Бывший форвард ЦСКА Янчик подписал контракт с клубом из восьмого дивизиона Польши

Проблем с алкоголем в восьмом дивизионе нет, там их просто быть не может. Главное выйти на поле. А если честно, то не ожидал я от Янчика такого, надежды ведь подавал. Алкоголь никого не щадит
Бывший нападающий сборной Польши и ЦСКА Давид Янчик продолжит карьеру на родине.
30-летний футболист подписал контракт с варшавским клубом «КТС Вешло», который играет в восьмом по силе дивизионе страны. Его последней командой была «Сандецья», за которую он выступал в 2016 году.
Янчик защищал цвета за ЦСКА с 2007 по 2014 год, проведя большую часть времени в арендах. Ранее сообщалось, что у нападающего проблемы с алкоголем.
Dawid Janczyk podpisał dokumenty. Pomożemy sobie wspólnie. KTS Weszło ma nowego napastnika. pic.twitter.com/dZtNTGrDJi— Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) 12 сентября 2018 г.