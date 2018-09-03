«Вальядолид» представил Роналдо в качестве нового президента и владельца клуба

«Вальядолид» представил нового владельца и президента клуба. Им стал известный в прошлом нападающий сборной Бразилии Роналдо.

41-летний футболист приобрел 51% акций «Вальядолида» за 30 миллионов евро.

«Футбол – моя страсть. Мы имеем все, чтобы достигать поставленных целей. Хотим большего, чем просто остаться в Примере. Мы хотим создать конкурентоспособную команду и быть максимально прозрачными для наших болельщиков.

Мы хотим, чтобы болельщики максимально участвовали в жизни клуба. Ждем ваших идей, предложений и критики. Я хочу, чтобы вы были настоящим и будущим «Вальядолида», – прокомментировал событие Роналдо.