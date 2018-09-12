Бабаев: «Нет оснований полагать, что УЕФА запретит ЦСКА играть матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»

УЕФА уже дала добро.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что сегодня должен решиться вопрос о проведении домашних матчей Лиги чемпионов на стадионе «Лужники».
Ранее московский клуб направил соответствующий запрос в УЕФА.
– Мы в процессе. Думаю, что все должно быть нормально. Просто пока нет официального письма от УЕФА.
– Когда ждете письма?
– Думаю, получим его сегодня к вечеру. Комиссия прошла. У нее есть кое-какие просьбы. Это даже не замечания, а рекомендации. Никаких оснований полагать, что нам запретят проводить матчи в «Лужниках», нет.
– Все билеты на дерби со «Спартаком» уже распроданы?
– Точной информации у меня нет. Но думаю, что сегодня-завтра билеты уже закончатся в продаже.
На групповом этапе Лиги чемпионов ЦСКА встретится с «Реалом», «Ромой» и «Викторией».