймёшь назначения того, о чём он написан. А призывая своих "академиков с тросточками" не читать регламент, Черчесов хочет показать, что его ребята - те ещё "академики"! Вообще-то, для них это должно быть достаточно унизительно, на мой взгляд.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 сентября 2018, 17:54

      И контракты не читайте,там вообще никто ничего не понимает.Тем более,что зарплату будете получать налом.))))

      1
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      Рейтинг: +3463

      acor94 21 сентября 2018, 17:52

      Че там сложного? Выйграл группу, потом выйграл плей-офф и автоматом на ЧЕ.

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 21 сентября 2018, 17:41

      Станислав, в общем, верно и просто разложил сложную комбинацию Лиги...
      Цель и задачи обозначены, так что - вперёд, орёлики, завоёвывать победы, очки и коэффециенты!:))

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 сентября 2018, 17:30

      типо он считает игроков сборной тупыми баранами?

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