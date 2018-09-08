Черчесов: «После ЧМ-2018 мы повернули сознание людей в другую сторону»

Ну такие громкие слова от него идут, будто он со сборной Лихтенштейна мадридский реал в финале обыграл. Кто такие Аравийцы? Египет? Турция? Да их с закрытыми глазами положено обыгрывать, а тут распетушился весь. Вон пусть с Италией поиграем, Францией, Германией...
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил вклад чемпионата мира-2018 в популяризацию футбола в России.
«Понятно, что ЧМ дал определенную пищу. Понятно, что мы серьезно готовились к турниру. Понятно, что футбол в России зависел от нашего выступления ЧМ.
Мы повернули сознание людей немного в другую сторону. Радует, что посещаемость клубного футбола в России высокая. В общем, надо продолжать, думаю, мы на правильном пути. Но переоценивать себя не надо. А делать команду. И правильные выводы», – сказал Черчесов.
На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала. Это лучшее достижение в истории команды.
Главные выводы по матчу Турция – Россия