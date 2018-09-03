Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Владельцы «Милана» хотят, чтобы клуб возглавил исполнительный директор «Арсенала»

    «Милан» хочет видеть в клубе исполнительного директора «Арсенала» Ивана Газидиса. Итальянский клуб ждет ответа от руководителя уже в этом месяце.

    Новые владельцы красно-черных (прим.– американский фонд Elliott Management) хотят, чтобы Газидис взял на себя ответственность за клуб и облегчил давление на президента Паоло Скарони. Британец размышляет над этим предложением. При этом «Милан» сообщил ему, что хочет принять решение в ближайшие недели.

    Если Газидис отвергнет предложение, «Милан» обратится к генеральному директору «Ромы» Умберто Гандини.

    Со своей стороны, совет директоров «Арсенала» начал составлять план на случай, если Газидис покинет клуб.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2018 17:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11