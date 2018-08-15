Кавазашвили: «Спартак» не готов к Лиге чемпионов. Каррера не управляет командой»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР поделился мнением о вылете московского клуба из Лиги чемпионов. Напомним, красно-белые уступили ПАОКу в третьем раунде квалификации (2:3 по сумме встреч).

«Вылет абсолютно справедлив, потому что сегодня «Спартак» не готов к Лиге чемпионов. К тому же тренер не управляет командой. Футболисты играют сами по себе, на поле нет лидера, который мог бы без тренера перестроить игру.

Взять матч в Салониках. Как можно вести на выезде 2:0 и пропустить три мяча? Классная команда, ведя в счете, играет на его удержание и контролирует мяч, играет на победу. А футболисты «Спартака» выглядели беспомощно и позорили российский футбол.

Легионеры играют для себя, а не для команды. Пусть теперь господин Федун думает, можно или нет с таким настроем, такой тактикой и такими футболистами играть в ответственных матчах.

А что касается тренерской отставки, как профессионал, я не могу говорить о том, кого надо менять. Пусть разберутся у себя. Есть же совет директоров.

Я как болельщики и профессионал требую, чтобы были внесены кардинальные изменения в подготовку команды», – сказал Кавазашвили.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что в случае выхода в групповую стадию Лиги чемпионов «Спартак» получил бы 15 миллионов евро.