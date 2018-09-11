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    Агент: «Еще в прошлом году посоветовал Зинченко не уходить в аренду»

    Футбольный агент Олег Еремин, который представляет интересы защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, рассказал, почему игрок не ушел прошедшим летом в аренду другой клуб.

    «Я еще в прошлом году посоветовал ему: «Ни в коем случае не уходи в аренду. Хватит. Один раз уже сходил в ПСВ – не очень удачно.

    Если ты стремился попасть в «Манчестер Сити», оставайся здесь и доказывай. Если такой возможности не будет, уходи окончательно, а не в аренду».

    Саша так и сказал в «Манчестер Сити»: «Не уйду в аренду. Останусь здесь». В итоге сыграл в АПЛ и стал чемпионом», – рассказал Еремин.

    Прошедшим летом Зинченко интересовались «Бетис» и «Вулверхэмптон».

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.09.2018 07:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 сентября 2018, 09:36

      Чемпион АПЛ как и у нас ЗМС можно стать и сидя на лавке...

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