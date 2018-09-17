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    Дзюба – о молодом поколении футболистов: «Чересчур много соцсетей, чересчур много компьютеров»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что нынешнее поколение молодых футболистов уделяет слишком много внимания социальным сетям и компьютерным играм.

    «Мы росли на улицах: играли в казаков-разбойников, с утра до вечера рубились в футбол. А нынешнее поколение… Чересчур много соцсетей, чересчур много компьютеров, вот этих вот игр. Они не выходят на улицу, не общаются друг с дружкой. На улице ведь все равно закаляется характер. То есть ты выходил не изнеженный: тебе нужно было выживать, тебя могли старшие обидеть – нужно было уметь дать отпор. В тех же казаков-разбойников попробуй побегать. А если поймают, чего только с тобой не сделают! А когда, наоборот, ты водишь, думаешь: «Только попадитесь мне!» Мне кажется, что это намного круче! И в прятки играли.

    Я и сейчас с детьми своими выхожу во двор, стараюсь всех ребят собрать и поиграть во что-то. Главное, чтобы занимались спортом, бегали, играли в футбол, баскетбол – не важно. Движение, движение, движение! Движение – это жизнь. А сидеть возле компьютера и мышку передвигать – мне кажется, это неинтересно», – сказал Дзюба в интервью «Афиша Daily».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2018 16:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 17 сентября 2018, 21:30

      Бегать , прыгать, главное не думать, основной девиз Дзюбы.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 17 сентября 2018, 20:10

      Согласен с тем , что молодёжи надо играть в футбол -- иначе где мы возьмём хороших игроков !!!

      1
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      Рейтинг: -44

      karmunov 17 сентября 2018, 20:10

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- https://bitly.su/9h53Gbx

      0
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      Рейтинг: +223

      Cupota 17 сентября 2018, 19:28

      Ждёт Дзюбу место депутата от Едра, однозначно.

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 17 сентября 2018, 18:53

      А кальянов, шампанского и уличных гонок не много?

      2
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 17 сентября 2018, 17:41

      Пора Дзюбе в госдурку баллотироваться.В паноптикуме депутатов-спортсменов есть гимнасты и биатлонисты,хоккеисты и фигуристы,боксеры и ватерполисты,борцы и даже шахматист Карпов.А вот талантливого болтуна-футболиста нет.Бывший футбольный тренер Газзаев есть,но ему не кому передавать мастерство владения шершавым. Артем -реальный кандидат.

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 17 сентября 2018, 17:19

      он прав лет через десять в футбол будут играть только на компьютере

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 17 сентября 2018, 17:10

      Интересно откуда он получает информацию если не через компьютер)) В России это единственный источник более менее правдивый..

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > Путник 13 17 сентября 2018, 17:57

      А ему нахрена правда "из компьютера"? Он ведь в телевизоре герой нации.

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