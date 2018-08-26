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    На матче «Спартак» – «Динамо» была протестирована система VAR

    Во время матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (2:1) тестировалась система видеоповторов. Об особенностях процедуры рассказал руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин.

    «25 августа в ходе матча очередного тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» на территории стадиона «Спартак», где играли команды, был организован тест мобильного оборудования одного из технологических провайдеров в фазе offline.

    В частности, была проведена базовая тренировка для так называемых «операторов видеоповтора» (replay operators) по 16 камерам ТВ-вещателя. Стоит отметить, что технические характеристики системы, которая на протяжении всех 2 часов работы функционировала без сбоев, соответствуют требованиям ИФАБ и ФИФА.

    В графике дальнейших испытаний — проверка качества связи коммуникационной системы арбитров с VAR-комнатой, поступление сигнала из VAR-комнаты до виртуального монитора у боковой линии поля и другие сугубо технические моменты, которые находятся в зоне ответственности технологических провайдеров.

    Конечно, и подготовка человеческих ресурсов не менее важна, чем вышеуказанные детали. Комплекс мероприятий, запланированный до конца текущего года, достаточно обширен и затрагивает все аспекты, относящиеся к проекту VAR», – сообщил Калошин.

    Система использовалась на чемпионате мира-2018.

    Источник: РФС

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    26.08.2018 18:50
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 27 августа 2018, 13:08

      И где результаты этого тестирования? Про 3й гол Спартака ни слова.

      2
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      ...
      Рейтинг: +434

      ramos6548 > zigbert 27 августа 2018, 15:15

      да ее же только поставили и проверяли работу. Тем более фактически пока ее нельзя использовать для спорных ситуаций так как такие есть только у нас и у Краснодара. Но Федун молодец что купил и поставил.

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 27 августа 2018, 06:12

      И чо она дала?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Iskandero 27 августа 2018, 00:14

      Чем больше камер, тем лучше. Футбол становится всё быстрее, футболисты прогрессируют в искусстве симуляций, а за ними глаз да глаз.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 26 августа 2018, 22:02

      Правильно забитый гол отменили. Печально но судьи косячат

      2
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 26 августа 2018, 21:04

      На ЧМ система работала исправно! Пора бы ввести и внашем регулярном первенстве! А то там Спартаку мяч не защитали, там Уфе не поставили пенальти в ворота Зенита. А потом будут говорить о том, что кто-то выиграл Чемпионат из-за того,что арбитры судят в чью-то сторону, тем самым помогают добывать очки! Пора вводить нововведения протестированные на ЧМ!

      3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > ZENIT-59 26 августа 2018, 21:04

      Если бы вчерашний мяч, который не засчитали, решил бы исход матча, был бы скандал.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 26 августа 2018, 20:52

      В частности, была проведена базовая тренировка для так называемых «операторов видеоповтора» (replay operators) по 16 камерам ТВ-вещателя. Стоит отметить, что технические характеристики системы, которая на протяжении всех 2 часов работы функционировала без сбоев, соответствуют требованиям ИФАБ и ФИФА.
      Короче просто обучали персонал и к игре они имели такое же отношение как Shotlandets86 имеет к футболу.То есть ни какого. По гадить заходит и по смердить.

      5
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Мары 26 августа 2018, 21:03

      У него и так жопа горит постоянно, на жизнь обиженный, а вчера вообще очко порвали, теперь вонять будет в два раза сильнее.

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      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Тraumtanzеr 27 августа 2018, 01:26

      Мои подгоревшие поклонники, ваша жопа ещё не стлела?)))

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Мары 27 августа 2018, 01:27

      Да ты мне пиши, болезный, я понимаю, что у тебя разрыв очка от моей правды, но что поделать, судьбинушка у тебя такая - быть посмешищем.)))

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Shotlandets86 27 августа 2018, 22:31

      У твоей мамаши дзюбы стлела, от наплыва в нее членов.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > БуРЖуЙ 27 августа 2018, 23:10

      Школоло, ты всё ещё не сгорел окончательно?)))

      Боязно мне за твоё душевное здоровье, уж больно отчётливо видны признаки шизофрении.)))

