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    Дзюба: «Меня хотели закопать. И в один момент я думал, что это получится»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба на встрече с болельщиками рассказал, как ему удалось справиться с непростым периодом в своей карьере в прошлом сезоне. Сначала форвард перестал попадать в стартовый состав петербуржцев, а зимой был отдан в аренду в тульский «Арсенал».

    «Если честно, я это время помню очень хорошо. И это, откровенно говоря, был очень тяжелый период. От меня отвернулись практически все, многие люди исчезли из моей жизни. И я благодарен, наверное, этой ситуации. Поначалу это было очень больно, неприятно, неожиданно, жестко. Но мои близкие друзья, семья сказали, что это для меня испытание, что меня испытывает Бог. Мой девиз был всегда такой: сдаться я всегда успею, это дело нехитрое. Но нужно не сломаться, пройти испытание. Это было приключение, непростой путь, но в то же время поучительный и очень важный. Многим людям я очень благодарен. Незнакомые люди пришли мне на помощь.

    Меня хотели закопать. И в один момент я думал, что это получится. Но я преодолел это. Никогда не сдавайтесь, даже если вам кто-то говорит, что вы плохой или еще что-то. Нет, не надо этому верить. А нужно верить в себя. И идти напролом. И будьте добрее друг к другу, любите ближнего своего», – сказал Дзюба.

    В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Зенит» восемь матчей, записав на свой счет семь голов и четыре результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2018 16:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 9 сентября 2018, 22:32

      видимо сценарий и правда писать начали ....вряд ли он такие истории рассказывает в перерывах матчей

      1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 9 сентября 2018, 21:34

      Твой язык тебя закопает.ИГРАЙ давай результат ты футболист а не журналист.

      0
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      Рейтинг: +107

      Nik SM 9 сентября 2018, 18:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Так сказал по библии пророк - Шлюба!

      -6
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 9 сентября 2018, 17:21

      Не унывать и не отчаиваться,как в Библии...Достойно похвалы...

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 сентября 2018, 17:20

      Артем, никто не хотел тебя закапывать!....ты сам себя тогда закопал, перестал играть нормально....главное сейчас играй на уровне...))

      3
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      Рейтинг: +309

      Ден71 > a-rakhmatov 9 сентября 2018, 18:31

      А он играл нормально? ) Единственное его эго, то что играет как может и старается по мужски а техника и понимание игры как была так и есть, на уровне ДЮСШ

      0
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      Рейтинг: +261

      salexeich 9 сентября 2018, 17:05

      Можно сказать: "Стал настоящим мужиком!"

      0
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 9 сентября 2018, 16:41

      Артем молодчина..

      6
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