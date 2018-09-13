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    Бывший форвард ЦСКА Янчик подписал контракт с клубом из восьмого дивизиона Польши

    Бывший нападающий сборной Польши и ЦСКА Давид Янчик продолжит карьеру на родине.

    30-летний футболист подписал контракт с варшавским клубом «КТС Вешло», который играет в восьмом по силе дивизионе страны. Его последней командой была «Сандецья», за которую он выступал в 2016 году.

    Янчик защищал цвета за ЦСКА с 2007 по 2014 год, проведя большую часть времени в арендах. Ранее сообщалось, что у нападающего проблемы с алкоголем.

    Источник: Twitter

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    13.09.2018 14:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +388

      R015RK 13 сентября 2018, 23:26

      Проблем с алкоголем в восьмом дивизионе нет, там их просто быть не может. Главное выйти на поле. А если честно, то не ожидал я от Янчика такого, надежды ведь подавал. Алкоголь никого не щадит

      1
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 22:33

      Восьмой дивизион -это круто.

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 13 сентября 2018, 20:26

      Удивительно ни это, удивительно то, что в Польше есть восьмой дивизион.

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 13 сентября 2018, 16:54

      хоть и играет.. не опустил руки

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 13 сентября 2018, 16:09

      Команду собутыльников нашел?))) Очень символично на фоне красуется стенд с бутылками, похожими на винные

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Lester84 13 сентября 2018, 19:23

      Презентация проходила в местном кабаке, чтоб совместить приятное с полезным так сказать)

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 13 сентября 2018, 15:10

      В Польше восемь...... В России три с трудом набираются. Конечно, именно лимит улучшит ситуацию в нашем футболе, а не увеличение количества клубов, дивизионов, а значит и школ при каждом клубе.

      4
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 13 сентября 2018, 15:03

      Так все логично- в восьмом дивизионе Польши зарплату платят "Зубровкой"

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