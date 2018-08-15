«Спартак» потерял около 15 миллионов прибыли после вылета из ЛЧ

Накануне состоялся матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались «Спартак» и ПАОК. Игра завершилась со счетом 0:0 (первая встреча – 2:3).

«Спартак» не вышел в четвертый отборочный раунд Лиги чемпионов, потеряв шансы на участие в основной стадии турнира. Это скажется на бюджете столичного клуба.

За участие в групповом этапе Лиги чемпионов клуб получает от УЕФА 15,25 миллиона евро. За участие в группе Лиги Европы, куда попал «Спартак», выплачивается 2,62 миллиона евро.

Победа в ЛЧ оценивается в 2,7 миллиона евро (против 570 тысяч в Лиге Европы). Также в главном клубном европейском турнире существуют выплаты за место в рейтинге выступлений за последние 10 лет и отчисления от централизованной продажи маркетинговых пар.

Потери красно-белых в этом сезоне уже составили около 15 миллионов евро.