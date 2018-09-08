Черчесов: «После ЧМ-2018 мы повернули сознание людей в другую сторону»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил вклад чемпионата мира-2018 в популяризацию футбола в России.

«Понятно, что ЧМ дал определенную пищу. Понятно, что мы серьезно готовились к турниру. Понятно, что футбол в России зависел от нашего выступления ЧМ.

Мы повернули сознание людей немного в другую сторону. Радует, что посещаемость клубного футбола в России высокая. В общем, надо продолжать, думаю, мы на правильном пути. Но переоценивать себя не надо. А делать команду. И правильные выводы», – сказал Черчесов.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала. Это лучшее достижение в истории команды.

Главные выводы по матчу Турция – Россия