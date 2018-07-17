Президент РФС: «После ЧМ-2018 болельщики вправе ждать от РФПЛ и ФНЛ футбола высокого уровня»

Президент РФС Александр Алаев считает, что чемпионат мира-2018 должен дать импульс развитию футбола в стране и способствуют повышению интереса к игре.

«Сегодня стартует очередное первенство Футбольной Национальной Лиги, а значит официально начинается футбольный сезон в России.

Для российского футбола он совершенно точно станет особенным. Наша страна только что успешно провела чемпионат мира по футболу, который объективно стал лучшими в истории.

Этот турнир установил на немыслимую прежде высоту планку как для организаторов соревнований, так и для болельщиков, которые теперь вправе ждать и от РФПЛ и ФНЛ футбола высокого уровня, качественного прорыва в организации и повышения уровня комфорта на стадионах.

Безусловно, это колоссальный вызов для РФС, профессиональных лиг и клубов. С другой стороны, именно такие мероприятия и придают импульс развитию футбола в стране и способствуют повышению интереса к игре.

Важно этот импульс, равно как и полученный опыт, использовать правильно и максимально эффективно. ФНЛ получила сразу пять новых стадионов, которые позволят клубам из Калининграда, Волгограда, Нижнего Новгорода, Сочи и Саранска совершенно по-новому строить работу со своими болельщиками и привлекать новых.

За ними должны потянуться и остальные. В то же время, ФНЛ по-прежнему остается как хорошей кузницей футбольных кадров, ежегодно поставляющей футболистов в молодежную и юношескую сборную страны, так и важным этапом для профессионального развития для молодых тренеров, которые сами еще совсем недавно были известными футболистами», – сказал Алаев.