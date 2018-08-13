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    Гвардиола: «Манчестер Сити» есть куда расти»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре команды в матче 1-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:0).

    «Конечно наш уровень высок, нельзя этого отрицать. Я уже много раз говорил, что у меня есть ощущение, что нам есть куда расти.

    Мы все еще недостаточно хороши, чтобы точно делать то, что мы хотим делать. Но в целом я не могу не быть доволен игрой против «Челси» и «Арсенала».

    Я спрашиваю у игроков: «Вы голодны?» Они говорят: «Да, босс, мы все еще голодны».

    Как я понимаю, что они голодны? Здесь, на поле», – сказал Гвардиола.

    Гвардиола – о Менди: «Иногда его хочется убить. А порой думаешь: «Вау! Что за игрок!»

    Источник: Skysports

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    13.08.2018 00:48
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