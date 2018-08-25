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    «Интер» попытается приобрести Модрича в январе

    «Интер» не отказался от идеи приобретения полузащитника «Реала» Луки Модрича и может попытаться заполучить игрока в зимнее трансферное окно.

    Контракт 32-летнего футболиста с мадридцами рассчитан до июня 2020 года. «Реал» ясно дал понять, что не намерен расставаться с хавбеком и даже пожаловался на миланцев в ФИФА за ведение переговоров с игроком без согласия клуба.

    Хорват по-прежнему хочет присоединиться в «Интере» к своим партнерам по национальной сборной Ивану Перишичу, Марсело Брозовичу и Шиме Врсалько.

    «Реал» может быть готов продать Модрича в январе. Это будет зависеть от выступления полузащитника за мадридцев течение ближайших пяти месяцев.

    Источник: Football Italia

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    25.08.2018 13:11
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