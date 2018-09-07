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    Далич – о ничьей с Португалией: «Мы предполагали, что так все и получится»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассматривал товарищеский матч с Португалией лишь как этап подготовки к отборочному турниру чемпионата Европы-2020.

    «Я не ждал хорошего качества футбола от своей команды. Это была первая игра после финала чемпионата мира-2018. Мы предполагали, что так все и получится. Португалия очень быстрая команда.

    Эта игра позволила нам проверить силы перед отборочным турниром к чемпионату Европы.

    Во второй половине встречи мы уверенно оборонялись, но в атаке нам не хватало активных действий. Против Испании мы должны сыграть лучше», – сказал Далич.

    Товарищеский матч Португалия – Хорватия завершился со счетом 1:1.

    Источник: Goal.com

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    07.09.2018 07:55
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