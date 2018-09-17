Бонуччи: «Поздравляю Роналду с первым дублем за «Ювентус»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поздравил форварда туринцев Криштиану Роналду с первым дублем в Серии А, который был сделан в матче против «Сассуоло».
«Мы одержали очередную важную победу. Неплохая подготовка к началу выступления в Лиги чемпионов.
Я поздравляю Роналду с первым дублем за «Ювентус», – написал Бонуччи в твиттере.
Матч четвертого тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Сассуоло» завершился со счетом 2:1. Туринцы набрали 12 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице.
В Лиге чемпионов «Юве» стартует 19 сентября матчем с «Валенсией».
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Источник: Twitter