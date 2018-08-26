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  • На матче «Спартак» – «Динамо» была протестирована система VAR

На матче «Спартак» – «Динамо» была протестирована система VAR

26 августа 2018, 18:50
34

Во время матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (2:1) тестировалась система видеоповторов. Об особенностях процедуры рассказал руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин.

«25 августа в ходе матча очередного тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» на территории стадиона «Спартак», где играли команды, был организован тест мобильного оборудования одного из технологических провайдеров в фазе offline.

В частности, была проведена базовая тренировка для так называемых «операторов видеоповтора» (replay operators) по 16 камерам ТВ-вещателя. Стоит отметить, что технические характеристики системы, которая на протяжении всех 2 часов работы функционировала без сбоев, соответствуют требованиям ИФАБ и ФИФА.

В графике дальнейших испытаний — проверка качества связи коммуникационной системы арбитров с VAR-комнатой, поступление сигнала из VAR-комнаты до виртуального монитора у боковой линии поля и другие сугубо технические моменты, которые находятся в зоне ответственности технологических провайдеров.

Конечно, и подготовка человеческих ресурсов не менее важна, чем вышеуказанные детали. Комплекс мероприятий, запланированный до конца текущего года, достаточно обширен и затрагивает все аспекты, относящиеся к проекту VAR», – сообщил Калошин.

Система использовалась на чемпионате мира-2018.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо
Комментарии (34)
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Yev
1535299206
По началу был против VAR, но сейчас по моему надо внедрять, ни сколько для "справедливости ", сколько чтобы успокоить игроков и треневов: достало наблюдать как гоняются за судьёй и выпрашивают пенельти, подобное поведение раздражает, а так все вопросы сняты. А справедливость - врядли в полной мере, всё равно человеческий фактор исключить нельзя.
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foreverorthodox
1535300472
Что толку от этого вар, если чистый гол не засчитали??
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rammax fcsm
1535302028
что вы там тестировали, ублюдки слепошарые, если украли у нас чистейший гол, твари??
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Shotlandets86
1535304055
Хотел прокомментировать по типу "что же тогда гол у мяса отняли", но прочитал новость, в отличие от свиных имбецилов.)))
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Мары
1535305966
В частности, была проведена базовая тренировка для так называемых «операторов видеоповтора» (replay operators) по 16 камерам ТВ-вещателя. Стоит отметить, что технические характеристики системы, которая на протяжении всех 2 часов работы функционировала без сбоев, соответствуют требованиям ИФАБ и ФИФА. Короче просто обучали персонал и к игре они имели такое же отношение как Shotlandets86 имеет к футболу.То есть ни какого. По гадить заходит и по смердить.
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ZENIT-59
1535306646
На ЧМ система работала исправно! Пора бы ввести и внашем регулярном первенстве! А то там Спартаку мяч не защитали, там Уфе не поставили пенальти в ворота Зенита. А потом будут говорить о том, что кто-то выиграл Чемпионат из-за того,что арбитры судят в чью-то сторону, тем самым помогают добывать очки! Пора вводить нововведения протестированные на ЧМ!
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АндрейФКСМ
1535310164
Правильно забитый гол отменили. Печально но судьи косячат
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Iskandero
1535318064
Чем больше камер, тем лучше. Футбол становится всё быстрее, футболисты прогрессируют в искусстве симуляций, а за ними глаз да глаз.
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Фотон
1535339564
И чо она дала?
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zigbert
1535364493
И где результаты этого тестирования? Про 3й гол Спартака ни слова.
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