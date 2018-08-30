Конте знает, что находится в шорт-листе «Манчестер Юнайтед»

Бывший тренер «Челси» Антонио Конте знает об интересе к своей персоне со стороны «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что руководство манкунианцев отправит в отставку нынешнего главного тренера Жозе Моуринью в случае проигрыша «Бернли» в четвертом туре АПЛ.

Конте внимательно следит за развитием событий и знает, что находится в шорт-листе «Юнайтед».

Фаворитом на замену португальцу считается экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан. Но если «МЮ» не сумеет заполучить француза, то переключится на итальянца.

«Челси» уволил Конте этим летом. В настоящее время специалист находится без работы.