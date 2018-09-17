Экс-форвард «Спартака» Веллитон отметился вторым в карьере покером в ОАЭ

Нападающий «Аль-Шарджаха» Веллитон забил четыре гола в матче чемпионата ОАЭ, в котором его команда встречалась с «Аль-Насра». Игра завершилась со счетом 6:3.

31-летний бразилец второй раз в карьере сделал покер. Первый из них состоялся уже в составе «Аль-Шарджаха». Игра с «Аль-Васлом» (4:3) прошла в декабре прошлого гола.

С 2007 по 2012 год Веллитон выступал в составе «Спартака».

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