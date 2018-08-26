На матче «Спартак» – «Динамо» была протестирована система VAR

Во время матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (2:1) тестировалась система видеоповторов. Об особенностях процедуры рассказал руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин.

«25 августа в ходе матча очередного тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» на территории стадиона «Спартак», где играли команды, был организован тест мобильного оборудования одного из технологических провайдеров в фазе offline.

В частности, была проведена базовая тренировка для так называемых «операторов видеоповтора» (replay operators) по 16 камерам ТВ-вещателя. Стоит отметить, что технические характеристики системы, которая на протяжении всех 2 часов работы функционировала без сбоев, соответствуют требованиям ИФАБ и ФИФА.

В графике дальнейших испытаний — проверка качества связи коммуникационной системы арбитров с VAR-комнатой, поступление сигнала из VAR-комнаты до виртуального монитора у боковой линии поля и другие сугубо технические моменты, которые находятся в зоне ответственности технологических провайдеров.

Конечно, и подготовка человеческих ресурсов не менее важна, чем вышеуказанные детали. Комплекс мероприятий, запланированный до конца текущего года, достаточно обширен и затрагивает все аспекты, относящиеся к проекту VAR», – сообщил Калошин.

Система использовалась на чемпионате мира-2018.