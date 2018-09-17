Дзюба – о молодом поколении футболистов: «Чересчур много соцсетей, чересчур много компьютеров»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что нынешнее поколение молодых футболистов уделяет слишком много внимания социальным сетям и компьютерным играм.

«Мы росли на улицах: играли в казаков-разбойников, с утра до вечера рубились в футбол. А нынешнее поколение… Чересчур много соцсетей, чересчур много компьютеров, вот этих вот игр. Они не выходят на улицу, не общаются друг с дружкой. На улице ведь все равно закаляется характер. То есть ты выходил не изнеженный: тебе нужно было выживать, тебя могли старшие обидеть – нужно было уметь дать отпор. В тех же казаков-разбойников попробуй побегать. А если поймают, чего только с тобой не сделают! А когда, наоборот, ты водишь, думаешь: «Только попадитесь мне!» Мне кажется, что это намного круче! И в прятки играли.

Я и сейчас с детьми своими выхожу во двор, стараюсь всех ребят собрать и поиграть во что-то. Главное, чтобы занимались спортом, бегали, играли в футбол, баскетбол – не важно. Движение, движение, движение! Движение – это жизнь. А сидеть возле компьютера и мышку передвигать – мне кажется, это неинтересно», – сказал Дзюба в интервью «Афиша Daily».