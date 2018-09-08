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  • Черчесов: «После ЧМ-2018 мы повернули сознание людей в другую сторону»

Черчесов: «После ЧМ-2018 мы повернули сознание людей в другую сторону»

8 сентября 2018, 01:00
5

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил вклад чемпионата мира-2018 в популяризацию футбола в России.

«Понятно, что ЧМ дал определенную пищу. Понятно, что мы серьезно готовились к турниру. Понятно, что футбол в России зависел от нашего выступления ЧМ.

Мы повернули сознание людей немного в другую сторону. Радует, что посещаемость клубного футбола в России высокая. В общем, надо продолжать, думаю, мы на правильном пути. Но переоценивать себя не надо. А делать команду. И правильные выводы», – сказал Черчесов.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала. Это лучшее достижение в истории команды.

Главные выводы по матчу Турция – Россия

Источник: Sport24
Россия Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1536357845
Мания величия болезнь серьёзная.
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mutabor0992
1536359413
Сказочник.
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Axe111
1536359691
Анекдот, причём не смешной
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Yev
1536364262
Соглашусь. Сегодня впоймал себя на мысли, что я стал смотреть матчи сборной без хронической паники, с уверенностью, что катастрофы не будет и в случае пропущенного гола наши способны изменить ход игры. Спасибо за спокойствие и уверенность команде и тренеру!
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Dr Metal
1536376930
Ну такие громкие слова от него идут, будто он со сборной Лихтенштейна мадридский реал в финале обыграл. Кто такие Аравийцы? Египет? Турция? Да их с закрытыми глазами положено обыгрывать, а тут распетушился весь. Вон пусть с Италией поиграем, Францией, Германией...
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