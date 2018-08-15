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  • Кавазашвили: «Спартак» не готов к Лиге чемпионов. Каррера не управляет командой»

Кавазашвили: «Спартак» не готов к Лиге чемпионов. Каррера не управляет командой»

15 августа 2018, 13:11
21

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР поделился мнением о вылете московского клуба из Лиги чемпионов. Напомним, красно-белые уступили ПАОКу в третьем раунде квалификации (2:3 по сумме встреч).

«Вылет абсолютно справедлив, потому что сегодня «Спартак» не готов к Лиге чемпионов. К тому же тренер не управляет командой. Футболисты играют сами по себе, на поле нет лидера, который мог бы без тренера перестроить игру.

Взять матч в Салониках. Как можно вести на выезде 2:0 и пропустить три мяча? Классная команда, ведя в счете, играет на его удержание и контролирует мяч, играет на победу. А футболисты «Спартака» выглядели беспомощно и позорили российский футбол.

Легионеры играют для себя, а не для команды. Пусть теперь господин Федун думает, можно или нет с таким настроем, такой тактикой и такими футболистами играть в ответственных матчах.

А что касается тренерской отставки, как профессионал, я не могу говорить о том, кого надо менять. Пусть разберутся у себя. Есть же совет директоров.

Я как болельщики и профессионал требую, чтобы были внесены кардинальные изменения в подготовку команды», – сказал Кавазашвили.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что в случае выхода в групповую стадию Лиги чемпионов «Спартак» получил бы 15 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига
Комментарии (21)
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Eddyson
1534330304
Как только что-то в Спартаке начинает идти не так, сразу появляются они: червяченко, ловчев, канчельскис и профессионал кавазашвили. Его желание "требовать" повеселило: требовать могут болельщики, а профессионалы, прежде чем требовать, должны прикупить акций клуба.
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Добрый Бобер
1534330752
А кто, .лять, готов? Действующий чемпион, усилившийся Смоловым? Или серебряный призёр с новым составом из молодняка? "Расслабся, это Россия."
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ilichkadr
1534331880
«Легия», «Санкт-Галлен», АЕК и вот теперь ПАОК – новейшая история красно-белого срама в Европе.
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alp
1534332931
Российский футбол, после ЧМ, оказался в еще более глубокой жопе, чем был до мундиаля. судя по тому, что в нем ничего не меняется, то дно мы еще не пробили....
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Т34
1534333520
Еще одна заноза рот открыла. Если вы все такие знающие и крутые в футболе, почему бы на деле не показать свое умение побеждать. Взять какую-нибудь команду и показать, как надо играть, а не тыкать пальцем каждый раз, в сторону работающего тренера. А требовать будешь от жены, на кухне или в кровати.
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amazonaws
1534334696
А я, что говорил. Зря Романа Пилипчука уволили! Он много сделал для Спартака! Федун ОТПИЛИЛ сук на котором сидел Спартак и теперь ПОЖИНАЕТ плоды своей ГЛУПОСТИ! А Каррера ей ГОРДИТСЯ! Спартак ПРОВАЛИЛ Лигу чемпионов, а Карерра заявляет, что ему есть чем "гордиться"! Спартак потерял порядка фиксированных €15,25 млн., а Каррера этим ГОРДИТСЯ! Спартак, в чемпионате России, выезжает только за счёт скандальной работы судей, а в Европе такие судейские финты Федуна НЕ ПРОХОДЯТ! И как итог ПРОВАЛ!
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МВС
1534339066
А Федун командой управляет?!из года в год-одна и та же картина,с небольшими,незначительными изменениями.в лучшем случае,это-топтание на месте.
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OfaZavr
1534347450
как болельщику конечно обидно и досадно но насчет кардинальных мер не стоит торопиться. руководство пусть само смотрит и думает. да многие моменты расстраивают но думаю пусть сезон доработает этот тренерский штаб а там видно будет.
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мы_не_рабы
1534350639
То есть как профессионал - требуешь внести кардинальные изменения, а как про тренера, то как профессионал - ни гугу. Что за лажа? Либо всё как профессионал, либо - ни гугу.
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zigbert
1534357257
Прежде чем критиковать и учить надо находится внутри команды и знать ее проблемы.
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