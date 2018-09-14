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    Гвардиола: «Собираюсь тренировать национальную сборную»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что в его планы входит работа в национальной команде.

    «Да, я собираюсь тренировать национальную сборную, если мне представится такая возможность.

    Я хочу попробовать. Мне всегда было это любопытно», – заявил Гвардиола.

    Гвардиола начал тренерскую карьеру в молодежной команде «Барселоны», с 2008 по 2012 он был главным тренером основной команды. В 2013-2016 годах тренировал «Баварию». В 2016 году испанец возглавил «Манчестер Сити».

    Источник: FourFourTwo

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    14.09.2018 11:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 14 сентября 2018, 11:39

      Рано или поздно это произойдет.

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