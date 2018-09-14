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Роша: «Понимаю, что уход Промеса – мой шанс»

14 сентября 2018, 14:59
13

Нападающий «Спартака» Педро Роша надеется, что получит возможность закрепиться в стартовом составе команды после ухода Квинси Промеса.

В матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) бразилец впервые в этом сезоне появился на поле, сыграв 63 минуты.

– Вы долгое время не попадали в стартовый состав. Не опускались руки?

– Был непростой период, когда не играл. Даже успел немного загрустить, но здесь надо понимать, что в таких трудных ситуациях необходимо много работать, пахать, чтобы, когда представится возможность, проявить себя в игре, быть к этому готовым. И я старался. А в тот момент, когда прозвучала моя фамилия в старте на установке перед матчем с «Зенитом», был на седьмом небе от счастья!

– В вашей карьере ведь уже не впервые складывается ситуация, когда приходится доказывать свое место в составе.

– Это правда. Когда только подписал свой первый контракт с профессиональной командой, мне тоже поначалу не хватало места в составе, который был уже сыгран и сбит. Но я работал, и, как говорится, землю грыз, чтобы закрепиться в основе и играть с первых минут. Мне это удалось, и надеюсь, что в скором времени мне представится еще много возможностей проявить себя в «Спартаке».

– Леонид Арнольдович Федун на недавней пресс-конференции, отвечая на вопрос о замене Промесу, произнес: «Роша может вписаться в игру «Спартака» и даже усилить ее».

– Мне очень лестны слова, которые сказал про меня президент, и я стараюсь показать максимум своих возможностей.

– Понимаете, что уход Промеса – ваш шанс?

– Да. Мы с Промесом играли на одном фланге и одной позиции. Квинси – большой профессионал. Желаю ему удачи на новом месте, в новом клубе. Сам же стараюсь больше верить в свои силы и доказывать делом, что действительно могу хорошо играть.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Роша Педро
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DOCTOR PENALTY
1536927594
Давай Педро! Вперёд! Не упускай шанс.
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Спартак10000
1536927885
++++
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talgatnurzhanov2006
1536928586
удачи
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piligrim1986
1536930290
ну так действуй
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hevbn 28
1536930736
Очень правильный подход у Педро , мне всегда было немного странно ,что он так мало играл (как и Мельгарехо ) потому, что когда он играл играл довольно не плохо , понятно, что в команде был Промес , а сейчас когда он ушёл Роша вполне может заменить его , по крайней мере у него виден талант и сейчас всё зависит от него. Желаю ему полностью реализовать свой талант в Спартаке.
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Т34
1536931284
Квинси Промес пришел в Спартак в возрасте 22 лет. За четыре года он сделал себе имя и стал легендой Спартака. Педро Роша тоже пришел в 22 года, но год уже прошел, играл мало, может и не по его вине, но время есть для того, чтобы стать вторым Квинси Промесом, а еще лучше - первым Педро Рошей. Предоставился шанс и за него надо держаться и доказывать, что ты тоже можешь быть любимцем болельщиков и незаменимым игроком Спартака.
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zigbert
1536934084
Техника у него есть но вот над ударом надо поработать. Именно это качество во многом помогало Промесу проявлять свои бомбардирские способности.
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maratkartuzov
1536940922
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Полная Канистра
1536943864
давай дерзай борись за клуб и за победу
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VVM1964
1536945424
Так не упусти его !!!
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