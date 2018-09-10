Черчесов: «Проблемы сборной России с центральными защитниками? Кто вас так обманул?»

Две последующие игры покажут,насколько хороша наша оборона.Как бы нам дурно не стало ,особенно-в Германии.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против Чехии (5:1) оценил проблемы национальной команды в защитной линии.
– Еще недавно у сборной России были проблемы с центральными защитниками...
– Кто вам это сказал? Кто вас так обманул?
– Выбор был ограничен – и у вас, и у предшественников...
– У предшественников были два Березуцких и Игнашевич. У нас и сейчас есть выбор. Вы зациклены на именах, а мы считаем, что нужно брать тех кто имеет качество.
– Как вы относитесь к защитникам?
– Я ко всем амплуа отношусь спокойно. У каждого есть свои качества, их надо уважать и развивать. Мы никому не завидуем, надо делать эти качества просто сильнее. Сегодня – такой состав, к следующей игре, может, Кутепов подтянется. Джикии дали отдохнуть – все-таки две большие игры после травмы крестоообразной связки – нецелесообразно. Еще Васина ждем. Игнашевич на тренировках подскажет, если мы чего-то не умеем.
Сборная России шикарна. За нее забивают даже Заболотный и Ионов