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    Черчесов: «Проблемы сборной России с центральными защитниками? Кто вас так обманул?»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против Чехии (5:1) оценил проблемы национальной команды в защитной линии.

    – Еще недавно у сборной России были проблемы с центральными защитниками...

    – Кто вам это сказал? Кто вас так обманул?

    – Выбор был ограничен – и у вас, и у предшественников...

    – У предшественников были два Березуцких и Игнашевич. У нас и сейчас есть выбор. Вы зациклены на именах, а мы считаем, что нужно брать тех кто имеет качество.

    – Как вы относитесь к защитникам?

    – Я ко всем амплуа отношусь спокойно. У каждого есть свои качества, их надо уважать и развивать. Мы никому не завидуем, надо делать эти качества просто сильнее. Сегодня – такой состав, к следующей игре, может, Кутепов подтянется. Джикии дали отдохнуть – все-таки две большие игры после травмы крестоообразной связки – нецелесообразно. Еще Васина ждем. Игнашевич на тренировках подскажет, если мы чего-то не умеем.

    Сборная России шикарна. За нее забивают даже Заболотный и Ионов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.09.2018 21:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 10 сентября 2018, 23:05

      Две последующие игры покажут,насколько хороша наша оборона.Как бы нам дурно не стало ,особенно-в Германии.

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