Агент: «Еще в прошлом году посоветовал Зинченко не уходить в аренду»

Футбольный агент Олег Еремин, который представляет интересы защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, рассказал, почему игрок не ушел прошедшим летом в аренду другой клуб.

«Я еще в прошлом году посоветовал ему: «Ни в коем случае не уходи в аренду. Хватит. Один раз уже сходил в ПСВ – не очень удачно.

Если ты стремился попасть в «Манчестер Сити», оставайся здесь и доказывай. Если такой возможности не будет, уходи окончательно, а не в аренду».

Саша так и сказал в «Манчестер Сити»: «Не уйду в аренду. Останусь здесь». В итоге сыграл в АПЛ и стал чемпионом», – рассказал Еремин.

Прошедшим летом Зинченко интересовались «Бетис» и «Вулверхэмптон».