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      Shotlandets86 > Тraumtanzеr 27 августа 2018, 23:12

      Ой, как грубо, хотя, чего я жду от недоразвитого сектанта без интеллекта как такового.)))


      Ну а Дзюбу даже здесь умудрился вставить, рак мозга в терминальной стадии у тебя, милок.)))
      Не мешаю, полыхай дальше.)))

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      Shotlandets86 > БуРЖуЙ 28 августа 2018, 20:50

      Вот зачем ты свои сексуальные фантазии на других проецируешь?))) Если у вас, в школе юных сектантов, так заведено, не надо к другим свои проблемы адресовать.)))

      Я, конечно, понимаю, что ты маленький конченый школоло, но твой случай уже для психологов, не ищи у меня поддержки.)))

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Shotlandets86 28 августа 2018, 21:32

      Я тебе в реале легко поясню, но ты опять зассышь, дабы я тебе предлагал на дерби пересечься.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Тraumtanzеr 29 августа 2018, 09:33

      Чё ты мне пояснишь, болезный? Вот, смотрю на твои посты и вижу как твоя жопа полыхает. Руки об такое гамно марать не привык.)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Shotlandets86 29 августа 2018, 13:50

      Ссыкло.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Тraumtanzеr 29 августа 2018, 14:59

      Пфф, на каждого дятла ещё в интернете реагировать.))) Встретиться мне на дерби предлагает через полгода, феерический *******.)))



      Можешь себя убеждать и дальше, дурачок.)

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Shotlandets86 30 августа 2018, 01:53

      Я тебя звал на предыдущие, ищи мое сообщение, кусок говна ссыкливого.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Тraumtanzеr 30 августа 2018, 12:26

      Ты с памятью не дружишь совсем, дурачок. Что в принципе неудивительно, голова у тебя явно не для этого.)))

      Удивляют меня такие одноклеточные.)))

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 26 августа 2018, 20:20

      Хотел прокомментировать по типу "что же тогда гол у мяса отняли", но прочитал новость, в отличие от свиных имбецилов.)))

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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > Shotlandets86 26 августа 2018, 22:32

      минус за неуважительное отношение к другим пользователям сайта.

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Andrew01 27 августа 2018, 01:28

      На всякий случай, объясню, система плюсов и минусов мне абсолютно по барабану.) Хоть всей сектой минусуйте.)))

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > БуРЖуЙ 27 августа 2018, 23:09

      Ты когда одноклассникам сны рассказывать будешь, постарайся быть более убедительным.)))

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > БуРЖуЙ 28 августа 2018, 20:51

      Больше похоже на твой школьный кружок, малёк.)))

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > БуРЖуЙ 30 августа 2018, 12:26

      Ну тебе виднее как у вас это в школе юных сектантов называется.)))

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > БуРЖуЙ 31 августа 2018, 20:57

      Ты когда правильно писать научишься, тогда пиши, а пока выглядишь откровенно жалко, уж небось от немощи всю клавиатуру слюнями забрызгал. Хотя, что взять с необразованного латентного пидоты школоло.)))

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > БуРЖуЙ 4 сентября 2018, 18:25

      Что ещё придумаешь, даунёнок?)))
      У меня нет детей, так что ты в очередной раз лопухнулся. Ну да тебе не привыкать, ты ж лошара по жизни.)))

      0
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 26 августа 2018, 19:47

      что вы там тестировали, ублюдки слепошарые, если украли у нас чистейший гол, твари??

      9
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      Рейтинг: +443

      foreverorthodox 26 августа 2018, 19:21

      Что толку от этого вар, если чистый гол не засчитали??

      9
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      Рейтинг: +3754

      Yev 26 августа 2018, 19:00

      По началу был против VAR, но сейчас по моему надо внедрять, ни сколько для "справедливости ", сколько чтобы успокоить игроков и треневов: достало наблюдать как гоняются за судьёй и выпрашивают пенельти, подобное поведение раздражает, а так все вопросы сняты. А справедливость - врядли в полной мере, всё равно человеческий фактор исключить нельзя.

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