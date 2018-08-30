Промеса не устроила зарплата, предложенная «Севильей»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, вероятно, не покинет клуб в нынешнее трансферное окно.

Голландец ведет переговоры с «Севильей». Испанский клуб предложил ему контракт сроком на четыре года и зарплату в размере 3 миллионов евро в год. 26-летнего футболиста такие условия не устроили. В «Спартаке» хавбек зарабатывает примерно 3,8 миллиона без учета бонусов.

Ранее сообщалось, что «Севилья» не планирует повышать свое предложение.

Трансферное окно в Испании и России закроется в ночь с 31 августа на 1 сентября.