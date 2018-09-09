Дзюба: «Меня хотели закопать. И в один момент я думал, что это получится»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба на встрече с болельщиками рассказал, как ему удалось справиться с непростым периодом в своей карьере в прошлом сезоне. Сначала форвард перестал попадать в стартовый состав петербуржцев, а зимой был отдан в аренду в тульский «Арсенал».

«Если честно, я это время помню очень хорошо. И это, откровенно говоря, был очень тяжелый период. От меня отвернулись практически все, многие люди исчезли из моей жизни. И я благодарен, наверное, этой ситуации. Поначалу это было очень больно, неприятно, неожиданно, жестко. Но мои близкие друзья, семья сказали, что это для меня испытание, что меня испытывает Бог. Мой девиз был всегда такой: сдаться я всегда успею, это дело нехитрое. Но нужно не сломаться, пройти испытание. Это было приключение, непростой путь, но в то же время поучительный и очень важный. Многим людям я очень благодарен. Незнакомые люди пришли мне на помощь.

Меня хотели закопать. И в один момент я думал, что это получится. Но я преодолел это. Никогда не сдавайтесь, даже если вам кто-то говорит, что вы плохой или еще что-то. Нет, не надо этому верить. А нужно верить в себя. И идти напролом. И будьте добрее друг к другу, любите ближнего своего», – сказал Дзюба.

В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Зенит» восемь матчей, записав на свой счет семь голов и четыре результативные передачи.