Идову: «В России выделяется Дзюба. Может развернуться вместе с тобой на плечах»

Защитник «Локомотива» Брайн Идову назвал нападающих, с которыми приходится нелегко в борьбе.

«В России выделяется Дзюба – любит побороться. При его росте у него хорошая техника. В контактной борьбе с Артемом очень непросто. Он легко может развернуться вместе с тобой на плечах.

Еще тяжело играть против Кокорина и Смолова. Хорошо, что Федя теперь у нас. Мы, защитники, не любим, когда нападающий открывается за спину. Смолов так и играет.

Легко, когда нападающему дают мяч в недодачу. Ты спокойно ждешь, выбегаешь из-за спины и перехватываешь. А когда нападающий постоянно открывается за спину, постоянно нагнетает, ты все время думаешь: будет вне игры, не будет. Все время перестраховываешься.

Еще выделю Ахмеда Мусу. Его скорость – это нечто. Убегает, как на мотоцикле едет», – рассказал Идову.