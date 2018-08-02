Клопп: «Мне не интересно то, что пишут о «Ливерпуле» в прессе»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих отношениях с журналистами.

«Нет такого, чтобы я сел и читал, что о нас говорят. Мне действительно не интересно. Если мы плохи, то я знаю это раньше всех, а если хороши – тоже знаю раньше всех. Так что нет смысла их слушать.

Я не читаю ничего об английском футболе – просто случайно могу увидеть что-то, но только если заголовок безобидный! Если я вижу, что он имеет определенное направление – забудьте!

Но я хочу иметь нормальные отношения с журналистами. Не хочу быть одним из тех тренеров, которые спрашивают: «Кто это написал?», и затем не разговаривают с тем журналистом. Это не имеет смысла», – считает Клопп.