Гвардиола: «Моуринью? Сейчас много великолепных тренеров, которые не выигрывают трофеи»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о работе главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«Я не сужу. Но нашу работу, конечно, судят по титулам. Нет сомнений в том, что он качественный тренер. Я не сомневался в этом раньше, не сомневаюсь и сейчас. Дело не только в титулах.

Я много раз говорил о себе, что побеждал с потрясающими клубами и игроками, и если бы этого не происходило, я бы не выигрывал трофеи.

Но сейчас много великолепных тренеров, которые не выигрывают трофеи», – сказал Гвардиола.