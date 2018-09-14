Гвардиола: «Собираюсь тренировать национальную сборную»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что в его планы входит работа в национальной команде.

«Да, я собираюсь тренировать национальную сборную, если мне представится такая возможность.

Я хочу попробовать. Мне всегда было это любопытно», – заявил Гвардиола.

Гвардиола начал тренерскую карьеру в молодежной команде «Барселоны», с 2008 по 2012 он был главным тренером основной команды. В 2013-2016 годах тренировал «Баварию». В 2016 году испанец возглавил «Манчестер Сити».