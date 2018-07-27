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  • Головин: «Очень счастлив присоединиться к «Монако». Это новый вызов, который я принимаю с большим энтузиазмом»

Головин: «Очень счастлив присоединиться к «Монако». Это новый вызов, который я принимаю с большим энтузиазмом»

27 июля 2018, 16:19
8

Полузащитник Александр Головин прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Монако».

Россиянин подписал с монегасками пятилетний контракт. Сумма трансфера составила более 30 миллионов евро.

«Я очень счастлив присоединиться к “Монако”. Это новый вызов, который я принимаю с большим энтузиазмом. На данный момент я с нетерпением жду встречи с тренерским штабом и новыми одноклубниками, чтобы приступить к работе», – сказал Головин.

В прошлом сезоне Головин провел за ЦСКА 43 матча, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

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Источник: ФК «Монако»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (8)
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111ax
1532698191
удачи)
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Чикомас
1532698540
Хорошо сказал. Не стал как некоторые, мол всю жизнь мечтал играть в вашем великом клубе...Новый вызов. Все правильно. Дерзай! Удачи тебе, парень.
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ALEX ML
1532699010
Удачи))) А Гинер то как счатслив....
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multiscan
1532699363
Ждём скорейшего возвращения домой! Где родился - там и пригодился!
Ответить
Catastrofa
1532699518
С нетерпением ждем игр Монако с надеждой , что Головин будет попадать в состав , пусть и не сразу !
Ответить
Сильвербой
1532699931
Хотелось бы верить что все получится и ты станешь топ, тем лучше будет для сборной!
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Муруал
1532709496
Всё у него получится.Парень старательный,не без таланта и неизбалованный.Удачи!!!Думаю,скоро мы будем гордится нашим игроком в Европе!
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zigbert
1532713955
Головина сейчас больше всего наверное радует то что этот сериал для него закончился и можно вздохнуть полной грудью.
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