«Спартак» объявил заявку на Лигу Европы. В нее включен Еременко 

«Спартак» объявил заявку на матчи Лиги Европы. В нее вошли 24 игрока.

Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов.

Защитники: Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Александр Лихачев, Марко Петкович.

Полузащитники: Джано, Денис Глушаков, Роман Еременко, Роман Зобнин, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

«Спартак» включит молодых игроков (Александра Максименко, Николая Рассказов, Александра Ломовицкого) в список В. Клуб направит его в УЕФА перед началом группового этапа турнира.

Соперниками «Спартака» в группе будут «Вильярреал», «Рапид» и «Рейнджерс».

«Спартаку» будет тяжело, «Зениту» – нет. Главное о жеребьевке Лиги Европы