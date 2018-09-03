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    «Вальядолид» представил Роналдо в качестве нового президента и владельца клуба

    «Вальядолид» представил нового владельца и президента клуба. Им стал известный в прошлом нападающий сборной Бразилии Роналдо.

    41-летний футболист приобрел 51% акций «Вальядолида» за 30 миллионов евро.

    «Футбол – моя страсть. Мы имеем все, чтобы достигать поставленных целей. Хотим большего, чем просто остаться в Примере. Мы хотим создать конкурентоспособную команду и быть максимально прозрачными для наших болельщиков.

    Мы хотим, чтобы болельщики максимально участвовали в жизни клуба. Ждем ваших идей, предложений и критики. Я хочу, чтобы вы были настоящим и будущим «Вальядолида», – прокомментировал событие Роналдо.

    Источник: ФК «Вальядолид»

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    03.09.2018 14:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 12:38

      Удачи на руководящей должности.

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 3 сентября 2018, 23:51

      посмотрим , что будет с этого)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 3 сентября 2018, 15:54

      Бразильцев в клубе прибавится

      1
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      Рейтинг: +2888

      absent32 3 сентября 2018, 15:28

      не думаю что теперь вальядолид станет топом

      0
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 3 сентября 2018, 15:02

      Думаю нечего хорошего из этого не получиться( Денег у клуба явно не прибавиться. Может только и мадридской кантеры будут цеплять ребят. Хетафи это не особо помогло )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 3 сентября 2018, 14:19

      Ну бум глядеть, что из этого получится...

      3
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      Рейтинг: +101

      dmitrinho-SurguT 3 сентября 2018, 14:16

      Начинайте болеть за "Вальядолид" сейчас, чтоб потом глорами не называли

      8
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