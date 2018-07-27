Головин: «Очень счастлив присоединиться к «Монако». Это новый вызов, который я принимаю с большим энтузиазмом»

Полузащитник Александр Головин прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Монако».

Россиянин подписал с монегасками пятилетний контракт. Сумма трансфера составила более 30 миллионов евро.

«Я очень счастлив присоединиться к “Монако”. Это новый вызов, который я принимаю с большим энтузиазмом. На данный момент я с нетерпением жду встречи с тренерским штабом и новыми одноклубниками, чтобы приступить к работе», – сказал Головин.

В прошлом сезоне Головин провел за ЦСКА 43 матча, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

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