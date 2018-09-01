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    Гвардиола: «Моуринью? Сейчас много великолепных тренеров, которые не выигрывают трофеи»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о работе главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    «Я не сужу. Но нашу работу, конечно, судят по титулам. Нет сомнений в том, что он качественный тренер. Я не сомневался в этом раньше, не сомневаюсь и сейчас. Дело не только в титулах.

    Я много раз говорил о себе, что побеждал с потрясающими клубами и игроками, и если бы этого не происходило, я бы не выигрывал трофеи.

    Но сейчас много великолепных тренеров, которые не выигрывают трофеи», – сказал Гвардиола.

    Источник: Skysports

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    01.09.2018 01:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 1 сентября 2018, 15:50

      Очень дипломатично со стороны Гвардиолы. Конечно у Моуринью есть ошибки ,но списывать со счетов его нельзя. Как знать ,может у него опять появятся титулы ,пусть даже не в МЮ.

      3
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 1 сентября 2018, 11:04

      оценивать качество работы своих коллег дозволено только Жозе.всем остальным хватает воспитания этого не делать.

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 сентября 2018, 10:36

      еще один влюбленный и великий

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 сентября 2018, 10:30

      так то можно согласиться с этим утверждением, но все равно судят в первую очередь по трофеям и достижениям. для болельщиков это очень важные критерии оценки.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 сентября 2018, 08:16

      Согласен с Пепом. Когда ты в топовой команде и тебе каждый раз покупают в ТО не на одну сотню лямов качественных игроков, то можно выигрывать футбольные титулы. А вот с условным "Порту," ( как это было в начале самостоятельной карьеры у Жозе ) " Лестером" и т.д. пусть бы попробовали что-то выиграть топовые тренеры. Но по рисунку игры, по качеству действий игроков на поле уже понимающим со стороны видно, что это тренерская команда, которая показывает интересную командную игру и может добиться определённых успехов.

      4
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      Рейтинг: +37

      Centur10n 1 сентября 2018, 04:03

      Маура бомбонет)))

      0
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