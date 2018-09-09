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  • Дзюба: «Меня хотели закопать. И в один момент я думал, что это получится»

Дзюба: «Меня хотели закопать. И в один момент я думал, что это получится»

9 сентября 2018, 16:34
8

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба на встрече с болельщиками рассказал, как ему удалось справиться с непростым периодом в своей карьере в прошлом сезоне. Сначала форвард перестал попадать в стартовый состав петербуржцев, а зимой был отдан в аренду в тульский «Арсенал».

«Если честно, я это время помню очень хорошо. И это, откровенно говоря, был очень тяжелый период. От меня отвернулись практически все, многие люди исчезли из моей жизни. И я благодарен, наверное, этой ситуации. Поначалу это было очень больно, неприятно, неожиданно, жестко. Но мои близкие друзья, семья сказали, что это для меня испытание, что меня испытывает Бог. Мой девиз был всегда такой: сдаться я всегда успею, это дело нехитрое. Но нужно не сломаться, пройти испытание. Это было приключение, непростой путь, но в то же время поучительный и очень важный. Многим людям я очень благодарен. Незнакомые люди пришли мне на помощь.

Меня хотели закопать. И в один момент я думал, что это получится. Но я преодолел это. Никогда не сдавайтесь, даже если вам кто-то говорит, что вы плохой или еще что-то. Нет, не надо этому верить. А нужно верить в себя. И идти напролом. И будьте добрее друг к другу, любите ближнего своего», – сказал Дзюба.

В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Зенит» восемь матчей, записав на свой счет семь голов и четыре результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Mazai-NN
1536500498
Артем молодчина..
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salexeich
1536501935
Можно сказать: "Стал настоящим мужиком!"
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a-rakhmatov
1536502838
Артем, никто не хотел тебя закапывать!....ты сам себя тогда закопал, перестал играть нормально....главное сейчас играй на уровне...))
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KOLBIS
1536502892
Не унывать и не отчаиваться,как в Библии...Достойно похвалы...
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Nik SM
1536508434
Так сказал по библии пророк - Шлюба!
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anatolich72
1536518054
Твой язык тебя закопает.ИГРАЙ давай результат ты футболист а не журналист.
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kupryaev
1536521573
видимо сценарий и правда писать начали ....вряд ли он такие истории рассказывает в перерывах матчей
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