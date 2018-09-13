Бывший форвард ЦСКА Янчик подписал контракт с клубом из восьмого дивизиона Польши

Бывший нападающий сборной Польши и ЦСКА Давид Янчик продолжит карьеру на родине.

30-летний футболист подписал контракт с варшавским клубом «КТС Вешло», который играет в восьмом по силе дивизионе страны. Его последней командой была «Сандецья», за которую он выступал в 2016 году.

Янчик защищал цвета за ЦСКА с 2007 по 2014 год, проведя большую часть времени в арендах. Ранее сообщалось, что у нападающего проблемы с алкоголем.