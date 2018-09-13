Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бывший форвард ЦСКА Янчик подписал контракт с клубом из восьмого дивизиона Польши

Бывший форвард ЦСКА Янчик подписал контракт с клубом из восьмого дивизиона Польши

13 сентября 2018, 14:50
8

Бывший нападающий сборной Польши и ЦСКА Давид Янчик продолжит карьеру на родине.

30-летний футболист подписал контракт с варшавским клубом «КТС Вешло», который играет в восьмом по силе дивизионе страны. Его последней командой была «Сандецья», за которую он выступал в 2016 году.

Янчик защищал цвета за ЦСКА с 2007 по 2014 год, проведя большую часть времени в арендах. Ранее сообщалось, что у нападающего проблемы с алкоголем.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Европа ЦСКА Янчик Давид
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Vickont
1536840190
Так все логично- в восьмом дивизионе Польши зарплату платят "Зубровкой"
Ответить
bset
1536840611
В Польше восемь...... В России три с трудом набираются. Конечно, именно лимит улучшит ситуацию в нашем футболе, а не увеличение количества клубов, дивизионов, а значит и школ при каждом клубе.
Ответить
Lester84
1536844185
Команду собутыльников нашел?))) Очень символично на фоне красуется стенд с бутылками, похожими на винные
Ответить
84aivengo
1536846870
хоть и играет.. не опустил руки
Ответить
Yev
1536859594
Удивительно ни это, удивительно то, что в Польше есть восьмой дивизион.
Ответить
zigbert
1536867208
Восьмой дивизион -это круто.
Ответить
R015RK
1536870384
Проблем с алкоголем в восьмом дивизионе нет, там их просто быть не может. Главное выйти на поле. А если честно, то не ожидал я от Янчика такого, надежды ведь подавал. Алкоголь никого не щадит
Ответить
Главные новости
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
1
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
08:53
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
08:42
1
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
1
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
4
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Все новости
Все новости
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
09:39
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
1
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
4
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков двумя словами описал трансфер в «Галатасарай»
00:39
1
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над махачкалинским «Динамо»
00:25
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Евсеев – после поражения от «Балтики»: «Я очень доволен»
Вчера, 23:43
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
4
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
4
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
5
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
6
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Фото«Реал» представил еще одного новичка
Вчера, 21:59
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+