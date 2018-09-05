Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба: «Ощущаю себя на 22 года»

    Форвард сборной России Артем Дзюба поделился мнением о своем возрасте. В конце августа игроку исполнилось 30 лет.

    «Ощущаю себя на 22 года, не больше. Наверное, все так говорят и так ощущают себя, но я действительно не чувствую возраста. Через десять лет, наверное, буду ощущать себя так же, как сейчас.

    У нас с ребятами, с друзьями есть договоренность о том, что сколько бы нам ни было лет, мы должны оставаться детьми: в определенный момент дурачиться, прикалываться и так далее Поэтому возраст нам не помеха. Так что это все условные цифры», – сказал Дзюба.

    Источник: YouTube

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2018 23:50
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      vik7898 6 сентября 2018, 23:07

      На 22 года старше, чем есть на самом деле! Сколько бы лет не было ДЕРЕВУ, оно всё равно остаётся ДЕРЕВОМ!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 14:29

      "Русский Роналду", не иначе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 6 сентября 2018, 09:31

      Да хоть на 18, "Барселона" тебя не купит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 сентября 2018, 06:43

      это из за усов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 6 сентября 2018, 06:29

      Уровень интеллекта скорее на 12 лет.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 6 сентября 2018, 03:27

      Трепаться, прикалываться и дурачиться у Артемки получаются лучше всего!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 6 сентября 2018, 02:08

      Это все из за пирожков.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 6 сентября 2018, 01:12

      По игре за сборную и зенит увидим...Сколько тебе лет.Там и оценим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 6 сентября 2018, 00:53

      Мозги точно ощущают себя на 22года...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 6 сентября 2018, 00:42

      нашёл инъекцию Роналду,только языком

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11