Дзюба может сыграть в теннисном турнире St. Petersburg Open

Генеральный директор теннисного турнира St. Petersburg Open Александр Медведев рассказал, что форвард «Зенита» Артем Дзюба может принять участие в соревнованиях в категории профессионалы-любители.

«Pro-Am турнир обязательно состоится, в этот раз мы сыграем не только на выходных, начнем в пятницу, чтобы снизить нагрузку для непрофессиональных теннисистов. Артем хочет сыграть, мы ему wild card обязательно предоставим.

Точно ли сыграет? Сыграет, особенно, если «Зенит» обыграет «Оренбург», – сказал Медведев.

Матч «Оренбург» – «Зенит» пройдет завтра, 16 сентября.