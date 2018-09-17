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  • Дзюба – о молодом поколении футболистов: «Чересчур много соцсетей, чересчур много компьютеров»

Дзюба – о молодом поколении футболистов: «Чересчур много соцсетей, чересчур много компьютеров»

17 сентября 2018, 16:59
9

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что нынешнее поколение молодых футболистов уделяет слишком много внимания социальным сетям и компьютерным играм.

«Мы росли на улицах: играли в казаков-разбойников, с утра до вечера рубились в футбол. А нынешнее поколение… Чересчур много соцсетей, чересчур много компьютеров, вот этих вот игр. Они не выходят на улицу, не общаются друг с дружкой. На улице ведь все равно закаляется характер. То есть ты выходил не изнеженный: тебе нужно было выживать, тебя могли старшие обидеть – нужно было уметь дать отпор. В тех же казаков-разбойников попробуй побегать. А если поймают, чего только с тобой не сделают! А когда, наоборот, ты водишь, думаешь: «Только попадитесь мне!» Мне кажется, что это намного круче! И в прятки играли.

Я и сейчас с детьми своими выхожу во двор, стараюсь всех ребят собрать и поиграть во что-то. Главное, чтобы занимались спортом, бегали, играли в футбол, баскетбол – не важно. Движение, движение, движение! Движение – это жизнь. А сидеть возле компьютера и мышку передвигать – мне кажется, это неинтересно», – сказал Дзюба в интервью «Афиша Daily».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (9)
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Путник 13
1537193421
Интересно откуда он получает информацию если не через компьютер)) В России это единственный источник более менее правдивый..
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giluxa1963
1537193950
он прав лет через десять в футбол будут играть только на компьютере
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Патронташ
1537195264
Пора Дзюбе в госдурку баллотироваться.В паноптикуме депутатов-спортсменов есть гимнасты и биатлонисты,хоккеисты и фигуристы,боксеры и ватерполисты,борцы и даже шахматист Карпов.А вот талантливого болтуна-футболиста нет.Бывший футбольный тренер Газзаев есть,но ему не кому передавать мастерство владения шершавым. Артем -реальный кандидат.
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Lester84
1537199585
А кальянов, шампанского и уличных гонок не много?
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Cupota
1537201718
Ждёт Дзюбу место депутата от Едра, однозначно.
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karmunov
1537204241
Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- https://bitly.su/9h53Gbx
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Zenmaster
1537204259
Согласен с тем , что молодёжи надо играть в футбол -- иначе где мы возьмём хороших игроков !!!
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anatolich72
1537209052
Бегать , прыгать, главное не думать, основной девиз Дзюбы.
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