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Промеса не устроила зарплата, предложенная «Севильей»

30 августа 2018, 17:07
25

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, вероятно, не покинет клуб в нынешнее трансферное окно.

Голландец ведет переговоры с «Севильей». Испанский клуб предложил ему контракт сроком на четыре года и зарплату в размере 3 миллионов евро в год. 26-летнего футболиста такие условия не устроили. В «Спартаке» хавбек зарабатывает примерно 3,8 миллиона без учета бонусов.

Ранее сообщалось, что «Севилья» не планирует повышать свое предложение.

Трансферное окно в Испании и России закроется в ночь с 31 августа на 1 сентября.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Спартак Севилья Промес Квинси
Комментарии (25)
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Федя Кабак
1535638443
Обуел просто чувачек! Значит не очень то хочет уезжать...
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Миша13
1535638463
Европа не Россия,там деньги считать умеют,за такие деньги что хочет Промес дорога в Китай..
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серега кашин
1535638556
и не только в нынешнее, а вообще скоро останется не нужен европе
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Tajik-za Zenit
1535638639
Ему стока не один клуб из Европы не заплатит
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Jhon1989
1535638673
Все понятно бабло на первом месте! Следущий твой трансфер максимум Турция!!! Реальная возможность развиваться и доказывать в Европе себя,сидишь ради бабла...
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Eddyson
1535639138
В Испании прогрессивная шкала налогообложения: потому таким богатым пацанам, как Антон там не очень. То ли дело в таких странах, как у нас - 13% против 47% испанских ндфл, а все проблемы решаются за счёт нищебродов. Так что Промеса понять очень даже можно.
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mdu86
1535639858
Севилья-Севилья... Не были мы ни в какой Севильи! Нас и здесь не плохо кормят! )))
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Мары
1535641222
Это называется очень просто: Оставайся мальчик с нами, будешь нашим королём. Вот теперь доказывай с Зенитом, что ты не просто так остался.Иначе рискуешь быть подвержен нашей обструкции и подвержен в команде негативной конструкции.Рухнешь от нашей инфляции и будешь подвержен Массимовской депопуляции.А Антошки как тебе известно, в неволи не размножаются.
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ROSTOV SUPER
1535641304
Такую халяву как в Спартаке не предложат в Европе ! Там деньги отрабатывать надо , а у Промеса не тот уровень , чтобы ему платить выше , чем среднему классному европейскому игроку !
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OfaZavr
1535644274
ну значит останется в Спартаке если все же не договориться. вряд ли есть еще один претендент на него кроме Севильи. а туда как видно у него нет особого желания переходит, не от такого клуба он ждал похоже предложения)
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