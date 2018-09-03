Владельцы «Милана» хотят, чтобы клуб возглавил исполнительный директор «Арсенала»

«Милан» хочет видеть в клубе исполнительного директора «Арсенала» Ивана Газидиса. Итальянский клуб ждет ответа от руководителя уже в этом месяце.

Новые владельцы красно-черных (прим.– американский фонд Elliott Management) хотят, чтобы Газидис взял на себя ответственность за клуб и облегчил давление на президента Паоло Скарони. Британец размышляет над этим предложением. При этом «Милан» сообщил ему, что хочет принять решение в ближайшие недели.

Если Газидис отвергнет предложение, «Милан» обратится к генеральному директору «Ромы» Умберто Гандини.

Со своей стороны, совет директоров «Арсенала» начал составлять план на случай, если Газидис покинет клуб.