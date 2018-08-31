Ерохин: «Позволили почему-то «Мольде» вернуться в игру. Это не то, чего мы хотели»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, что команду ждет анализ проигранного матча Лиги Европы с «Мольде» на базе в пятницу.

Ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Мольде» – «Зенит» завершился со счетом 2:1 (первая игра – 1:3).

– Недовольны игрой?

– Конечно. Надо ее проанализировать и сделать выводы. По горячим следам сложно сказать, почему так вышло. В пятницу соберемся на базе, обсудим, тренеры подскажут.

– Был ли недонастрой перед «Спартаком»?

– Нет, конечно. Хоть и начали от обороны, но забили гол. Но потом позволили почему-то сопернику вернуться в игру. Это не то, чего мы хотели. И чего желали добиться. Насчет «Спартака» – мы живем текущим днем. Только что был другой очень важный матч за выход в групповой этап ЛЕ. Поэтому мысли были лишь об этом.