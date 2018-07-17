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    Президент РФС: «После ЧМ-2018 болельщики вправе ждать от РФПЛ и ФНЛ футбола высокого уровня»

    Президент РФС Александр Алаев считает, что чемпионат мира-2018 должен дать импульс развитию футбола в стране и способствуют повышению интереса к игре.

    «Сегодня стартует очередное первенство Футбольной Национальной Лиги, а значит официально начинается футбольный сезон в России.

    Для российского футбола он совершенно точно станет особенным. Наша страна только что успешно провела чемпионат мира по футболу, который объективно стал лучшими в истории.

    Этот турнир установил на немыслимую прежде высоту планку как для организаторов соревнований, так и для болельщиков, которые теперь вправе ждать и от РФПЛ и ФНЛ футбола высокого уровня, качественного прорыва в организации и повышения уровня комфорта на стадионах.

    Безусловно, это колоссальный вызов для РФС, профессиональных лиг и клубов. С другой стороны, именно такие мероприятия и придают импульс развитию футбола в стране и способствуют повышению интереса к игре.

    Важно этот импульс, равно как и полученный опыт, использовать правильно и максимально эффективно. ФНЛ получила сразу пять новых стадионов, которые позволят клубам из Калининграда, Волгограда, Нижнего Новгорода, Сочи и Саранска совершенно по-новому строить работу со своими болельщиками и привлекать новых.

    За ними должны потянуться и остальные. В то же время, ФНЛ по-прежнему остается как хорошей кузницей футбольных кадров, ежегодно поставляющей футболистов в молодежную и юношескую сборную страны, так и важным этапом для профессионального развития для молодых тренеров, которые сами еще совсем недавно были известными футболистами», – сказал Алаев.

    Источник: ФНЛ

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    17.07.2018 10:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 12:04

      Конечно новые стадионы придадут игре больше привлекательности как для футболистов ,так и для зрителей. Но все это будет только тогда ,когда они будут использоваться.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 июля 2018, 20:31

      Подскажу пэтэушникам из правительства в логике очередного митрофана из РФС. С повышением пенсионного возраста, мы в праве ожидать рост производительности труда как и рост продолжительности жизни наших граждан...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 17 июля 2018, 17:07

      Ждать можно много чего.от этих ожиданий проку мало.меньше ожиданий—меньше разочарования.

      1
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      Рейтинг: +17

      Камчатский Краб 17 июля 2018, 14:57

      Высокий уровень игры будет тогда, когда уберете ограничение на легионеров.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25010

      bset 17 июля 2018, 12:41

      Главное, чтобы в Волгограде стадион не смыло.

      0
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      Рейтинг: +2618

      yorgenbarenz 17 июля 2018, 11:20

      Хоть убей,не могу понять этих рептилоидов.Одни пустые речи и обещания.

      2
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 17 июля 2018, 11:05

      Ждун тебе в помощь!

      2
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 17 июля 2018, 10:57

      Не понимаю как ЧМ-2018 связан с уровнем игры клубов в национальной лиге?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 июля 2018, 10:51

      Абсолютно,не вижу никакой связи и логики )

      5
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