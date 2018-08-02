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    Клопп: «Мне не интересно то, что пишут о «Ливерпуле» в прессе»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих отношениях с журналистами.

    «Нет такого, чтобы я сел и читал, что о нас говорят. Мне действительно не интересно. Если мы плохи, то я знаю это раньше всех, а если хороши – тоже знаю раньше всех. Так что нет смысла их слушать.

    Я не читаю ничего об английском футболе – просто случайно могу увидеть что-то, но только если заголовок безобидный! Если я вижу, что он имеет определенное направление – забудьте!

    Но я хочу иметь нормальные отношения с журналистами. Не хочу быть одним из тех тренеров, которые спрашивают: «Кто это написал?», и затем не разговаривают с тем журналистом. Это не имеет смысла», – считает Клопп.

    Источник: Goal.com

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    02.08.2018 07:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 августа 2018, 09:45

      ага, просто с ноги разок ударю и норм ))

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