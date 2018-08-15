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  • «Спартак» потерял около 15 миллионов прибыли после вылета из ЛЧ

«Спартак» потерял около 15 миллионов прибыли после вылета из ЛЧ

15 августа 2018, 07:32
35

Накануне состоялся матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались «Спартак» и ПАОК. Игра завершилась со счетом 0:0 (первая встреча – 2:3).

«Спартак» не вышел в четвертый отборочный раунд Лиги чемпионов, потеряв шансы на участие в основной стадии турнира. Это скажется на бюджете столичного клуба.

За участие в групповом этапе Лиги чемпионов клуб получает от УЕФА 15,25 миллиона евро. За участие в группе Лиги Европы, куда попал «Спартак», выплачивается 2,62 миллиона евро.

Победа в ЛЧ оценивается в 2,7 миллиона евро (против 570 тысяч в Лиге Европы). Также в главном клубном европейском турнире существуют выплаты за место в рейтинге выступлений за последние 10 лет и отчисления от централизованной продажи маркетинговых пар.

Потери красно-белых в этом сезоне уже составили около 15 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига Европы Спартак
Комментарии (35)
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Рубик Докоян
1534308053
Деньги надо зарабатывать, а не получать, как и не терять не заработанное...
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KOLBIS
1534309056
Уважение он потерял...
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spar57
1534311922
Надо было у Динамо выигрывать в последнем матче ЧР и не было бы этих треволнений. Спартак сам виноват, что не умеет собраться и выдать 110% своих возможностей.
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insider_retro
1534312292
К сожалению, потеряны не только деньги... Людей лишили возможности гордится и сопереживать... Неспособность и атрофированность некоторых лишает радости многих... И это вне зависимости от клубных пристрастий...
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Eddyson
1534323909
15 миллионов? Да Федун больше этих 15 миллионов сэкономил, т.к. его основной тезис был: "усиление будет только в случае выхода в групповой турнир ЛЧ". Так что теперь не надо серьёзно тратиться.
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OfaZavr
1534324615
это уже следствие а стоит в первую очередь разбираться в причинах.
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alexivanof197
1534324978
потерял Спартак 15 миллионов? так он еще весной потерял их,упустив первые два места в чемпионате....вы бы посчитали сколько денег теряет газпром,вкладывая в зенит каждый сезон и надеясь выиграть Лигу Чемпионов
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Т34
1534334308
Я могу сказать, что абсолютное большинство клубов нашего чемпионата, потеряли эти 15 миллионов, по причине того, что не могут побороться за выход в Лигу чемпионов. Гарантированные прибыли были утеряны Спартаком в провальном завершении прошлого сезона. А сейчас это уже отголоски того провала.
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zigbert
1534350304
В первую очередь спасибо надо сказать Динамо.
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Полная Канистра
1534351343
потерял не потерял это проблема клуба и ФЕДУНА очень хотели дорогой свежий батон а получили как всегда корку дешёвого черствого . Всё просто смотрю футбол плевать где в ЛЧ или ЛЕ
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