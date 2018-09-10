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  • Черчесов: «Проблемы сборной России с центральными защитниками? Кто вас так обманул?»

Черчесов: «Проблемы сборной России с центральными защитниками? Кто вас так обманул?»

10 сентября 2018, 21:54
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против Чехии (5:1) оценил проблемы национальной команды в защитной линии.

– Еще недавно у сборной России были проблемы с центральными защитниками...

– Кто вам это сказал? Кто вас так обманул?

– Выбор был ограничен – и у вас, и у предшественников...

– У предшественников были два Березуцких и Игнашевич. У нас и сейчас есть выбор. Вы зациклены на именах, а мы считаем, что нужно брать тех кто имеет качество.

– Как вы относитесь к защитникам?

– Я ко всем амплуа отношусь спокойно. У каждого есть свои качества, их надо уважать и развивать. Мы никому не завидуем, надо делать эти качества просто сильнее. Сегодня – такой состав, к следующей игре, может, Кутепов подтянется. Джикии дали отдохнуть – все-таки две большие игры после травмы крестоообразной связки – нецелесообразно. Еще Васина ждем. Игнашевич на тренировках подскажет, если мы чего-то не умеем.

Сборная России шикарна. За нее забивают даже Заболотный и Ионов

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Россия Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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yorgenbarenz
1536609911
Две последующие игры покажут,насколько хороша наша оборона.Как бы нам дурно не стало ,особенно-в Германии.
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