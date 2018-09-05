Дзюба: «Ощущаю себя на 22 года»

Форвард сборной России Артем Дзюба поделился мнением о своем возрасте. В конце августа игроку исполнилось 30 лет.

«Ощущаю себя на 22 года, не больше. Наверное, все так говорят и так ощущают себя, но я действительно не чувствую возраста. Через десять лет, наверное, буду ощущать себя так же, как сейчас.

У нас с ребятами, с друзьями есть договоренность о том, что сколько бы нам ни было лет, мы должны оставаться детьми: в определенный момент дурачиться, прикалываться и так далее Поэтому возраст нам не помеха. Так что это все условные цифры», – сказал Дзюба.