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Дзюба может сыграть в теннисном турнире St. Petersburg Open

15 сентября 2018, 22:00
20

Генеральный директор теннисного турнира St. Petersburg Open Александр Медведев рассказал, что форвард «Зенита» Артем Дзюба может принять участие в соревнованиях в категории профессионалы-любители.

«Pro-Am турнир обязательно состоится, в этот раз мы сыграем не только на выходных, начнем в пятницу, чтобы снизить нагрузку для непрофессиональных теннисистов. Артем хочет сыграть, мы ему wild card обязательно предоставим.

Точно ли сыграет? Сыграет, особенно, если «Зенит» обыграет «Оренбург», – сказал Медведев.

Матч «Оренбург» – «Зенит» пройдет завтра, 16 сентября.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (20)
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vick-north-west
1537038956
Мы сыграли с Дзюбой десять партий - В преферанс, в очко и на бильярде. Артём сказал: "Такой не подведёт!"
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multiscan
1537039218
Они что там курят? Какие "колёса" глотают? Допускать человека с габаритами Дзюбы на корт - значит порвать человеку "кресты". Да, много теннисистов высокого роста, но нет теннисистов такого веса! На корте Дзюба останется без коленей! Да, на футбольном поле он,как бы, бегает. Но там гораздо,чаще всего, меньшие скорости. А главное, в теннисе, помимо скорости - постоянная и резкая смена направления при беге. Чуть не так повернулся - каюк!
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ЮНик
1537039955
А когда Дзюбу пригласят в Мариинку на роль Щелкунчика?
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77SAM
1537045626
Наш пострел везде поспел.
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prezent2017
1537047162
Пусть лучше за Зенит забивает.
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APchelov
1537056397
Футбольным мячом? Ногами?
Ответить
Garrincha58
1537071744
всем доброго утра это была шутка, а вы тут все перессорились
Ответить
starche
1537078290
Глупость какая-то.
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порт
1537079042
Ну мячики кому то нужно подавать.
Ответить
anatolich72
1537093007
Берёзовой ракеткой.
Ответить
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