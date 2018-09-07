Далич – о ничьей с Португалией: «Мы предполагали, что так все и получится»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассматривал товарищеский матч с Португалией лишь как этап подготовки к отборочному турниру чемпионата Европы-2020.

«Я не ждал хорошего качества футбола от своей команды. Это была первая игра после финала чемпионата мира-2018. Мы предполагали, что так все и получится. Португалия очень быстрая команда.

Эта игра позволила нам проверить силы перед отборочным турниром к чемпионату Европы.

Во второй половине встречи мы уверенно оборонялись, но в атаке нам не хватало активных действий. Против Испании мы должны сыграть лучше», – сказал Далич.

Товарищеский матч Португалия – Хорватия завершился со счетом 1:1.