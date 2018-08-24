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    Джеррард: «В ответном матче с «Уфой» нам нужны будут герои и воины»

    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал результат первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Уфы» (1:0).

    «Хотелось бы преимущества побольше. На следующей неделе у нас еще одна сложная игра. Счет без пропущенных голов может оказаться важным, это позитивный момент.

    Мы понимаем и уважаем соперника, нам нужны герои и воины в игре на следующей неделе. Мы можем выступить сильно, можем хорошо обороняться, что уже показывали раньше, также мы можем забить важный мяч на выезде», – сказал Джеррард.

    Ответный матч пройдет 30 августа в Уфе.

    «Уфа» никогда не играла в такой атмосфере. Там Джеррард и сумасшедшие трибуны

    Источник: Skysports

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    24.08.2018 01:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 24 августа 2018, 11:41

      Герои и воины нужны будут не только вам но и Уфе ,для которой еще ничего не потеряно.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2018, 10:41

      в Уфе может получиться совсем другая игра, как бывало в прошлые разы что уфимцы именно у себя дома делали нужный результат и проходили дальше. верю что может все получиться!

      3
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 24 августа 2018, 07:11

      Еще конечно бы не плохо было, если бы вся Уфа пришла поболеть за своих на стадион

      2
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 24 августа 2018, 07:09

      Игра со стороны Ренджерс была прям классическая британская, борьба, дальние передачи, навесы...Залетела шляпа после углового, ничего короче космического не было, надо их шлепать в Уфе и проходить в группу!)

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 августа 2018, 06:47

      дома и стены помогают верим в победу уфы

      2
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