Джеррард: «В ответном матче с «Уфой» нам нужны будут герои и воины»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал результат первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Уфы» (1:0).

«Хотелось бы преимущества побольше. На следующей неделе у нас еще одна сложная игра. Счет без пропущенных голов может оказаться важным, это позитивный момент.

Мы понимаем и уважаем соперника, нам нужны герои и воины в игре на следующей неделе. Мы можем выступить сильно, можем хорошо обороняться, что уже показывали раньше, также мы можем забить важный мяч на выезде», – сказал Джеррард.

Ответный матч пройдет 30 августа в Уфе.

«Уфа» никогда не играла в такой атмосфере. Там Джеррард и сумасшедшие трибуны