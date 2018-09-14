Роша: «Понимаю, что уход Промеса – мой шанс»

Нападающий «Спартака» Педро Роша надеется, что получит возможность закрепиться в стартовом составе команды после ухода Квинси Промеса.

В матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) бразилец впервые в этом сезоне появился на поле, сыграв 63 минуты.

– Вы долгое время не попадали в стартовый состав. Не опускались руки?

– Был непростой период, когда не играл. Даже успел немного загрустить, но здесь надо понимать, что в таких трудных ситуациях необходимо много работать, пахать, чтобы, когда представится возможность, проявить себя в игре, быть к этому готовым. И я старался. А в тот момент, когда прозвучала моя фамилия в старте на установке перед матчем с «Зенитом», был на седьмом небе от счастья!

– В вашей карьере ведь уже не впервые складывается ситуация, когда приходится доказывать свое место в составе.

– Это правда. Когда только подписал свой первый контракт с профессиональной командой, мне тоже поначалу не хватало места в составе, который был уже сыгран и сбит. Но я работал, и, как говорится, землю грыз, чтобы закрепиться в основе и играть с первых минут. Мне это удалось, и надеюсь, что в скором времени мне представится еще много возможностей проявить себя в «Спартаке».

– Леонид Арнольдович Федун на недавней пресс-конференции, отвечая на вопрос о замене Промесу, произнес: «Роша может вписаться в игру «Спартака» и даже усилить ее».

– Мне очень лестны слова, которые сказал про меня президент, и я стараюсь показать максимум своих возможностей.

– Понимаете, что уход Промеса – ваш шанс?

– Да. Мы с Промесом играли на одном фланге и одной позиции. Квинси – большой профессионал. Желаю ему удачи на новом месте, в новом клубе. Сам же стараюсь больше верить в свои силы и доказывать делом, что действительно могу хорошо играть.