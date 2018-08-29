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  • Тренер киевского «Динамо»: «На сегодняшний день у «Аякса» класс футболистов выше»

Тренер киевского «Динамо»: «На сегодняшний день у «Аякса» класс футболистов выше»

29 августа 2018, 06:42
8

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич признал закономерность вылета команды из розыгрыша Лиги чемпионов.

Ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» Киев – «Аякс» завершился со счетом 0:0 (результат первой игры – 1:3).

– Почему бразильские новички «Динамо» еще не могут себя проявить?

– Они играли в другой футбол в Бразилии. Даже когда в чемпионате я Че-Че давал играть с «Александрией» и «Черноморцем», он спрашивал, такой ли футбол у нас все время, что все обороняются. Им еще немного непонятно.

Кендзере и Вербичу тоже понадобилось некоторое время. Че-Че только провел с нами больше времени, остальные ребята пытаются играть в романтический футбол, чего нам сегодня, наверное, не хватило.

– За счет чего сегодня «Динамо» думало победить?

– Мы до пенальти за счет того футбола хотели выиграть, когда играли через фланги и доставляли мяч в штрафную. После пенальти боялись играть и пропустить, начали низко садиться.

Но давайте будем откровенными: на сегодняшний день у «Аякса» класс футболистов выше. Мы хотели играть больше через фланги, просили, но было очень много технического брака именно в передачах. Каждый пытался избавиться побыстрее от мяча, в Голландии они были более раскрепощенными.

– Почему не вышел Русин?

– Больше старались играть за спину, у Супряги есть скорость. Русин больше хорош в штрафной площадке.

Источник: ua.tribuna
Лига чемпионов Динамо К Аякс Хацкевич Александр
Комментарии (8)
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3a zenit
1535515701
я очень жалею время потраченное на просмотр этого говна,матч тв голимые упыри!Руководство этого канала с куском бетона сложно перепутать!
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vladkrasnov
1535519807
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано --- http://urlcut.ru/press
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Всем привет, я тут время
1535520620
Смотрел вчера матч...Аякс конечно сила будет как опыта наберут эти ребята разедуться в напралениях Мадрид, Манчестер-Барселона и будут не хуже поколения Снейдер-Ван Дер Варт- Хунтелар (в лучшие годы конечно)...хотя мой самый любимый игрок в Нидерландах несомненно останется воспитанником ПСВ (Арьен Роббен)! Удачи молодым талантам! В конце концов и мой ЦСКА сейчас в похожей ситуации (вся надежда на выстрел молодёжи)!
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Cules2013
1535526840
По большому счёту, Хацкевич прав, в Динамо сейчас очень много своей местной молодёжи и легионеров-ноунеймов. С другой стороны, Аякс не показал ничего такого, чтобы его нельзя было пройти. Это не тот случай, когда "без шансов". В таких ситуациях очень важна роль тренера, он тактикой и психологией должен выдавливать из игроков 120%, иначе надеяться не на что. Класса у команды толком-то и нет. Ну, впереди групповой этап ЛЕ. Хотя бы 6 матчей в еврокубках себе обеспечили.
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