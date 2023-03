Бонуччи: «Поздравляю Роналду с первым дублем за «Ювентус»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поздравил форварда туринцев Криштиану Роналду с первым дублем в Серии А, который был сделан в матче против «Сассуоло».

«Мы одержали очередную важную победу. Неплохая подготовка к началу выступления в Лиги чемпионов.

Я поздравляю Роналду с первым дублем за «Ювентус», – написал Бонуччи в твиттере.

Матч четвертого тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Сассуоло» завершился со счетом 2:1. Туринцы набрали 12 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице.

В Лиге чемпионов «Юве» стартует 19 сентября матчем с «Валенсией».

Un’altra vittoria fondamentale per il nostro cammino. Un bel modo per preparare l’inizio di mercoledì nella #UCL. Complimenti a @cristiano per la prima doppietta con la Juve. #LB19 pic.twitter.com/gO43nF95hy