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  • Ерохин: «Позволили почему-то «Мольде» вернуться в игру. Это не то, чего мы хотели»

Ерохин: «Позволили почему-то «Мольде» вернуться в игру. Это не то, чего мы хотели»

31 августа 2018, 10:56
9

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, что команду ждет анализ проигранного матча Лиги Европы с «Мольде» на базе в пятницу.

Ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Мольде» – «Зенит» завершился со счетом 2:1 (первая игра – 1:3).

– Недовольны игрой?

– Конечно. Надо ее проанализировать и сделать выводы. По горячим следам сложно сказать, почему так вышло. В пятницу соберемся на базе, обсудим, тренеры подскажут.

– Был ли недонастрой перед «Спартаком»?

– Нет, конечно. Хоть и начали от обороны, но забили гол. Но потом позволили почему-то сопернику вернуться в игру. Это не то, чего мы хотели. И чего желали добиться. Насчет «Спартака» – мы живем текущим днем. Только что был другой очень важный матч за выход в групповой этап ЛЕ. Поэтому мысли были лишь об этом.

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Зенит Мольде Ерохин Александр
Комментарии (9)
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Cules2013
1535703329
В том-то и дело, что ничего вы не хотели, кроме как быстрее вернуться обратно в Питер и отдыхать. Семак сам сказал открытым текстом, что вся команда играла по принципу "малой кровью". Могли бы хоть ничью вытянуть, если уж мы тут всей страной начали считать коэффициенты УЕФА, то нужно не просто проходить клубы, а добиваться максимального количества побед, особенно с обычными соперниками, такими как Мёльде.
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matvei_72
1535703842
Хоть Зенит профессиональный футбольный клуб, но действительно настоящих профессионалов в нём мало, есть полупрофессионалы или недопрофессионалы
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Misha78
1535706320
Да, Саша, в этом матче ты косячил много...
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mihapaevlov
1535713676
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Всем привет, я тут время
1535714188
Да понятно что у Зенита есть только один состав, второй состав не способен играть на равных ни в Минске ни в Мёлде...при всём уважении к этим клубам, это пугает, так как даже скамейка зенита стоит не мало...а Дзюба-зависимость дак вообще зашкаливает, хотя в том году, как сломался Какорин, игра не пошла сразу же....
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