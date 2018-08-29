Ярмоленко впервые вышел в стартовом составе «Вест Хэма» против «Уимблдона»

«Вест Хэм» в матче 1/32 финала Кубка английской лиги встречался с «Уимблдоном». Представитель АПЛ пропустил в первом тайме, но во втором забил три мяча и в итоге победил – 3:1.

В этой встрече впервые на поле с первых минут появился украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко. Форвард не отметился результативными действиями и на 90-й минуте был заменен на Артура Масуаку, который отдал результативный пас на Чичарито.

В трех матчах Премьер-лиги Ярмоленко выходил на замену.