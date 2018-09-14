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    Роша: «Понимаю, что уход Промеса – мой шанс»

    Нападающий «Спартака» Педро Роша надеется, что получит возможность закрепиться в стартовом составе команды после ухода Квинси Промеса.

    В матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) бразилец впервые в этом сезоне появился на поле, сыграв 63 минуты.

    – Вы долгое время не попадали в стартовый состав. Не опускались руки?

    – Был непростой период, когда не играл. Даже успел немного загрустить, но здесь надо понимать, что в таких трудных ситуациях необходимо много работать, пахать, чтобы, когда представится возможность, проявить себя в игре, быть к этому готовым. И я старался. А в тот момент, когда прозвучала моя фамилия в старте на установке перед матчем с «Зенитом», был на седьмом небе от счастья!

    – В вашей карьере ведь уже не впервые складывается ситуация, когда приходится доказывать свое место в составе.

    – Это правда. Когда только подписал свой первый контракт с профессиональной командой, мне тоже поначалу не хватало места в составе, который был уже сыгран и сбит. Но я работал, и, как говорится, землю грыз, чтобы закрепиться в основе и играть с первых минут. Мне это удалось, и надеюсь, что в скором времени мне представится еще много возможностей проявить себя в «Спартаке».

    – Леонид Арнольдович Федун на недавней пресс-конференции, отвечая на вопрос о замене Промесу, произнес: «Роша может вписаться в игру «Спартака» и даже усилить ее».

    – Мне очень лестны слова, которые сказал про меня президент, и я стараюсь показать максимум своих возможностей.

    – Понимаете, что уход Промеса – ваш шанс?

    – Да. Мы с Промесом играли на одном фланге и одной позиции. Квинси – большой профессионал. Желаю ему удачи на новом месте, в новом клубе. Сам же стараюсь больше верить в свои силы и доказывать делом, что действительно могу хорошо играть.

    Источник: ФК «Спартак»

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    14.09.2018 14:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 сентября 2018, 19:51

      давай дерзай борись за клуб и за победу

      1
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      Рейтинг: +7

      maratkartuzov 14 сентября 2018, 19:02

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      0
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 17:08

      Техника у него есть но вот над ударом надо поработать. Именно это качество во многом помогало Промесу проявлять свои бомбардирские способности.

      5
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      Рейтинг: +5072

      Т34 14 сентября 2018, 16:21

      Квинси Промес пришел в Спартак в возрасте 22 лет. За четыре года он сделал себе имя и стал легендой Спартака.
      Педро Роша тоже пришел в 22 года, но год уже прошел, играл мало, может и не по его вине, но время есть для того, чтобы стать вторым Квинси Промесом, а еще лучше - первым Педро Рошей. Предоставился шанс и за него надо держаться и доказывать, что ты тоже можешь быть любимцем болельщиков и незаменимым игроком Спартака.

      7
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 14 сентября 2018, 16:12

      Очень правильный подход у Педро , мне всегда было немного странно ,что он так мало играл (как и Мельгарехо ) потому, что когда он играл играл довольно не плохо , понятно, что в команде был Промес , а сейчас когда он ушёл Роша вполне может заменить его , по крайней мере у него виден талант и сейчас всё зависит от него. Желаю ему полностью реализовать свой талант в Спартаке.

      5
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      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > hevbn 28 14 сентября 2018, 17:11

      А мне кажется неплохо он сыграл только последний матч с Зенитом, а в остальных был никаким

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 сентября 2018, 16:04

      ну так действуй

      4
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 14 сентября 2018, 15:36

      удачи

      3
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 14 сентября 2018, 15:24

      ++++

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 14 сентября 2018, 15:19

      Давай Педро! Вперёд! Не упускай шанс.

      7
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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > DOCTOR PENALTY 14 сентября 2018, 15:38

      Ёпрст!
      Роша, ты ещё не на тренировке?
      Вперёд на поле и там до седьмого пота!
      И на тренировках, и в матчах доказывай делом, что ты не хрен собачий, а игрок, и Луан рядом с тобой "близко не стоял"!

      5
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY > derrik2000 14 сентября 2018, 15:56

      )))

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