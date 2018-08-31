Гвардиола: «МЮ» на 13-м месте? Это топовый клуб. Предстоит разыграть еще много очков»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.

«МЮ» на 13-м месте? Предстоит разыграть еще много очков.

«Манчестер Юнайтед» – отличная команда, топовая. Сейчас только август, над нами тоже есть команды, но сейчас только август.

После паузы на матчи сборных начнется настоящий сезон – игры каждые три дня, восстановления, травмы. Много проблем с поездками на матчи, недостаточно времени на тренировки, недостаточно времени на подготовку к играм – это начало настоящего сезона», – сказал Гвардиола.

«Сити» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ с 7-ю очками.