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    «Спартак» потерял около 15 миллионов прибыли после вылета из ЛЧ

    Накануне состоялся матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались «Спартак» и ПАОК. Игра завершилась со счетом 0:0 (первая встреча – 2:3).

    «Спартак» не вышел в четвертый отборочный раунд Лиги чемпионов, потеряв шансы на участие в основной стадии турнира. Это скажется на бюджете столичного клуба.

    За участие в групповом этапе Лиги чемпионов клуб получает от УЕФА 15,25 миллиона евро. За участие в группе Лиги Европы, куда попал «Спартак», выплачивается 2,62 миллиона евро.

    Победа в ЛЧ оценивается в 2,7 миллиона евро (против 570 тысяч в Лиге Европы). Также в главном клубном европейском турнире существуют выплаты за место в рейтинге выступлений за последние 10 лет и отчисления от централизованной продажи маркетинговых пар.

    Потери красно-белых в этом сезоне уже составили около 15 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2018 07:32
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 15 августа 2018, 20:56

      гнать Луиса Адриано !...этим летом !

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 августа 2018, 19:42

      потерял не потерял это проблема клуба и ФЕДУНА очень хотели дорогой свежий батон а получили как всегда корку дешёвого черствого . Всё просто смотрю футбол плевать где в ЛЧ или ЛЕ

      4
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 19:25

      В первую очередь спасибо надо сказать Динамо.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 15 августа 2018, 16:20

      В моих глазах эта команда потеряла совесть и уважение на несколько лет вперёд,т.е. на время её существования в этом составе...Когда-нибудь надеюсь увидеть сильный Спартак и нового Федю, а эта команда пусть делает что захочет...

      3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 15 августа 2018, 14:58

      Я могу сказать, что абсолютное большинство клубов нашего чемпионата, потеряли эти 15 миллионов, по причине того, что не могут побороться за выход в Лигу чемпионов. Гарантированные прибыли были утеряны Спартаком в провальном завершении прошлого сезона. А сейчас это уже отголоски того провала.

      6
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 15 августа 2018, 12:22

      потерял Спартак 15 миллионов? так он еще весной потерял их,упустив первые два места в чемпионате....вы бы посчитали сколько денег теряет газпром,вкладывая в зенит каждый сезон и надеясь выиграть Лигу Чемпионов

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2018, 12:16

      это уже следствие а стоит в первую очередь разбираться в причинах.

      10
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 15 августа 2018, 12:16

      Терять -это наше национальная черта))

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 15 августа 2018, 12:05

      15 миллионов? Да Федун больше этих 15 миллионов сэкономил, т.к. его основной тезис был: "усиление будет только в случае выхода в групповой турнир ЛЧ". Так что теперь не надо серьёзно тратиться.

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      Рейтинг: +208

      Александр Став 15 августа 2018, 11:47

      просто давно пора продавать Квинси, пока он чего-то стоит и купить наконец нападающего, который будет забивать голы!

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