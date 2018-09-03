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    «Спартак» объявил заявку на Лигу Европы. В нее включен Еременко 

    «Спартак» объявил заявку на матчи Лиги Европы. В нее вошли 24 игрока.

    Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов.

    Защитники: Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Александр Лихачев, Марко Петкович.

    Полузащитники: Джано, Денис Глушаков, Роман Еременко, Роман Зобнин, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.

    Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

    «Спартак» включит молодых игроков (Александра Максименко, Николая Рассказов, Александра Ломовицкого) в список В. Клуб направит его в УЕФА перед началом группового этапа турнира.

    Соперниками «Спартака» в группе будут «Вильярреал», «Рапид» и «Рейнджерс».

    «Спартаку» будет тяжело, «Зениту» – нет. Главное о жеребьевке Лиги Европы

    Источник: ФК «Спартак»

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    03.09.2018 20:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 15:43

      Для молодых игроков Спартака ЛЕ будет хорошей школой.

      2
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      Рейтинг: +772

      FCTB 4 сентября 2018, 00:14

      Почему они Максименко не заявили? Да он молодой еще, но достойный ведь вратарь.
      К примеру последние игры в ЛЕ уже ни чего не значат (Спартак обеспечил себе выход) то можно и его было поставить и проверить на играх ЛЕ. Было бы не плохо дать ему шанс.

      0
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      Рейтинг: +151

      platinum93 > FCTB 4 сентября 2018, 00:59

      насколько знаю, игроков которые воспитанники клуба, моложе 20 или 21 года, не обязательно заявлять, имеют права играть и так

      5
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 сентября 2018, 22:20

      А Ханни-то в заявке)))

      2
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      Рейтинг: +388

      R015RK 3 сентября 2018, 22:14

      О, наркоманишка тоже в составе. Думаю теперь герыча найдут, а не кокаин в продажной кровушке

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 сентября 2018, 21:03

      Хороший состав.Боевой.Главное молодых не боится в состав включать.
      Удачи парням и пройти как можно дальше.

      8
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      Рейтинг: +1271

      Sky Spartak 3 сентября 2018, 20:52

      Гапонов Лихачёв !!! МОлодцы...будут обстреливаться...Рассказов,Ломовицки и Максименко значит в чемпионате регулярно будут играть.. хорошо.

      11
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