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    Бабаев: «Нет оснований полагать, что УЕФА запретит ЦСКА играть матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что сегодня должен решиться вопрос о проведении домашних матчей Лиги чемпионов на стадионе «Лужники».

    Ранее московский клуб направил соответствующий запрос в УЕФА.

    – Мы в процессе. Думаю, что все должно быть нормально. Просто пока нет официального письма от УЕФА.

    – Когда ждете письма?

    – Думаю, получим его сегодня к вечеру. Комиссия прошла. У нее есть кое-какие просьбы. Это даже не замечания, а рекомендации. Никаких оснований полагать, что нам запретят проводить матчи в «Лужниках», нет.

    – Все билеты на дерби со «Спартаком» уже распроданы?

    – Точной информации у меня нет. Но думаю, что сегодня-завтра билеты уже закончатся в продаже.

    На групповом этапе Лиги чемпионов ЦСКА встретится с «Реалом», «Ромой» и «Викторией».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2018 15:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 14:18

      УЕФА уже дала добро.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 сентября 2018, 19:14

      Р.Бабаев, сообщите чему равна аренда Лужников от С.Собянина на эти три матча?

      1
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > vladimir-7 13 сентября 2018, 08:00

      Тебе какая разница ? Жить тяжелее станет ?

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > все_будет_AUDI 13 сентября 2018, 08:27

      Отдыхай, разберемся.

      0
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      Рейтинг: +67327

      portero 12 сентября 2018, 16:43

      на Реал народ еще придет, а на Викторию уже холодно будет.

      1
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      Рейтинг: +862

      Jack24 12 сентября 2018, 15:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А зачем им играть в лужниках? их 5к болельщиков будут выглядеть там вообще печально

      -9
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > Jack24 13 сентября 2018, 08:01

      Вам вообще играть не нужно отигрались уже

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