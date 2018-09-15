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    Дзюба может сыграть в теннисном турнире St. Petersburg Open

    Генеральный директор теннисного турнира St. Petersburg Open Александр Медведев рассказал, что форвард «Зенита» Артем Дзюба может принять участие в соревнованиях в категории профессионалы-любители.

    «Pro-Am турнир обязательно состоится, в этот раз мы сыграем не только на выходных, начнем в пятницу, чтобы снизить нагрузку для непрофессиональных теннисистов. Артем хочет сыграть, мы ему wild card обязательно предоставим.

    Точно ли сыграет? Сыграет, особенно, если «Зенит» обыграет «Оренбург», – сказал Медведев.

    Матч «Оренбург» – «Зенит» пройдет завтра, 16 сентября.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.09.2018 22:00
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 16 сентября 2018, 13:16

      Берёзовой ракеткой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 16 сентября 2018, 09:24

      Ну мячики кому то нужно подавать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 16 сентября 2018, 09:11

      Глупость какая-то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 сентября 2018, 07:22

      всем доброго утра это была шутка, а вы тут все перессорились

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 16 сентября 2018, 04:58

      Что поделаешь, осень как и весна плохо сочетается с головой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 сентября 2018, 03:06

      Футбольным мячом? Ногами?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 сентября 2018, 00:32

      Пусть лучше за Зенит забивает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 16 сентября 2018, 00:07

      Наш пострел везде поспел.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 15 сентября 2018, 23:50

      нужно его продавать,чипсы губят всех.

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 15 сентября 2018, 23:33

      Совсем уже... ох..л

      0
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