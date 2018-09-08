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    Черчесов: «После ЧМ-2018 мы повернули сознание людей в другую сторону»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил вклад чемпионата мира-2018 в популяризацию футбола в России.

    «Понятно, что ЧМ дал определенную пищу. Понятно, что мы серьезно готовились к турниру. Понятно, что футбол в России зависел от нашего выступления ЧМ.

    Мы повернули сознание людей немного в другую сторону. Радует, что посещаемость клубного футбола в России высокая. В общем, надо продолжать, думаю, мы на правильном пути. Но переоценивать себя не надо. А делать команду. И правильные выводы», – сказал Черчесов.

    На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала. Это лучшее достижение в истории команды.

    Главные выводы по матчу Турция – Россия

    Источник: Sport24

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    08.09.2018 01:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +695

      fan-man 8 сентября 2018, 06:22

      Ну такие громкие слова от него идут, будто он со сборной Лихтенштейна мадридский реал в финале обыграл. Кто такие Аравийцы? Египет? Турция? Да их с закрытыми глазами положено обыгрывать, а тут распетушился весь. Вон пусть с Италией поиграем, Францией, Германией...

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 8 сентября 2018, 02:51

      Соглашусь. Сегодня впоймал себя на мысли, что я стал смотреть матчи сборной без хронической паники, с уверенностью, что катастрофы не будет и в случае пропущенного гола наши способны изменить ход игры. Спасибо за спокойствие и уверенность команде и тренеру!

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      Рейтинг: +3561

      Axe111 8 сентября 2018, 01:34

      Анекдот, причём не смешной

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 8 сентября 2018, 01:30

      Сказочник.

      2
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      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 8 сентября 2018, 01:04

      Мания величия болезнь серьёзная.

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