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  • В матче «Зенит» – «Динамо» Минск будет дополнительное время. Хозяева забили четыре гола 

В матче «Зенит» – «Динамо» Минск будет дополнительное время. Хозяева забили четыре гола 

16 августа 2018, 21:56
18

Завершилось основное время матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Зенитом» и минским «Динамо». Хозяева забили четыре гола, команды сыграют в дополнительное время.

На 72-й минуте встречи при счете 2:0 у хозяев был удален полузащитник Леандро Паредес, «Зенит» остался вдесятером. После удаления форвард санкт-петербуржцев Артем Дзюба оформил дубль.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Самый странный матч для «Зенита» в еврокубках. Сплошные загадки

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мн
Комментарии (18)
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feld
1534446707
Матч тв очко канал, е...бал я в рот такое телевидение!!!
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BAIv
1534447018
жаль что пропустили....
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Джавел.
1534447493
Очевидно, матч куплен...
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Джавел.
1534447842
какой позор...Интересно, на сколько подешевел для беларусов газ...
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Ruryu
1534447887
Болелы-нытики идите в ...опу!!! Ваш Зенит,мужики!!! А Вы,все скулите.... вы не болелы,а кучка унылых свингеров!!!
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Krd123
1534448123
Вот это да!!!! Красавцы!!!!!!! Мужики!!!!!
Ответить
garet12222
1534448207
Ждем комментарий главного бульбаша=)
Ответить
С@НЁК.
1534448218
Ну что скажете "доброжелатели"?
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feld
1534448940
Зенит,молодцы!!! Жаль не удалось посмотреть такой матч по тв!!! Спасибо матч тв и лично петушку из КВН Гавру , **** супер насмешила эта чудила со своим каналом, в рот ему аналом, сидел бы на ТНТ и не вы...**...ывался!!! В очко себе засуньте ваш премьер!!!
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Krd123
1534448998
Diter Bolen хрен соси!!!!!!! Бандерлог долбаный и усрись от злобы!!!!! Вот молодцы, доказали всем шавкам и шакалам обратное!!!!! Извиняюсь перед здравыми людьми за брань, эмоции
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