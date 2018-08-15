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    Кавазашвили: «Спартак» не готов к Лиге чемпионов. Каррера не управляет командой»

    Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР поделился мнением о вылете московского клуба из Лиги чемпионов. Напомним, красно-белые уступили ПАОКу в третьем раунде квалификации (2:3 по сумме встреч).

    «Вылет абсолютно справедлив, потому что сегодня «Спартак» не готов к Лиге чемпионов. К тому же тренер не управляет командой. Футболисты играют сами по себе, на поле нет лидера, который мог бы без тренера перестроить игру.

    Взять матч в Салониках. Как можно вести на выезде 2:0 и пропустить три мяча? Классная команда, ведя в счете, играет на его удержание и контролирует мяч, играет на победу. А футболисты «Спартака» выглядели беспомощно и позорили российский футбол.

    Легионеры играют для себя, а не для команды. Пусть теперь господин Федун думает, можно или нет с таким настроем, такой тактикой и такими футболистами играть в ответственных матчах.

    А что касается тренерской отставки, как профессионал, я не могу говорить о том, кого надо менять. Пусть разберутся у себя. Есть же совет директоров.

    Я как болельщики и профессионал требую, чтобы были внесены кардинальные изменения в подготовку команды», – сказал Кавазашвили.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что в случае выхода в групповую стадию Лиги чемпионов «Спартак» получил бы 15 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2018 13:11
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 21:20

      Прежде чем критиковать и учить надо находится внутри команды и знать ее проблемы.

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 15 августа 2018, 19:30

      То есть как профессионал - требуешь внести кардинальные изменения, а как про тренера, то как профессионал - ни гугу. Что за лажа? Либо всё как профессионал, либо - ни гугу.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2018, 18:37

      как болельщику конечно обидно и досадно но насчет кардинальных мер не стоит торопиться. руководство пусть само смотрит и думает. да многие моменты расстраивают но думаю пусть сезон доработает этот тренерский штаб а там видно будет.

      3
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 15 августа 2018, 17:34

      Посмотрим в ЛЕ

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 15 августа 2018, 16:43

      а какая команда из россии готова к ЛЧ и ЛЕ?

      0
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      Рейтинг: +1364

      МВС 15 августа 2018, 16:17

      А Федун командой управляет?!из года в год-одна и та же картина,с небольшими,незначительными изменениями.в лучшем случае,это-топтание на месте.

      4
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      Рейтинг: +17775

      paracetamol 15 августа 2018, 15:36

      Готов - не готов, это все сантименты. Просто команду болтает, как г-но на палочке. Это мы и в чемпионате видим. Анжи, например, одолели только после второго удаления. Здесь судья помог, а в ЛЧ и ЛЕ кто поможет?

      0
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      Рейтинг: +187

      zubr252 15 августа 2018, 15:23

      Карерра пора домой в Италию

      1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 15 августа 2018, 15:04

      А я, что говорил.
      Зря Романа Пилипчука уволили!
      Он много сделал для Спартака!
      Федун ОТПИЛИЛ сук на котором сидел Спартак и теперь ПОЖИНАЕТ плоды своей ГЛУПОСТИ!
      А Каррера ей ГОРДИТСЯ!
      Спартак ПРОВАЛИЛ Лигу чемпионов, а Карерра заявляет, что ему есть чем "гордиться"!
      Спартак потерял порядка фиксированных €15,25 млн., а Каррера этим ГОРДИТСЯ!
      Спартак, в чемпионате России, выезжает только за счёт скандальной работы судей, а в Европе такие судейские финты Федуна НЕ ПРОХОДЯТ!
      И как итог ПРОВАЛ!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 августа 2018, 14:53

      «Спартак» не готов к Лиге чемпионов. - ахх-хаа-хаа прям капитан очевидность, оно и ежу понятно, раз ПАОК не прошли, тут можно уже другим вопросом интересоваться, а готов ли Спартак к ЛЕ?
      А то что уже пить боржоми когда ЛЧ отвалилась.

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