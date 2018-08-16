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    В матче «Зенит» – «Динамо» Минск будет дополнительное время. Хозяева забили четыре гола 

    Завершилось основное время матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Зенитом» и минским «Динамо». Хозяева забили четыре гола, команды сыграют в дополнительное время.

    На 72-й минуте встречи при счете 2:0 у хозяев был удален полузащитник Леандро Паредес, «Зенит» остался вдесятером. После удаления форвард санкт-петербуржцев Артем Дзюба оформил дубль.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Самый странный матч для «Зенита» в еврокубках. Сплошные загадки

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2018 21:56
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +597

      Krd123 16 августа 2018, 22:49

      Diter Bolen хрен соси!!!!!!! Бандерлог долбаный и усрись от злобы!!!!! Вот молодцы, доказали всем шавкам и шакалам обратное!!!!! Извиняюсь перед здравыми людьми за брань, эмоции

      3
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      Рейтинг: +16

      feld 16 августа 2018, 22:49

      Зенит,молодцы!!! Жаль не удалось посмотреть такой матч по тв!!! Спасибо матч тв и лично петушку из КВН Гавру , **** супер насмешила эта чудила со своим каналом, в рот ему аналом, сидел бы на ТНТ и не вы...**...ывался!!! В очко себе засуньте ваш премьер!!!

      2
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 16 августа 2018, 22:36

      Ну что скажете "доброжелатели"?

      0
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      Рейтинг: +630

      garet12222 16 августа 2018, 22:36

      Ждем комментарий главного бульбаша=)

      -2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 августа 2018, 22:36

      Минчане играли, как дворовая команда...а Зеню с выходом в следующий раунд!

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      Рейтинг: +597

      Krd123 16 августа 2018, 22:35

      Вот это да!!!! Красавцы!!!!!!! Мужики!!!!!

      2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 16 августа 2018, 22:31

      Болелы-нытики идите в ...опу!!! Ваш Зенит,мужики!!! А Вы,все скулите.... вы не болелы,а кучка унылых свингеров!!!

      2
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      Рейтинг: +263

      Джавел. 16 августа 2018, 22:30

      какой позор...Интересно, на сколько подешевел для беларусов газ...

      -3
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Джавел. 16 августа 2018, 22:35

      Не тренди,чего не знаешь..

      0
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      Рейтинг: +263

      Джавел. 16 августа 2018, 22:24

      Очевидно, матч куплен...

      -3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 16 августа 2018, 22:16

      жаль что пропустили....

      3
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