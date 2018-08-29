Тренер киевского «Динамо»: «На сегодняшний день у «Аякса» класс футболистов выше»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич признал закономерность вылета команды из розыгрыша Лиги чемпионов.

Ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» Киев – «Аякс» завершился со счетом 0:0 (результат первой игры – 1:3).

– Почему бразильские новички «Динамо» еще не могут себя проявить?

– Они играли в другой футбол в Бразилии. Даже когда в чемпионате я Че-Че давал играть с «Александрией» и «Черноморцем», он спрашивал, такой ли футбол у нас все время, что все обороняются. Им еще немного непонятно.

Кендзере и Вербичу тоже понадобилось некоторое время. Че-Че только провел с нами больше времени, остальные ребята пытаются играть в романтический футбол, чего нам сегодня, наверное, не хватило.

– За счет чего сегодня «Динамо» думало победить?

– Мы до пенальти за счет того футбола хотели выиграть, когда играли через фланги и доставляли мяч в штрафную. После пенальти боялись играть и пропустить, начали низко садиться.

Но давайте будем откровенными: на сегодняшний день у «Аякса» класс футболистов выше. Мы хотели играть больше через фланги, просили, но было очень много технического брака именно в передачах. Каждый пытался избавиться побыстрее от мяча, в Голландии они были более раскрепощенными.

– Почему не вышел Русин?

– Больше старались играть за спину, у Супряги есть скорость. Русин больше хорош в штрафной площадке.