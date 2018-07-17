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  • Президент РФС: «После ЧМ-2018 болельщики вправе ждать от РФПЛ и ФНЛ футбола высокого уровня»

Президент РФС: «После ЧМ-2018 болельщики вправе ждать от РФПЛ и ФНЛ футбола высокого уровня»

17 июля 2018, 10:43
9

Президент РФС Александр Алаев считает, что чемпионат мира-2018 должен дать импульс развитию футбола в стране и способствуют повышению интереса к игре.

«Сегодня стартует очередное первенство Футбольной Национальной Лиги, а значит официально начинается футбольный сезон в России.

Для российского футбола он совершенно точно станет особенным. Наша страна только что успешно провела чемпионат мира по футболу, который объективно стал лучшими в истории.

Этот турнир установил на немыслимую прежде высоту планку как для организаторов соревнований, так и для болельщиков, которые теперь вправе ждать и от РФПЛ и ФНЛ футбола высокого уровня, качественного прорыва в организации и повышения уровня комфорта на стадионах.

Безусловно, это колоссальный вызов для РФС, профессиональных лиг и клубов. С другой стороны, именно такие мероприятия и придают импульс развитию футбола в стране и способствуют повышению интереса к игре.

Важно этот импульс, равно как и полученный опыт, использовать правильно и максимально эффективно. ФНЛ получила сразу пять новых стадионов, которые позволят клубам из Калининграда, Волгограда, Нижнего Новгорода, Сочи и Саранска совершенно по-новому строить работу со своими болельщиками и привлекать новых.

За ними должны потянуться и остальные. В то же время, ФНЛ по-прежнему остается как хорошей кузницей футбольных кадров, ежегодно поставляющей футболистов в молодежную и юношескую сборную страны, так и важным этапом для профессионального развития для молодых тренеров, которые сами еще совсем недавно были известными футболистами», – сказал Алаев.

Источник: ФНЛ
Россия. ФНЛ
Комментарии (9)
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acer2003
1531813883
Абсолютно,не вижу никакой связи и логики )
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Всем привет, я тут время
1531814249
Не понимаю как ЧМ-2018 связан с уровнем игры клубов в национальной лиге?
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Бабушка Зильзиля
1531814716
Ждун тебе в помощь!
Ответить
yorgenbarenz
1531815610
Хоть убей,не могу понять этих рептилоидов.Одни пустые речи и обещания.
Ответить
bset
1531820487
Главное, чтобы в Волгограде стадион не смыло.
Ответить
Камчатский Краб
1531828628
Высокий уровень игры будет тогда, когда уберете ограничение на легионеров.
Ответить
Vladarg
1531836454
Ждать можно много чего.от этих ожиданий проку мало.меньше ожиданий—меньше разочарования.
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Рубик Докоян
1531848691
Подскажу пэтэушникам из правительства в логике очередного митрофана из РФС. С повышением пенсионного возраста, мы в праве ожидать рост производительности труда как и рост продолжительности жизни наших граждан...
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zigbert
1531904697
Конечно новые стадионы придадут игре больше привлекательности как для футболистов ,так и для зрителей. Но все это будет только тогда ,когда они будут использоваться.
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