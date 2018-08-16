Завершилось основное время матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Зенитом» и минским «Динамо». Хозяева забили четыре гола, команды сыграют в дополнительное время.

На 72-й минуте встречи при счете 2:0 у хозяев был удален полузащитник Леандро Паредес, «Зенит» остался вдесятером. После удаления форвард санкт-петербуржцев Артем Дзюба оформил дубль.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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