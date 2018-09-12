Бабаев: «Нет оснований полагать, что УЕФА запретит ЦСКА играть матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что сегодня должен решиться вопрос о проведении домашних матчей Лиги чемпионов на стадионе «Лужники».

Ранее московский клуб направил соответствующий запрос в УЕФА.

– Мы в процессе. Думаю, что все должно быть нормально. Просто пока нет официального письма от УЕФА.

– Когда ждете письма?

– Думаю, получим его сегодня к вечеру. Комиссия прошла. У нее есть кое-какие просьбы. Это даже не замечания, а рекомендации. Никаких оснований полагать, что нам запретят проводить матчи в «Лужниках», нет.

– Все билеты на дерби со «Спартаком» уже распроданы?

– Точной информации у меня нет. Но думаю, что сегодня-завтра билеты уже закончатся в продаже.

На групповом этапе Лиги чемпионов ЦСКА встретится с «Реалом», «Ромой» и «Викторией».