Бонуччи: «Поздравляю Роналду с первым дублем за «Ювентус»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поздравил форварда туринцев Криштиану Роналду с первым дублем в Серии А, который был сделан в матче против «Сассуоло».

«Мы одержали очередную важную победу. Неплохая подготовка к началу выступления в Лиги чемпионов.

Я поздравляю Роналду с первым дублем за «Ювентус», – написал Бонуччи в твиттере.

Матч четвертого тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Сассуоло» завершился со счетом 2:1. Туринцы набрали 12 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице.

В Лиге чемпионов «Юве» стартует 19 сентября матчем с «Валенсией».